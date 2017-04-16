قريبا.. فيلم تلفزيوني يتناول قصة حب الأمير هاري وميغان ماركل

هرع مسؤولو شبكة (لايفتايم) التلفزيونية الأمريكية إلى العمل، بمجرد إعلان خطبة الأمير البريطاني هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي غضون أسبوعين، كتبت النسخ الأولى من سيناريو فيلم (هاري وميغان.. قصة الحب الملكية)، الذي يحكي في سياق درامي قصة التودد بين الحبيبين، وسيعرض للمرة الأولى يوم 13 مايو/ أيار في ختام أسبوع من البرامج الخاصة، التي أعدتها الشبكة التلفزيونية قبل حفل الزفاف الملكي في إنجلترا يوم 19 مايو/ أيار.
وسيقوم الممثل الاسكتلندي موراي فريجر بدور هاري، وستجسد الممثلة الأمريكية باريسا فيتز-هينيلي دور ماركل. ويستند الفيلم إلى ما هو معروف عن تفاصيل قصة الحب، التي بدأت بين هاري وماركل قبل عامين بما في ذلك المرات، التي ظهرا فيها سويا وتصريحات ماركل المعلنة عن العلاقة العاطفية، وما كتبته على مدونتها السابقة (ذا تيج).
كما يتخيل الفيلم التلفزيوني بعض المشاهد في قصة الحب، مثل أول موعد غرامي بين هاري وماركل وجدال بينهما ومشهد جنسي وطلب هاري الزواج من ماركل. وسيتضمن الفيلم تصورا لأحداث أخرى مع عدد من أفراد العائلة المالكة في بريطانيا، ومن بينهم الأميرة الراحلة ديانا والأمير وليام وكيت ميدلتون زوجة وليام، والأمير تشارلز والملكة إليزابيث.
وفي نفس السياق، قال المؤلف تيرنس كولي الذي شارك في كتابة الفيلم "هناك الكثير من الدراما في القصة الحقيقية لذلك لم نتخيل الكثير". كما جرى تصوير معظم مشاهد الفيلم في مدينة تورنتو الكندية، التي كانت تقيم فيها ماركل أثناء تصوير دورها في المسلسل التلفزيوني(سوتس).
وقالت المؤلفة سكارليت ليسي، التي شاركت في كتابة الفيلم "أحد الأسباب التي دفعتنا للكتابة هو أننا نحبهما كثيرا، لأنهما يمثلان قوة الاتحاد في زمن يعج بالانقسام".
وقال فريجر الذي تخلى عن لكنته الاسكتلندية لتجسيد دور هاري، إنه أراد ألا يكتفي بتقليد الأمير البريطاني صاحب الشعر الأحمر، وأضاف: "أردت أن أراه إنسانا شاءت الظروف أن يكون أميرا". ولم يستشر صانعو الفيلم هاري وماركل عند التصوير، لكن المنتجين قالوا إن الأمير وخطيبته على علم بالفيلم التلفزيوني وإنهم يأملون أن يراه الحبيبان.
ر.م/ع.ش (رويترز)
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الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا
التقى الأمير هاري بالممثلة ميغان ماركل في يوليو/ تموز 2016 بعد تعارف ساهم فيه أصدقاؤهما. في سبتمبر/ أيلول هذا العام صرّحت الممثلة: "نحن نحب بعضنا". أما الآن فقد تطوّرت الأمور بعد إعلان خطوبتهما، كما أنهما قرّرا الزواج في ربيع العام المقبل.
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الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا
التُقطت صور متعددة للأمير هاري والممثلة ماركل بأيد متشابكة قبل أشهر، خلال بطولة للتنس في تورونتو الكندية كان الأمير هاري قد أطلقها، والتي يشارك فيها جرحى الحرب والمحاربون القدامى.
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الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا
وُلد الأمير هاري عام 1984، وهو شقيق الأمير ويليام وابن الأمير تشارلز والأميرة ديانا. أكثر ما طبع طفولته هو الطلاق بين والديه وموت والدته بشكل تراجيدي. توفيت ديانا في حادث سيارة بباريس عام 1997. كان سن الأمير هاري حينئذ 12 عاماً. أثرت هذه الحادثة كثيراً في الأمير هاري. تُظهر هذه الصورة الملتقطة عام 1995 الأسرة بالكامل.
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الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا
اعترف الأمير هاري هذا العام بأنه عانى من مصاعب كثيرة في حياته. فقد كشف في حوار مع صحيفة "ديلي تليغراف" أنه كان قريباً من انهيار كامل خلال عدة مناسبات، متحدثاً عن أن إخفاء مشاعره خلال السنوات العشرين الماضية كان له أثر كبير على حياته الخاصة وعمله. وقد صرّح ذات مرة لمجلة "نيوزويك" أنه يريد الخروج من العائلة الملكية.
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الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا
ورث الأمير الصغير عن أمه القدرة على التواصل مع الناس. التُقطت له عدة صور مع نساء جذابات، وأطلق عليه لقب "الفتى اللعوب". دخل عام 2005 الخدمة العسكرية كما فعل عدد من أبناء العائلة المالكة، وقضى في الخدمة العسكرية عشر سنوات، وقد وصف مؤخراً هذه المرحلة من حياته بأنها كانت أفضل هروب وقع له من اهتمام الرأي العام.
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الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا
بعد نهاية مساره في الخدمة العسكرية، حيث خدم في أفغانستان مرتين، نال الأمير شهرة كبيرة من بين أعضاء العائلة المالكة البريطانية، ليس فقط داخل البلد، بل خارجه أيضاً. كوالدته ديانا، استفاد هاري من شخصيته المحبوبة شعبياً لتسليط الضوء على مبادرات خيرية كثيرة، آخرها حملة للصحة النفسية.
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الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا
وُلدت ميغان ماركل عام 1981 في لوس أنجيليس، وشاركت في دور محامية بالمسلسل الشهير "سوتس". لم تكن معروفة كثيراً لدى الجمهور البريطاني حتى بدأ اسمها يتصدر عناوين عدداً من الصحف المحلية مؤخراً. لم يتقبل مكتب الأمير هذه التغطية الإعلامية، إذ صرّح أنها اشتملت على عنصرية وتمييز جنسي. مجموعة من الانتقادات الإعلامية ركزت على أن ماركل طليقة المنتج التلفزيوني تريفور إنجيلسون، والذي تطلقت منه عام 2013.
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الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا
مثل الأمير هاري، شاركت ماركل، الحاصلة على شهادة في علوم الاتصال، في عدة مبادرات إنسانية، فهي سفيرة المنظمة الكندية "وورلد فيجن كندا" العاملة في مجال الأطفال في البلدان النامية. كما شاركت في عدة حملات لأجل حقوق النساء في الولايات المتحدة.
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الأمير والممثلة .. قصة حب تكسر تقاليد العائلة المالكة في بريطانيا
صدر تصريح عن القصر الملكي البريطاني مفاده أن الملكة وزوجها دوق إدنبره يباركان ارتباط هاري وماركل ويتمنيان لهما السعادة. يبيّن هذا التصريح أن الملكية تغيّرت في بريطانيا، إذ كان غير مناسب السماح لعضو من العائلة الملكية بالارتباط بشخص مطلق. ومن المنتظر أن يتابع مئات الملايين حفل الزواج، كما جرى عندما شاهد 2.4 مليار شخص حفل زواج الأمير ويليام وكيت ميدلتون عام 2011.