 قريبا على إنستغرام.. الشراء إلى جانب زر الإعجاب | عالم المنوعات | DW | 05.05.2018
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منوعات

قريبا على إنستغرام.. الشراء إلى جانب زر الإعجاب

أظهرت إنستغرام عند عدد من مستخدميها في أمريكا ميزة للدفع كانت قد تحدثت عنها في وقت سابق. فما هي قصة التبضع داخل إنستغرام؟ وما الذي يتوقع أن تحققه هذه الميزة الجديدة؟

Symbolbild Instagram (AFP/Getty Images/L. Bonaventure)

يبدو أن مملكة الصور، إنستغرام، قد وجدت ميزة جديدة تجذب بها الشركات التي تملك حسابات على إنستغرام. فمستخدموها بعد الآن، لن يكتفوا بضغط زر الإعجاب على منشورات هذه الشركات، وإنما سيتمكنون من شراء كل ما نال إعجابهم من خلال التطبيق نفسه.

وقد فاجأت شركة إنستغرام، المملوكة للعملاق فيسبوك، مستخدميها بميزة دفع ثمن المشتريات من داخلها دون اللجوء إلى أي تطبيق أو موقع إلكتروني آخر متخصص في الأمر، حسب ما نقل موقع "ذي فيرج" المعني بشؤون التقنية.

مختارات

وصل إدمان بعض النساء على صفحة انستغرام إلى شن رجالهن حملة تحت شعار "أنا زوج انستغرام"، فخلف كل صورة جميلة لفتاة رجل التقطها. وهؤلاء الرجال يشكون من إهمال شريكات حياتهم لهم والاهتمام بصورهن في العالم الرقمي. (18.01.2016)

الميزة الجديدة، ظهرت لدى بعض المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية -دون أي إعلانات أو إخبار مسبق- كفترة اختبار. وستتيح الميزة، في مرحلتها التجريبية هذه، إضافة بطاقة ائتمان أو بطاقة صراف آلي إلى التطبيق وتعيين رمز سري. وبعدها سيتمكن الراغبون في الشراء من البدء بإجراءات الدفع من خلال التطبيق.

وبهذا الخصوص، أكدت إنستغرام أنه من الممكن لاحقا الدفع المباشر لبعض الأمور كتذاكر دخول قاعات السينما، حسب ما ذكر المصدر نفسه.

وأشار موقع "techCrunch" إلى أن شعبية إنستغرام والعدد الكبير من العلامات التجارية التي تستخدمه، ستساهم في أن يكون التسوق عبر التطبيق شائعا، وأنه من الممكن أن تمنح الميزة الجديدة الشركات سببا جديدا قويا للإعلان على التطبيق.

وفي مارس/آذار 2017، أعلنت إنستغرام لأول مرة عن خططها لتوفير ميزة الدفع من داخل التطبيق. وقالت حينها إنها ستطرح الميزة للجميع أواخر العام نفسه، لكنه بدا واضحا أن "مملكة الصور" لم تطرح الخدمة في الوقت الذي صرحت به.

ولأن الميزة ستساعد المستخدمين في التسوق دون مغادرة التطبيق إلى موقع ويب آخر في منتصف عملية الدفع لتعبئة المعلومات الخاصة بهم، رجح موقع "techCrunch " إمكانية حث الكثير من العلامات التجارية الأشخاص على الشراء عبر إنستغرام، الأمر الذي قد يجعل منه لاعبا كبيرا في مجال التسوق الإلكتروني.

م.م

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    فرانسوا ريجيجانا، رواندي يبلغ من العمر 67 سنة. عمل طوال 40 عاما، مزارعا حيث تكفل بما تنتجه 200 شجرة بن. تقدم صفحة "كل يوم من إفريقيا" قصة مصورة، كما يقول مؤسسها بيتر دي كامبو.

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    "صورة إفريقيا لا تقتصر على رحلات السفاري فقط، فالأفارقة يعيشون حياتهم بشكل عادي مثلما نفعل"، كما يقول دي كامبو. وهنا تظهر عارضة ترتدي فستانا للمصمم الإيفواري إلوي ساسو.

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    فتاتان على كورنيش أبوظبي، التقطتها سيلفيا رازقوفا وتم نشرها على حساب "كل يوم من الشرق الأوسط" على الإنستغرام، لتحصد ما يقارب 900 إعجاب.

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    شاب إيراني يبلغ من العمر 26 عاماً يشاهد نفسه في المرآة، في حين كانت زوجته بصدد التقاط صور لها يوم زفافهما في طهران. يقول ماكانزي، مدير صفحة "كل يوم من الشرق الأوسط" نحن محظوظون لأننا تمكنا من نشر هذه الصورة.

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    المكان، شاطئ كوا داي ببلدة هوا القديمة الواقعة بمقاطعة كوانغ نام الفيتنامية. وقواعد النشر في صفحة "كل يوم من آسيا" هي عدم التقاط صور السيلفي أو الصور المأخوذة من الكومبيوتر أو صور كاميرات الديجيتال الاحترافية.

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    تعرض صفحة "كل يوم من شرق أوروبا" صورة لقطيع من الأبقار في قرية رومانية صغيرة. تقول المصورة اللاتفية تينا ريميز: "أوروبا الشرقية ليست دولة ولا قارة، فأصبحت أراها من زاوية ثقافية بعيدا عن المنظور الجغرافي".

  • Bildergalerie Everyday Everywhere Accounts auf Instagram

    مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

    انقطاع التيار الكهربائي هو الواقع اليومي لسكان القاهرة في الوقت الراهن، إذ ينقطع فجأة وبطريقة عشوائية لمدة تصل إلى ساعتين يومياً. تعرض هنا المصورة آنيا كروكوسكا الناس هناك وهم يعدون زينة رمضان دون الاعتماد على الكهرباء. الكاتبة: دانا ريغف/ مروى محجوب.


 

مختارات

مبادرات على إنستغرام للقضاء على الصور النمطية

"يومياً ومن كل مكان" أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ويهدف إلى نشر صور تكشف جوانب فريدة و مختلفة عن الصور النمطية السائدة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى مناطق أخرى من العالم. (26.11.2014)  

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