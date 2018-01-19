قريبا على إنستغرام.. الشراء إلى جانب زر الإعجاب

يبدو أن مملكة الصور، إنستغرام، قد وجدت ميزة جديدة تجذب بها الشركات التي تملك حسابات على إنستغرام. فمستخدموها بعد الآن، لن يكتفوا بضغط زر الإعجاب على منشورات هذه الشركات، وإنما سيتمكنون من شراء كل ما نال إعجابهم من خلال التطبيق نفسه.

وقد فاجأت شركة إنستغرام، المملوكة للعملاق فيسبوك، مستخدميها بميزة دفع ثمن المشتريات من داخلها دون اللجوء إلى أي تطبيق أو موقع إلكتروني آخر متخصص في الأمر، حسب ما نقل موقع "ذي فيرج" المعني بشؤون التقنية.

الميزة الجديدة، ظهرت لدى بعض المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية -دون أي إعلانات أو إخبار مسبق- كفترة اختبار. وستتيح الميزة، في مرحلتها التجريبية هذه، إضافة بطاقة ائتمان أو بطاقة صراف آلي إلى التطبيق وتعيين رمز سري. وبعدها سيتمكن الراغبون في الشراء من البدء بإجراءات الدفع من خلال التطبيق.

وبهذا الخصوص، أكدت إنستغرام أنه من الممكن لاحقا الدفع المباشر لبعض الأمور كتذاكر دخول قاعات السينما، حسب ما ذكر المصدر نفسه.

وأشار موقع "techCrunch" إلى أن شعبية إنستغرام والعدد الكبير من العلامات التجارية التي تستخدمه، ستساهم في أن يكون التسوق عبر التطبيق شائعا، وأنه من الممكن أن تمنح الميزة الجديدة الشركات سببا جديدا قويا للإعلان على التطبيق.

وفي مارس/آذار 2017، أعلنت إنستغرام لأول مرة عن خططها لتوفير ميزة الدفع من داخل التطبيق. وقالت حينها إنها ستطرح الميزة للجميع أواخر العام نفسه، لكنه بدا واضحا أن "مملكة الصور" لم تطرح الخدمة في الوقت الذي صرحت به.

ولأن الميزة ستساعد المستخدمين في التسوق دون مغادرة التطبيق إلى موقع ويب آخر في منتصف عملية الدفع لتعبئة المعلومات الخاصة بهم، رجح موقع "techCrunch " إمكانية حث الكثير من العلامات التجارية الأشخاص على الشراء عبر إنستغرام، الأمر الذي قد يجعل منه لاعبا كبيرا في مجال التسوق الإلكتروني.

م.م