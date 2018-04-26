 قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في مسيرة ريال مدريد الأوروبية | عالم الرياضة | DW | 02.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في مسيرة ريال مدريد الأوروبية

بينما تأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب العملاق الألماني بايرن ميونيخ، يتواصل الجدل حول حكم اللقاء كونيت شاكير بسبب بعض قراراته في المباراة. فهل يستفيد "الأبيض الملكي" حقا من قرارات الحكام؟

Fußball Champions League FC Bayern - Real Madrid (Reuters/K. Pfaffenbach)

في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والتشويق، حجز فريق ريال مدريد الإسباني تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تفوق على العملاق الألماني بايرن ميونيخ ذهابا وإيابا بنتيجة (3-4).

وأثبت "الأبيض الملكي" أنه فريق متخصص بامتياز في مسابقة الكأس "ذات الأذنين"، إذ أقصى ثلاثة أندية عملاقة، باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، في طريقه نحو النهائي، الذي ستحتضنه العاصمة الأوكرانية كييف نهاية الشهر الحالي.

لكن، وصول "الميرنغي" لنهائي أعرق المسابقات الأوروبية لم يخلو من بعض القرارات التحكيمية، التي أسالت الكثير من الحبر. فيما يلي أبرز ثلاث محطات تحكيمية كانت مثيرة للجدل في طريق ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذه السنة.

كونيت في مرمى الانتقادات

ولم يسلم الحكم التركي الشهير كونيت شاكير من نيران الانتقادات، بسبب عدم احتسابه ضربة جزاء لصالح فريق بايرن ميونيخ في مباراته أمس الثلاثاء (مايو/أيار 2018)، ضد حامل لقب النسخة الماضية ريال مدريد، بعدما لمست الكرة مدافع "الميرنغي" مارسيلو.

وأكد أسطورتا النادي البافاري أوليفر كان ولوثر ماتيوس، أنه كان يتوجب على الحكم كونيت الإعلان عن ضربة جزاء، وأضاف ماتيوس، وفق ما أشار إليه موقع "إكسبريس" أن "هناك ضربة جزاء واضحة، ولا نحتاج إلى الحديث عن ذلك".

UEFA Champions League Halbfinale | FC Bayern München - Real Madrid - Franck Ribery (Imago/Ulmer)

وفي نفس السياق، كتب مدافع الفريق البافاري جيروم بواتينغ على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه كان يتوجب على الحكم الإعلان عن ضربة جزاء لصالح بايرن ميونيخ، فيما اعترف المدافع البرازيلي مارسيلو أن الكرة لمست بالفعل يده.

من جانبه، أكد موقع جريدة "ماركا" الإسبانية أن احتكاك المدافع المدريدي راموس مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لا يستوجب الإعلان عن ضربة جزاء، بينما أشار متوسط ميدان "الميرنغي" لوكا مودريتش في تصريحات نقلها موقع "إكسبريس" أن البعض يُريد تشويه نجاحات فريق ريال مدريد، مضيفا أن "الأبيض الملكي" أصبح مُتعودا على ذلك.

موقعة يوفنتوس

وكان ملعب سانتياغو برنابيو قلعة الفريق المدريدي محط أنظار العديد من متابعي كرة القدم، ففي مباراة برسم إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد ويوفنتوس احتسب الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر ضربة جزاء أثارت الكثير من الجدل لصالح "الميرنغي" في الوقت بدل الضائع.

مختارات

لا يزال طعم الهزيمة التي تلقاها بايرن ميونيخ أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في ذهاب نصف نهائي الأبطال يطغى على أجواء آليانس أرينا. فيبدو أن نجمين على الأقل خرجا من حسابات المدرب يوب هاينكس. (27.04.2018)

في مباراة مثيرة بكل دقائقها الست والتسعين لم يتمكن بايرن من تسجيل هدف ثالث ليحصل على وقت إضافي، فيما تمكن ريال مدريد من تحقيق التأهل إلى النهائي في دوري الأبطال مكتفيا بالتعادل مع بايرن بهدفين لكل منهما. (01.05.2018)

كما تعرض حارس "السيدة العجوز" بوفون إلى الطرد من القاء عقب احتجاجه على حكم المباراة، وأضاف في تصريحات صحفية أن الحكم أوليفر لا يحمل قلبا بل "سلة قمامة".

في المقابل، أكد النجم الإنجليزي السابق جاري لينكر أن الحكم مايكل أوليفر قام بعمل رائع، وأضاف في تغريدة له على حسابه الخاص في موقع "تويتر" أنه من الصعب معارضة قرارات الحكم الإنجليزي.

أمراء باريس يحتجون

أما لقاء ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، فقد شهد بدوره أيضا انتقادات تلقاها الحكم الإيطالي جيانلوكا لوتشي. وصرح رئيس الفريق الباريسي العملاق ناصر الخليفي أن أخطاء التحكيم كلفت فريقه الكثير، وأضاف أن الحكم ساعد فريق ريال مدريد، فيما اشتكى مدرب الفريق أوناي إيمري من قرارات الحكم، التي قال إنها لم تكن في صالح فريقه.

من جهة أخرى، أكد مدرب ريال مدريد زيدان أنه لن يتحدث عن التحكيم، مضيفا في تصريحات صحفية نقلها موقع جريدة "الإندبندت" أنه سعيد لنتيجة المباراة التي انتهت بـ 3-1.سابقا.

  • UEFA Europas Spieler des Jahres Cristiano Ronaldo (Reuters/E. Gaillard)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    رونالدو يتوفق على ميسى

    توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.

  • Fussball Europameisterschaft der Frauen 2017 Niderlande vs Schweden (Getty Images/D. Mouhtaropoulos)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    ليكي مارتنز تخطف الأضواء

    حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.

  • EURO 2016 Spielerfrisuren Frisuren Luka Modric (picture-alliance/Back Page Images/K. McManus)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    مودريتش يتربع على خط الوسط

    تُوج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid (Reuters/C. Recine)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    راموس والتعطش الدائم للنجاح

    جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."

  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

    وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض


مختارات

الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، عن جوائز أفضل لاعب في كل مركز للموسم الماضي، حيث سيطر لاعبو الريال على معظم الجوائز، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية بحضور العديد من نجوم الرياضة. (24.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

UEFA Champions League Halbfinale | FC Bayern München - Real Madrid | Auswechlsung Boateng

إصابات لاعبي البايرن تعيد طبيب الفريق إلى الواجهة! 26.04.2018

في الوقت الذي تعرض فيه فريق بايرن ميونيخ للهزيمة في عقر داره على يد ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، تعرض كل من روبين وبواتيغ للإصابة في المباراة. فهل يتحمل طاقم بايرن الطبي جزء من الخسارة؟

أغنى نوادي كرة القدم في العالم 20.04.2018

هيمنت الأندية الإنجليزية لكرة القدم في قائمة أغلى فرق العالم حسب إحصائيات شركة "ديلويتي" الاستشارية، التي صنفت الأندية حسب إيراداتها التجارية. ويعود الفضل في هيمنة الأندية الإنجليزية بالقائمة إلى عقود الدوري الممتاز التي تزيد قيمتها عن 8 مليارات جنيه إسترليني على مدى الثلاث سنوات. ونافست الأندية الإنجليزية على المركز الأول أندية من فرنسا وإسبانيا وألمانيا.

Thomas Tuchel

ثلاثة تحديات رئيسية في انتظار توخل مع باريس سان جيرمان 10.04.2018

بينما يقترب فريق باريس يان جيرمان من إعلان تعاقده الرسمي مع توماس توخل، تنتظر المدرب الألماني مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية مع نادي العاصمة الفرنسية. فما هي؟ وهل سينجح توخل في أول تجربة تدريبة خارج ألمانيا؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في مسيرة ريال مدريد الأوروبية

بايرن يخوض مباراة مثيرة وريال مدريد يتأهل للنهائي في كييف

كلوب يقترب من كأس الأبطال ويفقد صداقة العمر!

في دورتموند..آن الأوان للحسم في أمر بيتر شتوغار!

مُنع من دخول الملعب..فأخذ معه رافعة!

إياب ريال مدريد ـ بايرن ميونيخ.."أم المعارك" الكروية!