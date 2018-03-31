قدم رونالدو تُواصل صنع تاريخ ريال مدريد

بعد انطلاق عجلة الدوري الإسباني بجولات قليلة فقط، بدأت الأسئلة تُثار حول الصوم التهديفي لنجم ريال مدريد الأول كريستيانو رونالدو؛ فقد عود الفائز بخمس كرات ذهبية جماهير "الميرنغي" على هز الشباك تقريباً في نهاية كل أسبوع.

ومع توالي مباريات "الليغا" بدا واضحاً أن "صاروخ ماديرا" ليس في أحسن أحواله، إذ أهدر فرصاً سانحة للتسجيل وأضاع على "الأبيض الملكي" بعض النقاط في سباقه نحو الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، وهو ما دفع ببعض جماهير فريق ريال مدريد إلى إطلاق صافرت الاستهجان ضد رونالدو (33 عاماً).

وكما العادة، جعل النجم البرتغالي من المستطيل الأخضر مكاناً لإخراس أفواه المنتقدين واسترجاع توهجه المعهود، حيث استعاد رونالدو حاسته التهديفية مع بداية سنة 2018، وأصبح على مقربة من اللحاق بمتصدر هدافي الدوري الإسباني ميسي (26 عاماً).

وفي مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام العملاق الإيطالي يوفنتوس، فرض رونالدو نفسه نجماً للقاء دون منازع، فقد سجل هدفين في المباراة ومرر إلى زميله مارسيلو كرة الهدف الثالث.

رجل المهمات الجسيمة

وسحب رونالدو البساط من تحت الجميع في لقاء ريال مدريد ضد يوفنتوس، فقد سجل النجم البرتغالي هدفاً في الدقائق الأولى من المباراة، مستفيداً من قدرته الكبيرة على التمركز بشكل جيد قرب المرمى.

قدم رونالدو مباراة رائعة أمام "السيدة العجوز".

غير أن شوط المباراة الثانية شهد لحظة كروية ستبقى عالقة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة لفترة طويلة، فقد سجل النجم البرتغالي الهدف الثاني في المباراة من ضربة مقصية رائعة سكنت شباك الحارس الإيطالي بوفون، الذي ظل يتفرج على الكرة وهي تستقر في الشباك.

ومرر النجم البرتغالي كرة الهدف الثالث إلى زميله في الفريق مارسيلو. كما كان أحسن لاعب في العالم خمس مرات قريباً من إحراز "هاتريك" في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بيد أن الكرة علت مرمى بوفون.

على غير العادة.. جمهور يصفق لرونالدو

وفي مشهد غير مألوف في عالم كرة القدم، صفقت جماهير "السيدة العجوز" كثيراً لهدف رونالدو الثاني المُدهش. فقد خرجت جماهير يوفنتوس عن تحفظها وظلت تُصفق على مقصية النجم البرتغالي المُتقنة.

ووصف مدرب الفريق الإيطالي ماسيميليانو أليغري نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بأنه أفضل مهاجم في العالم، وأضاف أن رونالدو يمتاز بتألق لا يتوفر لدى غيره من باقي اللاعبين.

موعد مع التاريخ

وحسم "الأبيض الملكي" بشكل كبير تأشيرة المرور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يبدو أن ريال مدريد يُعول بشدة على التتويج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الثالثة على التوالي من أجل مواصلة كتابة التاريخ، خاصة وأن جيل "الميرنغي" الحالي يضم حالياً واحداً من أحسن اللاعبين في كرة القدم.

كما أن منظومة لعب ريال مدريد تطورت كثيرا تحت قيادة زيدان، الذي جلب الاستقرار إلى النادي الملكي وزرع أجواء المنافسة بين اللاعبين، فضلا عن تقديم كرة تجمع بين جمالية اللعب وتحقيق نتائج إيجابية.