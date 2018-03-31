 قدم رونالدو تُواصل صنع تاريخ ريال مدريد | عالم الرياضة | DW | 04.04.2018
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عالم الرياضة

قدم رونالدو تُواصل صنع تاريخ ريال مدريد

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نشر سحره الكروي في مسابقة دوري أبطال أوروبا. نجم الريال الأول سجل مقصية رائعة استقبلتها جماهير يوفنتوس على غير العادة بالتصفيق، فيما يقترب "الميرنغي" من التأهل إلى الدور المقبل.

Champions League Juventus vs Real Madrid Ronaldo (picture-alliance/Xinhua/A. Lingria)

رونالدو يحتفل بالتسجيل في شباك يوفنتوس.

بعد انطلاق عجلة الدوري الإسباني بجولات قليلة فقط، بدأت الأسئلة تُثار حول الصوم التهديفي لنجم ريال مدريد الأول كريستيانو رونالدو؛ فقد عود الفائز بخمس كرات ذهبية جماهير "الميرنغي" على هز الشباك تقريباً في نهاية كل أسبوع.

مختارات

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب إلى قلب تأخره أمام ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي وتحقيق الفوز بثلاثية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا في كرة القدم. (14.02.2018)

يبدو أن المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي قد دخلت أشواطا حاسمة، فقد دك نجم الريال رونالدو والمصري محمد صلاح والأرجنتيني إيكاردي شباك الفرق المنافسة بأربعة أهداف لكل واحد منهم، في ظل توقعات باستمرار المنافسة حتى آخر رمق. (19.03.2018)

ومع توالي مباريات "الليغا" بدا واضحاً أن "صاروخ ماديرا" ليس في أحسن أحواله، إذ أهدر فرصاً سانحة للتسجيل وأضاع على "الأبيض الملكي" بعض النقاط في سباقه نحو الحفاظ على لقب الدوري الإسباني، وهو ما دفع ببعض جماهير فريق ريال مدريد إلى إطلاق صافرت الاستهجان ضد رونالدو (33 عاماً).

وكما العادة، جعل النجم البرتغالي من المستطيل الأخضر مكاناً لإخراس أفواه المنتقدين واسترجاع توهجه المعهود، حيث استعاد رونالدو حاسته التهديفية مع بداية سنة 2018، وأصبح على مقربة من اللحاق بمتصدر هدافي الدوري الإسباني ميسي (26 عاماً).

وفي مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام العملاق الإيطالي يوفنتوس، فرض رونالدو نفسه نجماً للقاء دون منازع، فقد سجل هدفين في المباراة ومرر إلى زميله مارسيلو كرة الهدف الثالث.

رجل المهمات الجسيمة

وسحب رونالدو البساط من تحت الجميع في لقاء ريال مدريد ضد يوفنتوس، فقد سجل النجم البرتغالي هدفاً في الدقائق الأولى من المباراة، مستفيداً من قدرته الكبيرة على التمركز بشكل جيد قرب المرمى.

Champions League Juventus vs Real Madrid Ronaldo (picture-alliance/Xinhua/A. Lingria)

قدم رونالدو مباراة رائعة أمام "السيدة العجوز".

غير أن شوط المباراة الثانية شهد لحظة كروية ستبقى عالقة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة لفترة طويلة، فقد سجل النجم البرتغالي الهدف الثاني في المباراة من ضربة مقصية رائعة سكنت شباك الحارس الإيطالي بوفون، الذي ظل يتفرج على الكرة وهي تستقر في الشباك.

ومرر النجم البرتغالي كرة الهدف الثالث إلى زميله في الفريق مارسيلو. كما كان أحسن لاعب في العالم خمس مرات قريباً من إحراز "هاتريك" في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بيد أن الكرة علت مرمى بوفون.

على غير العادة.. جمهور يصفق لرونالدو

وفي مشهد غير مألوف في عالم كرة القدم، صفقت جماهير "السيدة العجوز" كثيراً لهدف رونالدو الثاني المُدهش. فقد خرجت جماهير يوفنتوس عن تحفظها وظلت تُصفق على مقصية النجم البرتغالي المُتقنة.

ووصف مدرب الفريق الإيطالي ماسيميليانو أليغري نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بأنه أفضل مهاجم في العالم، وأضاف أن رونالدو يمتاز بتألق لا يتوفر لدى غيره من باقي اللاعبين.

موعد مع التاريخ

وحسم "الأبيض الملكي" بشكل كبير تأشيرة المرور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ يبدو أن ريال مدريد يُعول بشدة على التتويج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الثالثة على التوالي من أجل مواصلة كتابة التاريخ، خاصة وأن جيل "الميرنغي" الحالي يضم حالياً واحداً من أحسن اللاعبين في كرة القدم.

كما أن منظومة لعب ريال مدريد تطورت كثيرا تحت قيادة زيدان، الذي جلب الاستقرار إلى النادي الملكي وزرع أجواء المنافسة بين اللاعبين، فضلا عن تقديم كرة تجمع بين جمالية اللعب وتحقيق نتائج إيجابية.

  • UEFA Europas Spieler des Jahres Cristiano Ronaldo (Reuters/E. Gaillard)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    رونالدو يتوفق على ميسى

    توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.

  • Fussball Europameisterschaft der Frauen 2017 Niderlande vs Schweden (Getty Images/D. Mouhtaropoulos)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    ليكي مارتنز تخطف الأضواء

    حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.

  • EURO 2016 Spielerfrisuren Frisuren Luka Modric (picture-alliance/Back Page Images/K. McManus)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    مودريتش يتربع على خط الوسط

    تُوج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid (Reuters/C. Recine)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    راموس والتعطش الدائم للنجاح

    جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."

  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

    وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض


مختارات

الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، عن جوائز أفضل لاعب في كل مركز للموسم الماضي، حيث سيطر لاعبو الريال على معظم الجوائز، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية بحضور العديد من نجوم الرياضة. (24.08.2017)  

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