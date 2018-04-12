 قتيلان أحدهما المهاجم في اعتداء بسكين في باريس | أخبار | DW | 12.05.2018
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أخبار

قتيلان أحدهما المهاجم في اعتداء بسكين في باريس

قتل شخص في هجوم بسكين بالعاصمة الفرنسية باريس وأصيب أربعة آخرون بينهم إصابتان خطيرتان. وقالت شرطة باريس إن رجال الأمن قتلت المهاجم. ولا تزال دوافع المعتدي مجهولة حتى الآن.

Paris ein Toter und Verletzte bei Messerattacke (Getty Images/AFP/T. Samson)

قُتل شخص وأصيب أربعة آخرون بينهم إصابتان خطيرتان مساء السبت (12 أيار/مايو 2018) بباريس على يد رجل مسلح بسكين قامت الشرطة بقتله، بحسب ما قالت مصادر بالشرطة وأخرى مقربة من الملف. وحصل الاعتداء في الدائرة الثانية بوسط العاصمة الفرنسية.

وكتبت شرطة باريس على موقع تويتر أن شخصًا مسلحًا بسكين نفذ هجومًا في وسط باريس وتم التغلب عليه من قبل الشرطة.

وأشاد وزير الداخلية جيرار كولومب في تغريدة عبر تويتر "برد الفعل السريع من جانب قوات الشرطة التي حيدت المهاجم".

 وتم استدعاء شعبة الجرائم وفق ما أكد مصدر قضائي، فيما لا تزال دوافع المعتدي مجهولة. وقال نفس المصدرأن مسؤولي مكافحة الإرهاب يقيّمون الحادث لتحديد ما إذا كان يتعلق باختصاصهم. وأظهرت صور تلفزيونية من موقع الهجوم، بالقرب من أوبرا باريس، رجال الإنقاذ يدخلون مطعمًا عبر الشارع من أحد المسارح. كما تواجدت أعداد كبيرة من الشرطة في مكان الحادث، فضلاً عن سيارات إسعاف وسيارات إطفاء.

يأتي هذا الاعتداء في وقت تعيش فيه فرنسا وسط تهديد إرهابي مستمر. وآخر اعتداء دموي حصل في 23 آذار/ مارس في منطقة كاركسون (جنوب)، رَفعَ إلى 245 عدد الضحايا الذين قُتلوا في اعتداءات ارتكبت على الأراضي الفرنسية منذ العام 2015.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Anschlag auf Pariser Synagoge 1980 (AFP/Getty Images)

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    انفجرت قنبلة شهر تشرين الأول/ أكتوبر1980 في معبد يهودي بباريس مّا أدى إلى مصرع 4 أشخاص وجرح 46. المُثير في القضية أنه لحد الآن، لم تحدّد العدالة الفرنسية منفذي الهجوم. حامت الشكوك حول حسان دياب، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا في كندا، حيث جرى توقيفه عام 2008، ثم نقله إلى فرنسا. وبعد مسار مطول من التحقيق، أعلنت العدالة الفرنسية بداية 2018 أن الأدلة بحق دياب غير دامغة، وبالتالي أطلق سراحه.

  • Frankreich Carlos der Schakal (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

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  • Frankreich Paris - Anschlag der Algerischen Terrorgruppe GIA 1995 (Getty Images/AFP/J. Guez)

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  • Schweigemarsch gegen Terror in Toulouse (Reuters)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

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  • Gedenkveranstaltung zu Anschlägen in Paris in Liverpool 11.1.2015 (Reuters/Noble)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    مجزرة شارلي إيبدو

    مثلت بداية عام 2015 صدمة كبيرة للفرنسيين، إثر قيام ثلاثة مسلحين، هما الأخوين كواشي وأميدي كوليبالي، المرتبطين بتنظيم "داعش"، بقتل 27 شخصا. أول الهجمات كانت على مجلة شارلي إيبدو، حيث قتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من طاقم المجلة الساخرة. وبعدها قُتل أربعة في متجر يهودي من لدن كوليبالي، الذي كان يحتجز رهائن قبل تصفيته. قُتلت شرطية في مكان آخر، قبل محاصرة الأخوين كواشي في مطبعة.

  • Paris - Eagles of Death Metal Bataclan (picture-alliance/dpa)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    حمام دم في باريس وسان دوني

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  • Trauer um Opfer in Nizza (Reuters/E. Gaillard)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    نيس تنزف دما

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  • Frankreich Geiselnahme in Trèbes bei Carcassonne (picture-alliance/La Depeche Du Midi)

    محطات دموية .. الإرهاب يضرب فرنسا

    هجوم إرهابي في تريب

    آخر الحوادث الإرهابية أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابة أربعة آخرين بجروح في هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم "داعش" اليوم الجمعة 23 آذار/ مارس 2018. المسلح احتجز رهائن في بلدة تريب بجنوبي غرب البلاد، قبل أن ترديه قوات الأمن قتيلا. فيما أدعى التنظيم أن الفاعل أحد جنوده. والرئيس الفرنسي ماكرون يصف الهجوم بالـ"إرهابي" نفذه إسلامي متشدد.

    الكاتب: إسماعيل عزام


مختارات

تقارير: المشتبه به في عملية الدهس في باريس جزائري مقيم في فرنسا  

دراسة: "داعش" لا يقف بشكل مباشر خلف غالبية الهجمات في الغرب

كشفت دراسة أنه ومنذ إعلان "خلافة داعش" نُفذ في أوروبا وأمريكا 51 اعتداء ذهب ضحيتها 395 قتيلاً وأكثر من 1549 جريحاً. وأكدت الدراسة أن 18% من المهاجمين كانوا أجانب، وفي 8% فقط من الهجمات صدرت الأوامر مباشرة من "داعش". (30.06.2017)  

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انطلقت في بروكسل محاكمة صلاح عبد السلام، العضو الوحيد على قيد الحياة من المجموعة "الجهادية" التي نفذت اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر في باريس. الادعاء البلجيكي طالب بإنزال عقوبة بالسجن 20 عاما بحق عبد السلام وشريكه. (05.02.2018)  

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ارتفعت مؤخرا حدة الهجمات الإرهابية في فرنسا، لكن هذه الدولة عانت منذ عقود من ضربات ضد المدنيين ورجال الأمن فوق ترابها. نعرض هنا جانبا من أبرز ما عانته فرنسا في مواجهة الإرهاب خلال العقود الأخيرة. (23.03.2018)  

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