قتلى وجرحى مدنيين بينهم طفل في غارة قرب صنعاء

أعلنت مصادر طبية يمنية مقتل ثماني نساء وطفل في غارة جوية استهدفت ليل الأربعاء/ الخميس مجلس عزاء قرب العاصمة اليمنية صنعاء. وحمل الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء وجزء من شمال اليمن، التحالف العربي بقيادة الرياض، مسؤولية الهجوم الذي جرحت فيه عشر نساء أيضا.

وقالت المصادر الطبية إن الضحايا نقلوا إلى مستشفيات في العاصمة بعد الغارة التي وقعت في بلدة شراع بمديرية أرحب على بعد أربعين كيلومترا شمال صنعاء. وقالت هذه المصادر ووكالة "سبأ.نت" التابعة للحوثيين إن الغارة استهدفت منزل محمد النكعي – أحد شيوخ القبائل- الذي كان يقام فيه مجلس عزاء.

وكانت "سبأ.نت" أول من تحدث عن الغارة وأشارت في حصيلة أولى إلى مقتل ست نساء وجرح عشر أخريات. واتهمت الطيران السعودي بشن هذه الغارة. ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم التحالف الذي يقاتل في اليمن للحصول على تعقيب.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول تعرض التحالف العربي لانتقادات شديدة بعدما نفذ ضربة جوية على مجلس عزاء في صنعاء مما أسفر عن مقتل 140 شخصا بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ع.خ/ ع.ج (رويترز، ا ف ب)