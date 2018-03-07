قبل حفل جائزة أفضل لاعب.. صلاح يعادل رقمين بالدوري الإنجليزي

عادل النجم المصري محمد صلاح بهدف واحد رقمين قياسيين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (برمييرليغ)، في مباراة فرّط خلالها ناديه ليفربول بتقدمه بهدفين نظيفين على وست بروميتش ألبيون، وأنهاها بتعادل 2-2 السبت (21 نيسان/ أبريل 2018) ضمن المرحلة 35. وبات في رصيد ليفربول 71 نقطة من 35 مباراة، مقابل 74 من 34 مباراة لمانشستر يونايتد، علماً بأن عدد جولات الدوري الإنجليزي في الموسم الواحد 38 جولة.
وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71، بعدما كان داني إينغز قد افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول. وقلص المضيف الفارق بهدف لجيك سيريل ليفرمور في الدقيقة 79، قبل ان يعادل عبر رأسية الفنزويلي سلومون روندون في الدقيقة 88. وكان الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قد دفع في الدقيقة 83 باللاعب ديان لوفرين مكان محمد صلاح.
وبات في رصيد صلاح 31 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي المسجل في الدوري خلال موسم من 38 مباراة، والذي يتشاركه الأوروغوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة الإسباني حالياً وليفربول سابقاً (حققه في موسم 2013-2014)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني حالياً ومانشستر يونايتد سابقاً (حققه في موسم 2007-2008)، وألان شيرر مع بلاكبيرن روفرز (حققه في 1995-1996).
كما عادل صلاح الرقم القياسي للاعب ليفربول السابق الويلزي إيان راش، بتسجيله هدفاً على الأقل في 32 مباراة في موسم واحد.
مرشح بارز لأفضل لاعب بإنجلترا
ويتطلع محمد صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي يضاف إلى سلسلة إنجازاته الرائعة في مسيرته الرياضية، حينما يتم كشف النقاب عن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017 / 2018، التي يتم منحها لأفضل لاعب قدم مستويات أداء عالية في البطولات الإنجليزية، وذلك في الحفل السنوي الذي تنظمه رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية غداً الأحد.
وجاء صلاح على رأس القائمة المرشحة للتتويج بالجائزة الأضخم في كرة القدم الإنجليزية، التي أعلنت الرابطة عنها في الأسبوع الماضي، وضمت كلاً من البلجيكي كيفن دي بروين والألماني ليروي ساني والإسباني ديفيد سيلفا - ثلاثي فريق مانشستر سيتي، والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.
وفرض اللاعبون الإنجليز سيطرتهم على الجائزة، التي فازوا بها 18 مرة، مقابل خمس جوائز لويلز وأربع لفرنسا، وثلاث لكل من اسكتلندا وإيرلندا وهولندا، وجائزتين للبرتغال، وجائزة واحدة لإيرلندا الشمالية وأوروغواي وبلجيكا والجزائر.
ويسعى صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي العام الماضي، لتكرار الإنجاز الذي حققه الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي، الذي يعد اللاعب العربي والأفريقي الوحيد الذي توج بلقب لاعب الموسم في إنجلترا، عندما قاد فريقه للتتويج بالدوري الإنجليزي في موسم 2015/2016.
ص.ش/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
من لا يحب صلاح؟
تعشقه الجماهير في ملعب آنفيلد، ويسمونه "مو صالا" وألفوا له أناشيد يتغنون فيها بسرعته ومهارته وحتى الأطفال في ليفربول يرسمونه في كراساتهم. وهناك من يرسم لحية على وجهه ويرتدي باروكة تشبه شعر صلاح. ويقول عنه الألماني ماركوس شتاينهوفر، زميله السابق في بازل السويسري: "لا يملك المرء إلا أن يحب صلاح". ويضيف حسبما نقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية" "مو بشوش بطبعه وراسخ ومتواضع".
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
سويسرا جعلت الحلم ممكنا
لو ظل صلاح في مصر لبقي كعشرات المواهب المصرية الأخرى التي لم تتخط شهرتها إفريقيا والعالم العربي. لكن القدر كتب له طريقا آخر. فبعد تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد لندن تعاقد معه بازل في موسم 2013/2012، ففاز معه بالدوري وبلقب أفضل لاعب في سويسرا، ليرحل إلى تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014. لكنه لم يجد الفرصة لدى مورينيو فذهب في شتاء 2015 على سبيل الإعارة لفيورنتينا الإيطالي.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
إيطاليا طريق العودة لإنجلترا
حلم البرمييرليغ بقي مع صلاح، الذي تألق في فيورنتينا، ليصبح معشوق الجماهير، غير أنه فضل بعدها التعاقد مع روما في صيف 2015. وبقى به موسمين وظهر بقوة كهداف وصانع أهداف. حيث سجل في الدوري 29 هدفا خلال 65 مباراة خاضها بقميص ذئاب العاصمة الإيطالية. ثم تعاقد معه ليفربول في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 42 مليون يورو، بناء على رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي كان يريد إعطاء خط هجومه المزيد من السرعة.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
لا يحتاجه ليفربول؟
كانت صفقة صلاح حينها ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليفربول وبسببها لام البعض على كلوب، مثلما فعل الناقد الرياضي ماكسيمليان شميكل، الذي كتب بموقع "غول" بالألمانية إن صلاح لاعب رائع غير أن التعاقد معه "لا فائدة منه نظرا لوجود كوتينيو ومانيه وفيرمينو، ثم إن مشكلة ليفربول في الدفاع وليس الهجوم". ولا نعلم إن كان صلاح قد قرأ كلام شميكل أو غيره من منتقدي الصفقة إلا أن رده على المشككين جاء سريعا وبقوة.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
البداية من ميونيخ
كانت بطولة "كأس أودي" الودية في ميونيخ الظهور الرسمي الأول لصلاح بقميص ليفربول، لكن باللون الأبيض. حيث نجح الوافد الجديد في تشكيل خطورة على مرمى بايرن ميونيخ في عقر داره وسجل الهدف الثاني في اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفربول على الفريق البافاري 3- صفر في أول أغسطس/ آب 2017. ولتشهد عاصمة بافاريا ميلاد النجم المصري مع ليفربول.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
يورغن كلوب يمنحه الحرية
في روما كان المدرب سباليتي يمدح صلاح يوما وينتقده يوماً آخر، لكن يورغن كلوب، وهو من أقرب المدربين لقلوب اللاعبين في الأندية التي دربها، فَهم صلاح جيدا ومنحه الحرية في التحرك في الجناح الأيمن، ليظهر النجم الشاب وكأنه تخلص من قيود كانت تكبل ساقيه وتمنعه من إظهار مهاراته الفطرية في الجري والمراوغة. لقد فك كلوب أغلاله. ويقول المدرب الألماني: "صلاح مهم لنا حتى لو لم يسجل لأننا نبني خططنا عليه".
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
ملك مصري يركض عبر الجناح
يقول الألماني ماركوس شتاينهوفر زميله السابق في بازل "في موقف رجل لرجل يكون صلاح سريعا بشكل لا يصدق.. وارتكاب أخطاء ضده هو غالبا الإمكانية الوحيدة (لإيقافه) لكن لا يمكن أن يفعل معه لاعب ذلك الأمر 100 مرة في مباراة واحدة". ويغني له جماهير ليفربول "مو صلاح .. ملك مصري.. يركض عبر الجناح.." وقال عنه محمد أبوتريكه إن صلاح حرم مصر من ميدالية أوليمبية في سباقات الجري، بسبب اختياره أن يصبح لاعب كرة قدم.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
التعاون بدلا من التنافس
في أول مباراة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، في 12 أغسطس/ آب 2017، نجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة انتهت بالتعادل مع واتفورد 3-3. وبقي على هذا الأمر يسجل ويصنع في كل مباراة تقريبا بالتعاون مع تشمبرلين وفيرمينو ومانيه وكوتينيو، قبل أن يرحل الأخير إلى برشلونة. ووصلت أهدافه حتى الجولة 32 من البرميير ليغ 29 هدفاً، كما صنع 10 أهداف لزملائه، الذين يشكل معهم ثنائيات رائعة.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
الصراع مع هاري كين
ظل صلاح حتى بداية مارس/ آذار 2018 يتبادل مع هاري كين، نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، اعتلاء صدارة هدافي البرمييرليغ قبل أن يحسم صلاح المسألة في الجولات التالية ويصل لـ29 هدفا، متفوقا على كين بخمسة أهداف، وهو فارق ليس قليلا، بالنظر إلى المنافسة بينهما طوال الموسم. ولو نجح صلاح في مواصلة التهديف في الجولات الست المتبقية فسيحقق أرقاما قياسية خالدة غير تلك التي حطمها بالفعل.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
بأقدام صلاح تتحطم الأرقام
أمام صلاح فرصة ليكسر حاجز 34 هدفا في الموسم الصامد منذ التسعينات باسمي آلان شيرر وأندريو كول. وتساوى صلاح مع رقم دروغبا كأفضل هداف إفريقي في موسم واحد بالبرمييرليغ (29 هدفاً). لكنه حطم أرقاما أخرى فقد تخطى فيرناندو توريس، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في أول موسم مع ليفربول (33 هدفا في موسم 2007/2008). وقبلها حطم رقم لويس سواريز، الذي سجل مع ليفربول 31 هدفاً في موسم 2013/2014 قبل انتقاله لبرشلونة.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
صراع ذهبي مع ميسي ورونالدو
بأهدافه في الدوري الإنجليزي (29 هدفا) وكأس الرابطة الإنجليزية (هدف) ودوري أبطال أوروبا (7 أهداف + هدف في التصفيات) يكون لدى صلاح 38 هدفا وبذلك يدخل في منافسة على الحذاء الذهبي لهداف أوروبا هذا الموسم، مع رونالدو صاحب الـ39 هدفا (دوري إسباني وأبطال أوروبا وسوبر أوروبي) وميسي الذي سجل 36 هدفا في دوري إسبانيا وكأس الملك وأبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفق احصائيات موقع ترانسفير ماركت.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
ملك إفريقيا ورئيساً لمصر!
كان موسم 2017/ 2018 عام السعد على صلاح ومنتخب مصر. فقد قاده صلاح في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، للصعود لكأس العالم لأول مرة منذ 1990. كما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، متفوقا على مانيه وأوباميانغ. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه عند فرز بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في مارس/ آذار 2018، تم العثور على أكثر من مليون بطاقة كتب الناخبون عليها اسم محمد صلاح كخيار لهم. صلاح شرارة.
الكاتب: صلاح شرارة