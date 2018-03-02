 قبلة تجرّ طفلا مصريا عمره 4 سنوات إلى ردهات المحاكم | عالم المنوعات | DW | 11.05.2018
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منوعات

قبلة تجرّ طفلا مصريا عمره 4 سنوات إلى ردهات المحاكم

كما هو متعارف عليه، الفطرة تحكم تصرفات الأطفال والبراءة عنوان تحركاتهم وردود أفعالهم، لكن الأمر يبدو مختلفا بالنسبة لأب مصري رفع دعوى قضائية ضد طفل لا يتجاوز عمره أربع سنوات يتهمه فيها بـ"التحرش" بابنته في الحضانة.

Symbolbild- Kinder (2-3) malen auf dem Teppich (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra Images)

يقاضي أب مصري طفلا لا يتجاوز عمره أربع سنوات بعدما أقدم على تقبيل ابنته في الحضانة. والد الطفلة تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة بمحافظة البحيرة متهما الطفل بـ"التحرش"، حسب ما تناقلت وسائل الإعلام المصرية.

غرابة التهمة دفعت بمغردين إلى الاستهزاء من التهمة والمحاكمة، فيما أعرب آخرون عن صدمتهم من المشتكي. وبين كيدية الاتهام وعدم منطقية الواقعة، بالإضافة إلى غرابة التهمة خاض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قضية طفل البحيرة المتهم بـ"التحرش".

ابن الأربع سنوات الذي لم يفهم لحدود الساعة ما يجري حوله، حسب ما صرح به والده، دفع مستخدمي "السوشل ميديا" إلى تبرئته من أحداث القضية التي يعود تاريخها لديسمبر/كانون الأول 2017.

ولحدود الساعة لم تحسم محكمة أحداث "حوش عيسي"، التي يتقاضى فيها الطفل، في القضية وأجلت جلسة المحاكمة إلى 30 مايو/ آيار القادم، كما ذكر والد الطفل في حديث له على قناة مصر الأولى.

م.م/ع.ش

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  • Kindergarten Kinder spielen und bauen Flensburg Deutschland

    أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟

    وأخيرا جاءت الدنمارك كأفضل الدول في العالم لعيش الأطفال. ووصلت نسبة الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال في هذا البلد إلى مستويات منخفضة جدا في جميع المجالات، إذ بلغت 4 بالمائة في معدل الدخل و8 بالمائة في التعليم و5 بالمائة في مجال الخدمات الصحية و3 بالمائة في معدل السعادة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟

نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" تقريرها لوضع الأطفال في الدول الصناعية. تعرف على أفضل الدول في العالم الصناعي لعيش الأطفال حسب نسب المساواة في المستويات الاقتصادية والتعليم والخدمات الصحية ومعدل السعادة. (14.04.2016)  

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