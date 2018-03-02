قبلة تجرّ طفلا مصريا عمره 4 سنوات إلى ردهات المحاكم

يقاضي أب مصري طفلا لا يتجاوز عمره أربع سنوات بعدما أقدم على تقبيل ابنته في الحضانة. والد الطفلة تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة بمحافظة البحيرة متهما الطفل بـ"التحرش"، حسب ما تناقلت وسائل الإعلام المصرية.

غرابة التهمة دفعت بمغردين إلى الاستهزاء من التهمة والمحاكمة، فيما أعرب آخرون عن صدمتهم من المشتكي. وبين كيدية الاتهام وعدم منطقية الواقعة، بالإضافة إلى غرابة التهمة خاض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قضية طفل البحيرة المتهم بـ"التحرش".

ابن الأربع سنوات الذي لم يفهم لحدود الساعة ما يجري حوله، حسب ما صرح به والده، دفع مستخدمي "السوشل ميديا" إلى تبرئته من أحداث القضية التي يعود تاريخها لديسمبر/كانون الأول 2017.

ولحدود الساعة لم تحسم محكمة أحداث "حوش عيسي"، التي يتقاضى فيها الطفل، في القضية وأجلت جلسة المحاكمة إلى 30 مايو/ آيار القادم، كما ذكر والد الطفل في حديث له على قناة مصر الأولى.

م.م/ع.ش