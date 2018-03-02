قبلة تجرّ طفلا مصريا عمره 4 سنوات إلى ردهات المحاكم

يقاضي أب مصري طفلا لا يتجاوز عمره أربع سنوات بعدما أقدم على تقبيل ابنته في الحضانة. والد الطفلة تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة بمحافظة البحيرة متهما الطفل بـ"التحرش"، حسب ما تناقلت وسائل الإعلام المصرية.
غرابة التهمة دفعت بمغردين إلى الاستهزاء من التهمة والمحاكمة، فيما أعرب آخرون عن صدمتهم من المشتكي. وبين كيدية الاتهام وعدم منطقية الواقعة، بالإضافة إلى غرابة التهمة خاض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قضية طفل البحيرة المتهم بـ"التحرش".
ابن الأربع سنوات الذي لم يفهم لحدود الساعة ما يجري حوله، حسب ما صرح به والده، دفع مستخدمي "السوشل ميديا" إلى تبرئته من أحداث القضية التي يعود تاريخها لديسمبر/كانون الأول 2017.
ولحدود الساعة لم تحسم محكمة أحداث "حوش عيسي"، التي يتقاضى فيها الطفل، في القضية وأجلت جلسة المحاكمة إلى 30 مايو/ آيار القادم، كما ذكر والد الطفل في حديث له على قناة مصر الأولى.
م.م/ع.ش
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
رغم المستوى الاقتصادي العالي والرفاهية التي يتمتع بها سكان الدول الصناعية المتقدمة، إلا أن نسبة الفوارق في مستوى الحياة الاجتماعية بين السكان في ارتفاع مستمر. الأطفال يعانون أكثر من غيرهم من تأثير التباين هذا، حسب تقرير منظمة اليونيسيف.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
حلت تركيا وإسرائيل في الترتيب الأخير في قائمة اليونيسيف حول مستوى المساواة والرفاهية للأطفال في الدول الصناعية التي يصل عددها إلى 41 دولة. وكان التفاوت في معدل الدخل في إسرائيل مثلا 37 بالمائة وفي تركيا 29 بالمائة. ووصلت نسبة عدم المساواة في مجال التأمين الصحي في كلا البلدين إلى نحو 35 بالمائة.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
فرنسا احتلت المركز 28 فقط، متفوقة بمركز واحد فقط على بلجيكا ولوكسمبورغ. ويعاني الأطفال في فرنسا وخاصة في مجالي التعليم ونسبة السعادة، إذ كانت نسبة الفوارق بين الأطفال في التعليم 35 بالمائة وفي السعادة 28 بالمائة.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
الدولة الاسكندينافية الوحيدة التي احتلت مركزا متأخرا في القائمة هي السويد، إذ قبعت في المركز 24 من بين 41 بلدا صناعيا. فنسبة الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال مرتفعة جدا في مجال التعليم، ووصلت إلى 29 بالمائة كما وصلت في مجال الخدمات الصحية إلى 22 بالمائة.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
ألمانيا وبريطانيا والمجر واليونان حلت جميعها في المركز الرابع عشر في القائمة، متفوقة بمركز واحد فقط عن الولايات المتحدة. ورغم الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين هذه الدول، إلا نسب الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال جمعتها. وكانت النسبة الأسوأ للفوارق في ألمانيا وبريطانيا في مجال التعليم، أما في اليونان والمجر فكانت في مجال معدل الدخل.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
استونيا في المركز الثامن وسلوفينيا في التاسع ولاتفيا في العاشر. واشتركت هذه الدول في نسبة الفوارق الكبيرة بين أطفالها في المجال الاقتصادي وفي معدل الدخل، فيما كانت نسب المساواة بين الأطفال في مجال التعليم مرتفعة وجيدة جدا.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
النمسا، الدولة الثالثة بين الدول الصناعية الأفضل لعيش الأطفال فيها. ويعاني الأطفال في النمسا في مجال التعليم فقط من عدم المساواة، فيما يتساوى تقريبا جميع الأطفال في مجال الخدمات الصحية، ولا يعانون من أية فوارق في التأمين والعناية الصحية بغض النظر عن مستوى ذويهم الاجتماعي والاقتصادي.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
فنلندا والنرويج وسويسرا احتلت المركز الثاني. ما يجمع هذه الدول المستوى الاقتصادي الجيد ومعدل الدخل العالي والخدمات الصحية المتميزة، وكذلك ارتفاع الفوارق في مجال التعليم. إذ وصلت إلى 16 بالمائة في فنلندا و23 بالمائة في النرويج و20 بالمائة في سويسرا.
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أي الدول الصناعية الأفضل لحياة الأطفال؟
وأخيرا جاءت الدنمارك كأفضل الدول في العالم لعيش الأطفال. ووصلت نسبة الفوارق وعدم المساواة بين الأطفال في هذا البلد إلى مستويات منخفضة جدا في جميع المجالات، إذ بلغت 4 بالمائة في معدل الدخل و8 بالمائة في التعليم و5 بالمائة في مجال الخدمات الصحية و3 بالمائة في معدل السعادة.
الكاتب: زمن البدري