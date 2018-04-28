 قبعات خضراء تحمي السعودية.. خنجر في ″خاصرة إيرانية″ باليمن؟ | سياسة واقتصاد | DW | 04.05.2018
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سياسة واقتصاد

قبعات خضراء تحمي السعودية.. خنجر في "خاصرة إيرانية" باليمن؟

قوة خاصة من وحدة القبعات الخضراء الأمريكية تم الكشف عن وجودها على الحدود السعودية - اليمنية. ما الذي تفعله هذه القوات؟ وهل تنفذ عمليات في الداخل اليمني؟ وماهي دلالات توقيت الإعلان عن وجود هذه القوات الأمريكية؟

Green Berets (AP)

طوال سنوات أبقت الولايات المتحدة نفسها في منأى عن الحرب في اليمن والتي تقودها حليفها القوي المملكة السعودية ضد قوات الحوثيين. لكن مؤخراً أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ولأول مرة عن وجود "مجموعات عسكرية أمريكية صغيرة" تقوم بمهام محددة، رافضاً الحديث عن حجم هذه القوات، ومؤكداً على متانة العلاقات مع السعودية التي تجعل الولايات المتحدة تساعدها في حربها على الحوثيين.

محمد على الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن انتقد الإعلان الأمريكي عن هذه القوات وقال إن الولايات المتحدة شريك في العدوان على اليمن.

Screenshot Mohammad Alhouthi (twitter.com/Moh_Alhouthi)

صحيفة نيويورك تايمز كشفت في تحقيق مثير عن وجود قوات من مجموعة "القبعات الخضراء" بدأت عملها العام الماضي على الحدود السعودية-اليمنية، تتركز مهمتها القوة الامريكية في حماية السعودية من خلال عمليات "البحث والتدمير" المتعلقة بالصواريخ الباليستية ومنصات إطلاقها من داخل اليمن، ما يعني أن واشنطن قررت -سراً- توسيع دورها في الحرب اليمنية من إمداد مقاتلات قوات التحالف بالوقود والدعم اللوجيستي والاستخباراتي إلى الاشتباك في الحرب على الأرض - بحسب ما أفادت الصحيفة. وليس من الثابت إلى الآن ما إذا كانت الوقوات الأمريكية قد عبرت الحدود الى الداخل اليمين بالفعل أم لا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أوروبيين قالوا إن القوات الخاصة الأمريكية والتي لايزيد عددها عن 12 عنصراً وصلت في ديسمبر/ كانون أول الماضي إلى السعودية وكانت مهمتها تقضي بتدريب ضباط سعوديين على عمليات تأمين الحدود والتعاون مع محللين استخباراتيين أمريكيين يتواجدون في نجران، لإمدادهم بمعلومات تتعلق بالصواريخ الباليسيتية التي يطلقها الحوثيون وأماكن ارتكاز قواعدها في اليمن.

قوات أمريكية..ليست مفاجأة!!     

Farea Al-Muslimi (Privat)

ولايبدو أن هذا الإعلان كان مفاجئاً للباحث فارع المسلمي، الزميل المشارك بمعهد شاثام هاوس في بريطانيا والذي قال خلال مقابلة مع DW عربية إنه يعلم عن وجود قوات أمريكية منخرطة في الحرب على اليمن، بل وهناك أحاديث تتردد عن "تواجد أمريكي داخل الأراضي اليمنية وأن الكشف عن هذه القوات مبالغ فيه بشدة".

وقال إن هذه القوات التي أُعلن عنها تنسق مع خبراء عسكريين أمريكيين وبريطانيين داخل السعودية يساهمون بالدعم اللوجستي والمعلوماتي للقوات السعودية وهذه المجموعة متخصصة في الكشف عن مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية وأنها جاءت بعد تزايد معدل إطلاق هذه الصواريخ بشكل كبير ما منح الولايات المتحدة ما يشبه الغطاء القانوني والسياسي والأمني للعب دور أوسع في حرب اليمن.

"حليف تحت القصف"

وأضاف فارع المسلمي الخبير السياسي أنه كلما خفت هجمات الحوثيين على السعودية أصبح تبرير الوجود الأمريكي في هذه الحرب صعباً، لكن الآن تحول الأمر بلغة العسكريين الأمريكيين إلى حالة "حليف تحت القصف"، وبالتالي فإن ضربات الحوثيين الصارخية على السعودية هي أفضل ما يمكن أن تحصل عليه السعودية للحصول على دعم أوسع من القيادة الأمريكية.

Jemen Raketen werden Richtung Saudi Arabien abgeschossen (Reuters/Houthi Military Media Unit)

ويرى المسلمي أن هذه المجموعة فشلت في عملها بعد مرور عام على وجودها، "فحرب اليمن نفسها لم تكلل بالنجاح لتنجح هذه المجموعة الأمريكية في مهمتها، ذلك أن الحرب بعد كل هذه السنوات أصبحت واحدة من أسوأ وأبشع النماذج لإدارات الحروب الفاشلة في التاريخ"، ورغم كل هذه الاسلحة والقوات لم يحدث فارق حقيقي في المعارك على الأرض.

وبالتالي فالفشل ليس حصرياً لمجموعة القبعات الخضراء التي لم تستطع أو توقف تساقط الصواريخ الحوثية على السعودية، بل يتجاوز الأمر هذه المسالة التكتيكية إلى فكرة الحرب ذاتها.

مختارات

أعلن التحالف العسكري في اليمن تدمير طائرتين من دون طيار أطلقهما جماعة انصار الله الحوثية باتجاه جنوب السعودية، واعتراض صواريخ بالستية أحدها فوق الرياض. وأشار الحوثيون إلى أن الهجمات هذه تأتي "تدشينا لعام البالستي". (11.04.2018)

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش اطلاق قوات الحوثيين في اليمن صواريخ بالستية على مناطق مأهولة في السعودية، واعتبرته انتهاكا لقوانين الحرب كما أكدت المنظمة على ضرورة عدم اتخاذ الرياض لهذه الهجمات كذريعة لمعاقبة اليمنيين. (02.04.2018)

ويختتم فارع المسلمي الخبير السياسي حديثه بالقول إن الحدود بين اليمن والسعودية تمتد على مسافة 1500 كيلو متر تقريباً ويصعب جداً السيطرة على هذه المسافة الشاسعة، خصوصاً وأن جغرافية هذه المنطقة تزيد من صعوبة الأمر، كما أن السعودية لاتواجه دولة، وإنما ميليشيات لديها خفة وديناميكية في الحركة والاختباء ما يعقد كثيراً من مهمة السعودية في اليمن.

تقنيات أمريكية في خدمة الحليف السعودي

وعن الدور التقني التي تلعبه التكنولوجيا الأمريكية ودورها في الحد من القوة الصاروخية الحوثية يقول اللواء طيار مأمون أبو نوار الخبير العسكري والاستراتيجي إن قوات القبعات الخضراء الأمريكية في الأغلب تستعمل منظومات استشعار دقيقة للوصول لأماكن إطلاق الصواريخ وهي غالباً واحدة من منظومات (Electronic  warfare). ويشرح قائلاً إن الصواريخ الباليستية عند اطلاقها ترسل إشارات True IR وهي نوع من الإشارات الحرارية تلتقطها الاقمار الصناعية الأمريكية، وخلال 5 إلى 7 دقائق يتم تحديد موقع الإطلاق فتقوم القوات الجوية باستهدافه باقصى سرعة.

ويضيف الخبير العسكري: "منظومات الحرب السعودية مرتبطة بالأقمار الصناعية مع الولايات المتحدة وفق اتفاقيات بين الجانبين وهذا اتفاق موقع مع معظم جيوش الشرق الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وهذا ليس سراً".

والمشكلة أن إصابة منصات إطلاق هذه الصواريخ ليست سهلة مع ذلك فهي منصات متحركة يتم إطلاق الصاروخ منها وتختفي المنصة بسرعة وقد واجهت أمريكا صعوبة كبيرة في اصطياد هذه الصواريخ العراقية خلال حرب الخليج.

نطاق عمليات محدود

Patriot Raketen-Abwehr-System (picture-alliance/AP Photo/U.S. Department of Defense)

ويعتقد اللواء طيار مأمون أبو نوار أن لا هذه القوات ولا غيرها من القوات الأمريكية يمكن أن تعمل في الداخل اليمني "لأنهم لو وقعوا في أيدي الحوثيين ستكون فضيحة دولية للولايات المتحدة وقد يتم المساومة عليهم ليحقق الحوثيون من ورائهم مكاسب كبيرة"، وبالتالي فغالباً هم فقط يشاركون في النواحي المعلوماتية والاستخباراتية، خصوصاً مع اقتراب هذه القوات من منطقة صعدة اليمنية وكذلك اقترابها من مقر قيادة العمليات الاستخباراتية في نجران بالسعودية ما يسمح بتلقي وإرسال هذه القوات لكثير من المعلومات الدقيقة بخصوص منصات الصواريخ الحوثية.

ويتابع اللواء أبو نوار أن المشكلة الحقيقية في صواريخ الحوثيين تكمن في محاولاتها استهداف مصادر الطاقة في العمق السعودي مثل شركة أرامكو "وهذا ما تخشاه السعودية بشدة لأنه إن حدث سيكون التأثير هائلاً على السعودية وقد يؤثر أيضاً على أسعار البترول عالمياً، لذلك اتوقع أن نطاق عمل هذه القوات هو في حدود إدارة وتشغيل المنظومات الإلكترونية لعمليات الرصد".

ضغط أمريكي على إيران؟

ويتفق كلاً اللواء طيار مأمون أبو نوار الخبير العسكري والاستراتيجي والخبير السياسي فارع المسلمي على أن لتوقيت الإعلان عن وجود هذه القوات الأمريكية على الحدود السعودية السعودية الجنوبية دلالة هامة، حيث يتزامن ذلك مع انتظار العالم للقرار الأمريكي بشأن استمرار او خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

ويرى الخبيران أن هذا الإعلان يشير من طرف خفي إلى قلق أمريكي وأوروبي من تنامي القوة الصاروخية الإيرانية ورغبة الموقعين على الاتفاق النووي في توسيعه ليشمل برنامج الصواريخ الإيرانية.

ويرى اللواء مأمون أبو نوار أن "القوة الصاروخية الإيرانية رهيبة وهائلة وإذا ما تركت لخمس سنوات أخرى فستصبح قوة غير قابلة للردع مطلقاً".

عماد حسن

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  • Jemen Polio-Impfkampagne in Sanaa (picture-alliance/dpa/H. Al-Ansi)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة فقد "بلغ إجمالي الوفيات بسبب مرض الكوليرا 2230 حالة، في حين بلغ عدد وفيات وباء الديفتيريا أكثر من 300 حالة، كما تفشت الأمراض بسبب انعدام الأمصال الواقية.

  • Jemen Leiche des getöteten Ex-Präsidenten Ali Abdullah Saleh (Reuters/Houthi Security Services Media)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

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  • Jemen Videostill Raketenabschuß auf Saudi-Arabien (Reuters)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول أعلنت السعودية تصديها لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، في حين أعلن التحالف العربي اعتراض صاروخ أطلقه مسلحو جماعة الحوثي في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وعلى خلفية ذلك، وجهت السعودية هجوماً حاداً على إيران، واتهمتها بتزويد الحوثيين بمثل هذا الصواريخ.

  • Jemen Raketenabschuss (Getty Images/AFP/S. al-Obeidi)

    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

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    السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

    فرضت السعودية حصاراً خانقاً على منافذ اليمن البحرية والجوية بعد إطلاق الصاروخ في اتجاه الرياض، بسبب مخاوفها من تهريب الأسلحة إلى داخل اليمن، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وأدى إلى زيادة الضغوط الدولية على الرياض. إعداد: علاء جمعة

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

السعودية والمستنقع اليمني - حرب مكلفة

رغم مرور 33 شهراً على بدء العمليات العسكرية السعودية ضد الحوثيين وحليفهم السابق علي عبد الله صالح، إلا أن تلك الحملة لم تحقق الكثير؛ فالكلفة الاقتصادية كبيرة والتنديد الدولي يتصاعد ومؤخراً أصبحت الرياض في مرمى الصواريخ. (19.12.2017)  

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أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش اطلاق قوات الحوثيين في اليمن صواريخ بالستية على مناطق مأهولة في السعودية، واعتبرته انتهاكا لقوانين الحرب كما أكدت المنظمة على ضرورة عدم اتخاذ الرياض لهذه الهجمات كذريعة لمعاقبة اليمنيين.

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قال التلفزيون الرسمي السعودي إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صاروخا في شمال شرق العاصمة الرياض مساء الأحد قبل منتصف الليل بقليل. لكن لم تشر أي تقارير إلى سقوط إصابات.

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