 قادة عرب يقتحمون ″تويتر″- تسويق سياسي أم تسجيل حضور؟ | سياسة واقتصاد | DW | 10.04.2018
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سياسة واقتصاد

قادة عرب يقتحمون "تويتر"- تسويق سياسي أم تسجيل حضور؟

لم يعد "تويتر" وسيلة لنقل الأخبار والتعليق على الأحداث، بل صار منصة سياسية أيضا. فبعض القادة العرب وجدوا ضالتهم في الموقع واختاروه منصة لممارسة فعلهم التواصلي، دون غيره من مواقع التواصل الأخرى.

Saad Hariri (Saad Hariri)

محمد بن سلمان، محمد السادس وسعد الدين الحريري، بترتيب من اليمين إلى اليسار في صورة واحدة. صورة لم يتوقعها أحد، حتى فُوجئ بها الجميع حين نشرها رئيس الوزراء اللبناني؛ سعد الدين الحريري، كاتبا عليها: "لا تعليق". "السيلفي" أثار جدلا كبيرا عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ فالبعض أعاد نشر الصورة من التغريدة الأصلية على الصفحة الشخصية للحريري في "تويتر" وأضاف تعليقه عليها، في حين سجلها آخرون من مستعملي "فيسبوك" وتقاسموها على نطاق واسع مع لائحة أصدقائهم.

مختارات

اجتاح وسم "#تعلم_عوم" مواقع التواصل الاجتماعي في تونس عقب غرق شاب اضطر إلى القفز في نهر بعد مطاردة الأمن التونسي له ولمجموعة من مشجعي النادي الإفريقي لكرة القدم. النشطاء حملوا عناصر الأمن المسؤولية في موت عمر العبيدي. (06.04.2018)

يتصدر وسم "التحذير من الفاشنيستات" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا بين مستخدمي تويتر في الكويت. وانقسم الكويتيون بين معارض لما تروج له مدونات الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤيد لظاهرة أصبحت مهنة ويجب احترامها. (28.03.2018)

ويبدو أن سعد الدين الحريري صار يعتمد بكثرة على "تويتر"، للتفاعل مع الأحداث في داخل لبنان وخارجها، فضلا عن التواصل مع متتبعيه عبر حسابه الشخصي.

وعلى غرار الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب، الأكثر شعبية في هذا الفضاء الأزرق، والذي لا يمكن الحديث عنه دون أن يتبادر إلى أذهاننا "تغريداته النارية" على "تويتر"، يُسَخِر الحريري إلى جانب قادة وساسة عرب هذه المنصة، لنشر كل حركاتهم السياسية وسكناتهم تجاه حلفائهم وكذلك أعدائهم. في حين يتحفظ البعض الآخر عن فتح حسابات في هذه المواقع ويكتفون بالتواصل عن طريق وسائل الإعلام التقليدية المعروفة.

محمد بن سلمان... حسابات متعددة

لـ"تويتر" شعبية خاصة ضمن أكثر المواقع استعمالا بدول مجلس التعاون الخليجي، وقد احتلت السعودية المركز الأول في كثير من الأحيان من حيث الدول الأكثر استخداما لهذا الموقع. ويعتبر محمد بن سلمان واحدا من الأسماء الأكثر شهرة على هذه المنصة. فيكفي أن تضع اسمه بمحرك البحث على الموقع نفسه حتى تظهر لك عشرات الحسابات باسمه.

وقد عرف اسم ولي العهد السعودي انتشارا واسعا على موقع "توتير" بعد جملة التغييرات التي قادها ضمن "رؤية 2030". غير أنه لا يملك حسابا شخصيا، على عكس والده الذي استطاع أن يستقطب أكثر من 6 ملايين متتبع سعودي وأجنبي في حسابه الرسمي على "تويتر"، رغم قلة منشوراته والتي لا تتعدى 320 تغريدة منذ تسجيل الحساب سنة 2013.

سعد الدين الحريري: المُغرِد الأول

بأكثر من 10 آلاف تغريدة، ومليون متابع تتزين الصفحة الشخصية لسعد الحريري. رئيس وزراء لبنان، ليست المرة الوحيدة التي يثير فيها الجدل من خلال منشور له على "تويتر"، وإنما في مرات كثيرة كان فيها هذا الموقع سبيله للإعلان عن آرائه وقراراته دون اللجوء إلى وسائل الإعلام التقليدية.

الحريري الذي فتح حسابه عام 2009، يعتبر من أكثر الشخصيات استخداما لـ"تويتر". وكانت المنصة الوحيدة التي اعتمدها بعد تقديم استقالته في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017، من الرياض، قبل أن  يتراجع عنها. وكانت حينها تدوينته "أنا بألف خير وإن شاء الله أنا راجع خلال يومين"، واحدة من التدوينات الأكثر خلقا للجدل العام الماضي.

محمد السادس... خارج السرب

Screenshot Facebook König Mohammed VI (Facebook/Roi du Maroc Mohammed 6)

إحدى صفحات المعجبين بالعاهل المغربي

في الوقت الذي يحبذ فيه سكان دول الخليج موقع "تويتر"، توجد شعوب أخرى تختار "فيسبوك" فضاء لها. ويعتبر المغرب واحدا من هذه الدول، التي يعرف فيها "فيسبوك" انتشارا واسعا على عكس "تويتر" الذي قلما يستعمله المغاربة. إلا أن العاهل المغربي لا يملك لحدو الساعة صفحة شخصية على "فيسبوك" أو "تويتر". في المقابل ينشئ معجبون بشخصه صفحات له ينشرون فيها صورا حصرية له، وهو ما يثير حفيظة كثيرين حول كيفية حصول هؤلاء على هذه الصور، وعن إمكانية نشرها دون إذن يخول لهم ذلك.

السيسي... صفحة رسمية

لعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا هاما في ثورة 25 يناير في مصر، حيث انتشر وسم "كلنا خالد سعيد" بشكل كبير، ما جعل البعض يقول بأن ذلك الوسم كان سببا في إشعال تلك الثورة على "فيسبوك" و"تويتر"، حتى صارت تنعت في بعض الأحيان بثورة السوشل ميديا.

ومن الواضح أن السيسي، قد فهم قواعد اللعبة في بلده. ولجأ هو الآخر إلى إنشاء حساب له على هذا الموقع منذ 2014. وقد وصلت عدد تغريداته 2417 في غضون أربع سنوات، كما يتابعه أكثر من مليون ونصف متابع، لحدود الآن.

وبالرغم من أن السيسي يحرص على تقديم نفسه في صورة الرئيس المنهمك في خدمة بلده، ولا يفوت الفرصة كي ينشر أنشطته الرئاسية، إلا أن اسمه قد اقترن في كثير من الأحيان بهاشتاغات "مستهزئة"، تصور حيزا من حياته الخاصة، كان أبرزها: عجلة السيسي.

الشيخ تميم... جديد في "تويتر"

"في يوم قطر الوطني نتذكر تضحيات الآباء والأجداد من أجل عزة الوطن وسؤدده، ونشيد بِصلابة شعب قطر في الدفاع عن استقلال وطنه ومنجزاته ومبادئه، ونؤكد العزم على مواصلة طريق البناء والتنمية والكرامة. وكل عام وأنتم بخير."، بهذه التغريدة افتتح الشيخ تميم بن حمد حسابه على "تويتر" في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2017. الشيخ تميم اختار تدشين حسابه في اليوم الوطني لقطر والذي يصادف في 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، وهو ذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم عام 1878.

 وبهذه التدوينة كان تميم بن حمد قد أعلن كونه ثاني زعيم خليجي يفتح حسابا رسميا موثقا على "تويتر"، بعد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. ولم تتجاوز تدويناته لحدود الآن 35 تغريدة، 194ألف متابع.

وتجدر الإشارة إلى أن "تويتر" قد لعب دورا مهما في أزمة قطر، فقد انتشرت أوسمة عديدة عبر فيها القطريون عن إشادتهم بتميم بن حمد.

ولكن، لماذا "تويتر"؟

جرد أسماء بعض القادة الذين يستخدمون "تويتر" قد يجعلنا نتساءل، لماذا يختار هؤلاء هذا الموقع دون غيره؟

محمد بودن، المحلل السياسي المغربي، تحدث لـDWعربية بهذا الخصوص، وقال " إقبال بعض الساسة العرب على الاستخدام المكثف لـ"تويتر" يمثل انخراطا في منظومة دولية تؤمن بفعالية الموقع كمنصة لجس نبض الرأي العام و الساسة". كما اعتبر بودن  أن الساسة العرب يركزون عبر هذه الآلية على نظام تواصلي جديد قائم على الهاشتاغ والسيلفي والأشرطة القصيرة، بل الأكثر من هذا تحول "تويتر" لفضاء مؤسساتي بحيث توجد حسابات لوزارات الخارجية ومؤسسات أخرى وتمثيليات دبلوماسية.

وفي ذات السياق، أكد بودن على كون الفعل الاتصالي أصبح أمرا حتميا في زمن ارتفع فيه الطلب على الحاجة التواصلية، وأضاف: "ولا يمكن لصناع القرار تجاهل مستوى النشاط السياسي في شبكات التواصل الاجتماعي، فقد يحدث أن تحصل ضجة على مستوى "تويتر" فيتم نقل النقاش حولها لمنصة "فيسبوك" أو العكس.

في المقابل، أثار بودن مسألة التفاعل التي تنقص حسابات الساسة، إذ "أن استعمالات الساسة العرب لـ"تويتر" تتجلى في إرسال الرسالة للجمهور وليس التفاعل أو تقديم أجوبة عن بعض التساؤلات".

مريم مرغيش

  • USA Mark Zuckerberg erhält Ehrendoktortitel der Harvard Universität (Reuters/B. Snyder)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    البداية من هارفارد

    لم تكن نية مارك زوكربرغ ورفاقه في أول الأمر سوى إطلاق شبكة اجتماعية خاصة بتبادل المعلومات والصور والآراء بين طلاب جامعتهم هارفارد. أطلقوا على تلك الشبكة اسم: فيسبوك. وفي الرابع من فبراير/ شباط 2004 تم تأسيس الشبكة رسمياً، ليتوافد عليها طلبة من جامعات أخرى وتلقى رواجاً ونجاحاً مهمين. هذا النجاح دفع مؤسسي "فيسبوك" إلى فتح باب العضوية للجميع ابتداءً من نهاية عام 2006.

  • Facebook User Symbolbild (Reuters/D. Ruvic)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    إقبال متزايد

    كان لـ"فيسبوك" قدرة خارقة على اختصار المسافات والربط بين أطراف العالم بضغطة زر، حيث زاد المقبلون على استخدامه إلى الملايين منذ إنشائه. وقد تجاوز مستخدموه الآن ربع سكان العالم، كان مارك زوكربرغ قد كتب في تدوينة له السنة الماضية (2017) على "فيسبوك" أن عدد المشتركين وصل إلى ملياري شخص، في حين كان عددهم مليون شخص عام تأسيسه (2004).

  • Facebook Symbolbild Hate Speech (picture-alliance/dpa/J.W.Alker)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    كوكب مواز

    اختراق "فيسبوك" للعالم وحيازته لمساحة مهمة من حياة الناس لم يكن بمحض الصدفة. فقد أتاح لمستخدميه فرصة التواصل مع العالم الخارجي والتعارف كما التعرف على أشخاص وأماكن جديدة، بالإضافة إلى الانفتاح وتبادل المعلومات والإدلاء بالآراء والمواقف الشخصية، سواءً عن طريق نشر تدوينات أو صور أو حتى مقاطع فيديو. هذه الميزات والتقدم الذي عرفه الموقع جعل كثيرين يطلقون عليه "الكوكب الموازي".

  • Deutschland Immer mehr soziale Netzwerke (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "استحواذ" وشراكات

    استطاع "فيسبوك" أن يكتسب شهرة عالمية ويعقد بذلك شراكات مع مؤسسات معروفة. كما مكنته الأموال التي حصل عليها عن طريق الإعلانات من "الاستحواذ" على برامج أخرى. وتعتبر شركة "مايكروسوفت" من بين الذين قدموا عرضاً لشراء "فيسبوك" عام 2007 بشراء حوالي خمسة في المائة من أسهم "فيسبوك". أما بالنسبة للمواقع التي ضمها إليه، فقد كان تطبيق "إنستغرام" أولها عام 2012، تلاها "واتساب" عام 2014.

  • Symbolbild Fake-News-Untersuchung in Facebook (picture-alliance/empics/D. Lipinski)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "نافذة للرقابة والقمع"

    اعترفت بعض المحاكم بـ"فيسبوك" منذ 2008. كما عوقب كثيرون بسبب نشرهم لمحتوى "لم يرق" لدولهم أو جهات أخرى. وكانت وزارة الداخلية المصرية عام 2014، مثلاً، قد ألقت القبض على سبعة أشخاص يستخدمون موقع "فيسبوك" "للتحريض" ضد قوات الأمن، حسب ما نقلت رويترز آنذاك. كما حُظر الموقع في بعض الدول كسوريا وإيران. لكن سرعان ما رُفع هذا الحظر. المنع لا يخص الدول، بل يشمل بعض الإدارات التي منعت موظفيها من استعماله.

  • Ägypten Facebook (picture alliance/AP Photo/M. Deghati)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    أفيون الثورات؟

    شكل "فيسبوك" مساحة للإدلاء بوجهات النظر دون أي قيد قد يواجه المستخدم على أرض الواقع. الثورة في مصر عرفت طريقها نحو الواقع من "فيسبوك"، الذي لعب دوراً مهماً في تحويل قضية الشاب خالد سعيد إلى شرارة لإطلاق ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وهو ما أشار إليه الناشط المصري وائل غانم في كتابه "ثورة 2.0". لكن الحرية بدأت تتراجع حين اعترفت المحاكم بالموقع وصارت الجرائم الإلكترونية ضمن ما تعاقب عليه هناك.

  • Computer Hack (Vernon Manlapaz)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    منصة للجيوش الإلكترونية

    خلق "فيسبوك" أرضاً خصبة لمجموعة من الأنظمة التي سخرته لخدمة مصالحها السياسية. وكان الجيش السوري الإلكتروني، الذي ظهر إبان الثورة السورية (2011-2012) واحداً من أبرز هؤلاء، حسب ما ذكر بعض المراقبين. فقد شن انطلاقاً من الموقع حرباً إلكترونية، وذلك باختراقات أو إغراق الصفحات بتعليقات مؤيدة لنظام الأسد أو اتهامات بالخيانة للمعارضين. بالإضافة إلى إرسال بلاغات لـ"فيسبوك" بإغلاق حسابات لمعارضين.

  • Symbolbild Facebook Blasphemie in Pakistan (picture alliance/dpa/epa/R. Khan)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    انتقادات متكررة!

    "انتهاكات خصوصية المستخدمين، تسريب البيانات وإمكانية استغلالها من طرف الاستخبارات، فضلاً عن نشر مواد تدعو إلى العنف والكراهية والتمييز..." كلها انتقادات وجهت لـ"فيسبوك". لكن كريس هيوز، المتحدث الرسمي باسم الشركة سابقاً، رد على هذه الانتقادات بقوله: "لم نقم من قبل مطلقاً بتزويد أطراف آخرين بالبيانات الخاصة بمستخدمي الموقع، ولا نعتزم القيام بذلك على الإطلاق"، حسب ما تناقلته عدة مواقع إلكترونية.

  • Logo Facebook (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    دعاوى قضائية متعددة

    رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد "فيسبوك"، كما رفع هو الآخر ضد مستخدمين. كان أول الدعاوى ضد الشبكة عام 2004، إذ اتهمت شركة "كونكت يو" مارك زوكربرغ بسرقة الأفكار التي وضعوها حول الموقع واستخدام الكود الرئيسي الخاص بهم. كما رفع الموقع هو الآخر دعوة ضد ضد آدم جوربوز، وحصل على تعويض قيمته 873 مليون دولار.

  • Screenshot - Facebook Einstellungen (Facebook)

    فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

    "إخفاق كارثي"

    مسألة الحصول على بيانات المستخدمين جعلت "فيسبوك" محط محاسبة في مرات كثيرة؛ آخرها يوم 20 مارس/ آذار 2018. فقد دعت لجنة من المشرعين البريطانيين من مختلف الأحزاب رئيس "فيسبوك" إلى تقديم تفسير بخصوص "إخفاق شركته الكارثي" في حفظ البيانات الشخصية. كما قررت السلطات البريطانية التحقيق بشأن شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية، التي اتهمت بحيازة غير قانونية لمعطيات مستخدمي الشبكة. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


 

مختارات

فيسبوك - من أيادي الطلبة إلى أداة للأنظمة

جعل العالم "قرية صغيرة" لم يعد هدف "فيسبوك" الوحيد. فمع السنين، صار الموقع الأشهر سلاحاً ذا حدين؛ يسمح بحرية التعبير، ولكنه يثير مخاوف خاصة فيما يخص البيانات الشخصية التي بات اختراقها ممكناً وتحويلها إلى أداة قمع وارداً. (21.03.2018)  

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