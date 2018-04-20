قائد الجيش الإيراني يهدد دولة إسرائيل بالزوال

هدد قائد الجيش الايراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إسرائيل، من خلال تأكيده أنها ستنتهي في غضون 25 عاما كأقصى حد. جاء ذلك في كلمة ألقاها موسوي في ملتقى "المدافعين عن مراقد أهل البيت"، بمناسبة ذكرى مولد الإمام الحسين ويوم الحرس الثوري، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس اليوم السبت (21 نيسان/أبريل).

وقال موسوي "إنه حين يصنع قادة الاستكبار أطرا لاستمرارية الكيان الصهيوني" في الحياة لا يمكن السماح بإضافة يوم واحد لاستمرار هذا الكيان المشؤوم وغير المشروع في الحياة". وأضاف "بالتأكيد ستكون فترة 25 عاما هي أعلى مستوى لإزالة الكيان الصهيوني، إلا أن ذلك لا يعني أن لا يخرج الحرس الثوري من الحدود وأن لا يشن هجوما على الأعداء".

وتابع بالقول إن جيشه والحرس الثوري لن يتركا التكاتف والتعاضد حتى انهيار نظام الاستكبار وإسرائيل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد هدد أمس الجمعة، بالقول إن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي تهديد من قبل إيران ، متعهدا بمحاربة كل من يحاول إلحاق الأذى بإسرائيل.

على صعيد آخر وفي إطار مخاوف إيران من انهيار الاتفاق النووي مع الغرب إثر تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة بردود فعل "متوقعة وغير متوقعة" إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأضاف روحاني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي "منظمة الطاقة الذرية لدينا مستعدة تماما... بتصرفات يتوقعونها وأخرى لا يتوقعونها" في إشارة إلى قرار يحتمل أن يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بين إيران وست قوى عالمية.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ، رويترز)