 في ذكرى وفاته... ما قد لا تعرفه عن ″العندليب الأسمر″! | عالم المنوعات | DW | 30.03.2018
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منوعات

في ذكرى وفاته... ما قد لا تعرفه عن "العندليب الأسمر"!

رغم ومرور 41 عاما على وفاته ما يزال عبدالحليم حافظ يشغل قلوب معجبيه، ومازالت أغانيه تُتداول بين الناس وفي التلفزيونات العربية، لاسيما أن بعض التفاصيل المتعلقة بحياة "العندليب الأسمر" يجهلها الكثيرون!

Abdel Halim Hafez

يخلد اليوم محبو المطرب المصري الراحل عبدالحليم حافظ ذكرى وفاته 41، إذ عرفت مواقع التواصل الاجتماعي نشر صور وأغان لعبدالحليم حافظ ونقاشا حول حياته وأفضل روائعه الموسيقية. إذ اتفق الكثير من محبيه على أن عبدالحليم:"أسطورة لا تتكرر ومطرب الأجيال والمدرسة الغنائية التي ينبغي للباقين أن يتعلموا منها فن الغناء الراقي والذوق الجميل منه". ورغم حياته القصيرة، إذ توفي "العندليب الأسمر" وهو لم يتجاوز 48 عاما، إلا أن حياته كانت غنية بالأحداث.

صداقة بملك المغرب

كان عبدالحليم حافظ صديقا للعديد من رؤساء الدول العربية، غير أنه اشتهر بصداقته المقربة بالملك الحسن الثاني، ملك المغرب الراحل، وما قد لا يعرفه الكثيرون أن الملك الحسن أهدى عبدالحليم حافظ سيارة فاخرة بمفتاح ذهبي لم يكن في مصر سيارة مثلها إلا لدى رئيس الجمهورية آنذاك محمد أنور السادات.

وبسبب علاقته المقربة من الملك الحسن تصادف وجوده في عيد ميلاد الملك سنة 1971 بقصر "الصخيرات" أثناء قيام مجموعة من الضباط بانقلاب عسكري فشل في الأخير. وطلب منه الضباط إلقاء بيان الانقلاب بصوته في الإذاعة الوطنية المغربية، لكن عبدالحليم حافظ رفض القيام بذلك، رغم التهديد. كما غنى عبدالحليم حافظ عدة أغاني في مدح الملك الحسن وأشهرها أغنية "الماء والخضرة والوجه الحسن".

قريب كمال الشناوي

ما قد لا يعرفه الكثيرون أيضا أن عبدالحليم حافظ كان على علاقة قرابة بالممثل المصري الشهير كمال الشناوي، لأن أخ كمال الشناوي هو زوج أخت عبدالحليم حافظ.

أغنية "تخونوه"

قد لا يعرف البعض أيضا أن أغنية "تخونوه" التي تعد من أجمل وأشهر أغاني عبدالحليم كانت في الأصل أغنية المطربة ليلى مراد، وغنتها بالفعل، لكن عبدالحليم عندما سمع الأغنية أعجبته لدرجة كبيرة، فطلب من ليلى مراد بإلحاح أن تتنازل له على هذه الأغنية، فما كان منها إلا أن فعلت ذلك إيمانا منها بموهبته.

انتحار معجبة

يبقى عبدالحليم حافظ المطرب العربي الوحيد الذي انتحرت معجبة من أجله بعد أن علمت بخبر وفاته، إذ ألقت بنفسها من الشرفة لأنها لم تتحمل صدمة رحيله عن العالم من شدة تعلقها به وبأغانيه.

نعش عبد الحليم الخالي

كشفت عائلة عبدالحليم حافظ في السنوات الأخيرة فقط أن النعش الذي حمله الناس في جنازة العندليب كان نعشا خاليا دون جثمان، إذ نظرا للعدد الكبير للمشيعين خاف وزير الداخلية حينها من حصول هجوم على النعش، فقرر أن يبقى النعش الحقيقي في المسجد والخروج بنعش آخر خال للجنازة.

ريم نجمي/ط.أ

 

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    عبد الحليم حافظ

    ولد عبد الحليم علي شبانة عام 1929 وتوفي عام 1977، ولقب بالعندليب الأسمر واشتهر في الخمسينيات عبر أغاني مثل "يا حلو يا اسمر" و"صافيني مرة" "على قد الشوق". وغنى لصلاح عبد الصبور وسمير محجوب ومحمد حمزة وللملحنين الكبار مثل بليغ حمدي ومحمد الموجي وكمال الطويل ومحمد عبد الوهاب. قدم عبد الحليم أكثر من مائتين وثلاثين أغنية بقيت أغلبها راسخة في التراث الغنائي العربي.

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    فريد الأطرش

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    أسمهان

    اسمها الحقيقي هو آمال الأطرش، وهي أخت الموسيقار والمطرب فريد الأطرش. ولدت أسمهان في سوريا عام 1912 وتوفيت إثر حادث سير عام 1944. كانت بداياتها الفنية في ثلاثينيات القرن الماضي مع أخيها فريد الأطرش، وغنت لكبار الشعراء آنذاك أمثال أحمد شوقي وبيرم التونسي وبشارة الخوري، ولحن لها زكريا أحمد ومحمد عبد الوهاب ورياض السنباطي ومحمد القصبجي وفريد الأطرش.

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    صباح

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    فيروز

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    محمد عبد الوهاب

    يعد محمد عبد الوهاب أحد أعلام الموسيقى في العالم العربي في القرن العشرين، ولقب بموسيقار الأجيال واشتهر كمطرب وملحن ولحن لكبار المطربين مثل فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية وصباح. توفي عبد الوهاب عام 1991 عن عمر ناهز التاسعة والثمانين عاماً.

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    وردة الجزائرية

    ولدت المطربة وردة عام 1939 في الجزائر من أب جزائري وأم لبنانية، وتوجهت إلى مصر في عام 1960 لتشارك في فيلم سينمائي، ليكون بداية شهرتها في العالم العربي. تعاونت وردة مع بليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب ومن أشهر أغانيها "أوقاتي بتحلو" و"بتونس بيك". توفيت وردة في سنة 2012 ودفنت في الجزائر حسب وصيتها.

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    محمد عبده

    ولد محمد عبدة عثمان العسيري في سنة 1949 بجازان جنوب السعودية واشتهر منذ بداية ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعرف عنه بأنه مطرب الجزيرة العربية وغنى الشعر والأغاني الطويلة.

    الكاتب: زمن البدري


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