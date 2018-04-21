 في دورتموند..آن الأوان للحسم في أمر بيتر شتوغار! | عالم الرياضة | DW | 01.05.2018
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عالم الرياضة

في دورتموند..آن الأوان للحسم في أمر بيتر شتوغار!

ما الذي يحدث مع فريق دورتموند الألماني لكرة القدم؟ سؤال لا يستطع أحد الإجابة عليه حتى من داخل أوساط المسؤولين في الفريق الألماني، فالأداء المتذبذب للفريق يطبع ظهوره في الموسمين الأخيرين، وملف المدرب بات الأكثر غموضاً.

Europa League FC Salzburg - Borussia Dortmund Trainer Peter Stoeger (picture-alliance/Sport Moments/Sepa Media)

أسبوعان فقط، وتنتهي منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). الفائز معروف منذ مدة وهو فريق بايرن ميونيخ بالطبع. أمام المنافسات المتبقية فتستقر عند مركز الوصيف إلى جانب بطاقات التأهل إلى المسابقتين الأوروبيتين، أبطال أوروبا وأوروبا ليغ.

دورتموند مطارد بايرن الكلاسيكي، لازال يلهث هذا الموسم في  سبيل ضمان مقعد بين أبطال أوروبا، وحتى مباراته  أمام بريمن الأحد الماضي (22 أبريل/ نيسان)، أنهاها بالتعادل فقط (1-1)، وذلك بعد تعادل آخر قبل ذلك بأسبوع أمام شالكه (2-2).

ويستقر دورتموند حاليا في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، أي أنه بين المنزلتين: نقطتان تبعده عن شالكه وثلاثة عن هوفنهايم الرابع والمتربص بالمركز الثالث.

وإلى جانب ضغط الساعات الأخيرة، تشتد حيرة المشجعين حول مستقبل المدرب النمساوي بيتر شتوغار الذي وكما هو معلوم يجمعه بالنادي عقدا إلى غاية  نهاية الموسم، أي إلى غاية المرحلة 34 من الدوري.

  • BVB Stadion Deutscher Fussball Meister Borussia Dortmund

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الجدار الأصفر

    جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أكبر الأندية نجاحاً

    بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.

  • USA Tour Bayern München Fans

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    حتى في الولايات المتحدة

    يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.

  • DFB - Pokalfinale 2014 Borussia Dortmund gegen Bayern München

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    معك أينما تذهب!

    وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.

  • Fußball Bundesliga 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    التشجيع بطعم الكرنفال

    ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.

  • Fans von Hamburg SV Bundesliga FSV Mainz 05 vs. Hamburger SV

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    مطالب الجماهير

    تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.

  • SV Werder Bremen

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الفوز في ملعبنا

    من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".

  • Vizekusen (Bayer 04 Leverkusen)

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    باير الوصيف

    باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.

  • Bildergalerie Gewalt im Fußball

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عنف الجماهير

    قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.

  • Fans in der Bundesliga Schalke 04

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    الأزرق الملكي

    ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.

  • Bundesliga, Eintracht Braunschweig - Hannover 96

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    أوفياء رغم النتائج

    نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.

  • Fußball 2. Bundesliga 31. Spieltag 1. FC Köln FSV Mainz 05

    جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء

    عشق كولونيا

    رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.

    الكاتب: صلاح شرارة


مردّ هذه الحيرة يتجلى في عدم إعلان إدارة النادي بعد عن اسم أي مدرب ينوب عن شتوغار، بل وأن عملية البحث عن المدرب دخلت وعلى ما يبدو مرحلة جمود  غير معلن عنها من قبل إدارة النادي، فهل يعني ذلك أنه سيتم التمديد لشتوغار؟!

مبدئيا يجب القول إن مدرب كولونيا السابق حين تولى مهمة تدريب دورتموند، كانت الأمور في "إيدونا بارك" في غاية التعقيد. وإذا نظرنا إلى النتائج التي حققها هذا المدرب مع الفريق منذ وصوله، نجدها إيجابية: هناك فرص كبيرة للمشاركة في دوري الأبطال، كما أن خط الدفاع استعاد استقراره، ودورتموند عاد لأدائه الجميل مع إمكانية التطور.

ولم يكن خافيا على أحد أن مدرب هوفنهايم يوليان ناغلسمان، كان متربعا على ردار  دورتموند. لكن اتضح فيما بعد أن الأخير لا يمكنه مغادرة هوفنهايم إلا بنهاية الموسم القادم، حيث يبدأ العمل بالشرط الجزائي ضمن عقده مع الفريق الأزرق.

وما هو مؤكد أنه لا يجب على دورتموند الانتظار أكثر للإعلان عن هوية المدرب الجديد، لأن ذلك من شأنه التأثير سلبا على مستوى الاستعدادات للموسم القادم، خاصة ما يتعلق بالتشكيلة القادمة. وهذا يقتضي أولا أن يتم الحسم أولا في أمر شتوغار، فهل  يرغب دورتموند في بقاءه ؟!

و.ب

 

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