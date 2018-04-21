في دورتموند..آن الأوان للحسم في أمر بيتر شتوغار!

ما الذي يحدث مع فريق دورتموند الألماني لكرة القدم؟ سؤال لا يستطع أحد الإجابة عليه حتى من داخل أوساط المسؤولين في الفريق الألماني، فالأداء المتذبذب للفريق يطبع ظهوره في الموسمين الأخيرين، وملف المدرب بات الأكثر غموضاً.
أسبوعان فقط، وتنتهي منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). الفائز معروف منذ مدة وهو فريق بايرن ميونيخ بالطبع. أمام المنافسات المتبقية فتستقر عند مركز الوصيف إلى جانب بطاقات التأهل إلى المسابقتين الأوروبيتين، أبطال أوروبا وأوروبا ليغ.
دورتموند مطارد بايرن الكلاسيكي، لازال يلهث هذا الموسم في سبيل ضمان مقعد بين أبطال أوروبا، وحتى مباراته أمام بريمن الأحد الماضي (22 أبريل/ نيسان)، أنهاها بالتعادل فقط (1-1)، وذلك بعد تعادل آخر قبل ذلك بأسبوع أمام شالكه (2-2).
ويستقر دورتموند حاليا في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، أي أنه بين المنزلتين: نقطتان تبعده عن شالكه وثلاثة عن هوفنهايم الرابع والمتربص بالمركز الثالث.
وإلى جانب ضغط الساعات الأخيرة، تشتد حيرة المشجعين حول مستقبل المدرب النمساوي بيتر شتوغار الذي وكما هو معلوم يجمعه بالنادي عقدا إلى غاية نهاية الموسم، أي إلى غاية المرحلة 34 من الدوري.
مردّ هذه الحيرة يتجلى في عدم إعلان إدارة النادي بعد عن اسم أي مدرب ينوب عن شتوغار، بل وأن عملية البحث عن المدرب دخلت وعلى ما يبدو مرحلة جمود غير معلن عنها من قبل إدارة النادي، فهل يعني ذلك أنه سيتم التمديد لشتوغار؟!
مبدئيا يجب القول إن مدرب كولونيا السابق حين تولى مهمة تدريب دورتموند، كانت الأمور في "إيدونا بارك" في غاية التعقيد. وإذا نظرنا إلى النتائج التي حققها هذا المدرب مع الفريق منذ وصوله، نجدها إيجابية: هناك فرص كبيرة للمشاركة في دوري الأبطال، كما أن خط الدفاع استعاد استقراره، ودورتموند عاد لأدائه الجميل مع إمكانية التطور.
ولم يكن خافيا على أحد أن مدرب هوفنهايم يوليان ناغلسمان، كان متربعا على ردار دورتموند. لكن اتضح فيما بعد أن الأخير لا يمكنه مغادرة هوفنهايم إلا بنهاية الموسم القادم، حيث يبدأ العمل بالشرط الجزائي ضمن عقده مع الفريق الأزرق.
وما هو مؤكد أنه لا يجب على دورتموند الانتظار أكثر للإعلان عن هوية المدرب الجديد، لأن ذلك من شأنه التأثير سلبا على مستوى الاستعدادات للموسم القادم، خاصة ما يتعلق بالتشكيلة القادمة. وهذا يقتضي أولا أن يتم الحسم أولا في أمر شتوغار، فهل يرغب دورتموند في بقاءه ؟!
و.ب
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