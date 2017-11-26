في البرازيل.. دورات لتدريب الكفيفات على وضع المكياج

في دورات تدريبية ينظمها أحد صالونات التجميل في البرازيل، تتلقى النساء الكفيفات دروساً للتدريب على تقنيات وضع المكياج ولصق الرموش الصناعية.

تتحدث الكفيفة "آنا بولا دي كامارغو "عن الثقة بالنفس التي اكتسبتها بعد الحصول على تلك الدورة التدريبية وتقول :" يسألني الناس لماذا تضعين المكياج إذا كنت لا تستطيعين رؤيته، لكني في الحقيقة، سعيدة للغاية لأنني أستطيع القيام بذلك بثقة الآن".

الدورات المجانية تقدمها جمعية "لارامارا" للمكفوفين في صالون جاكس جانين بمدينة ساوباولو البرازيلية، ويتم فيه مساعدة الكفيفات من النساء في التغلب على تحديات القيام بعمل المكياج الخاص بهن دون المساعدة. ويتم استخدام نقاط رموز برايل على مستحضرات التجميل، والتي تسمح لهن بالعثور على ألوان الظل والفرش المستخدمة. وعبرت "الكسندرا دا"، إحدى المشاركات في الدورة عن سعادتها قائلة إن عدم الاضطرار إلى الاعتماد على شخص آخر لوضع المكياج والتغلب على الخوف من القيام بذلك دون المساعدة هو شعور رائع. أما ماريا ميريان كالانجي، تقول :" من يقول لا أستطيع رؤية وجهي؟ ربما لا أراه مثل الآخرين، لكنني أتخيل وجهي وأعتقد أنني جميلة".

س.م/ ا.ف (رويترز)