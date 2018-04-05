 في ألمانيا ـ طلاب جامعيون بدون شهادة الثانوية العامة | عالم المنوعات | DW | 05.04.2018
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منوعات

في ألمانيا ـ طلاب جامعيون بدون شهادة الثانوية العامة

لم تعد الدراسة في الجامعات الألمانية دون الحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوي أمرا غريبا، فمنذ عام 2010 تضاعف عدد الطلاب دون شهادة ثانوية في الجامعات ما فتح الباب أمام الكثيرين لشق مستقبلهم في مجالات متعددة.

Deutschland Studentin im Hörsaal einer Universität (Fotolia/Eisenhans)

أظهرت بيانات رسمية في ألمانيا أن أعداد الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الألمانية دون الحصول على شهادة إتمام التعليم الثانوي ارتفع إلى مستوى غير مسبوق. ووفقا للبيانات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ) من مركز تطوير التعليم الجامعي (CHE) Centrum für Hochschulentwicklung  فإن عدد هؤلاء الطلاب الذين يلتحقون بالجامعات بدون الحصول على الشهادة الثانوية أصبح ضعف ما كان عليه عام 2010.

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وبلغ عدد هؤلاء الطلاب نحو 56 ألف و900 طالب عام 2016 وفقا لهذه البيانات.

وأصبحت الجامعات الألمانية توفر منذ عشر سنوات إمكانية التأهل للالتحاق بها عبر ما يعرف بالطريق التعليمي الثالث وهو طريق التعليم المهني، حيث يمكن أن تُعوَّضَ الشهادة الثانوية على سبيل المثال بشهادة حرفية، ويمكن لأي شخص حاصل على شهادة تأهيل مهني وقضى سنوات محددة في مزاولة مهنته أن يتقدم لاجتياز امتحانات مخصصة للمؤهلين وتدريب الحرفيين. الشهادة التي يحصل عليها في الأخير هي شهادة توازي شهادة إتمام التعليم الثانوي.

ويمكن للحاصلين على هذه الشهادة المعادلة لشهادة الثانوية العامة الالتحاق أيضا بما يعرف بكليات قمة مثل الطب والصيدلة بهذه الطريقة أيضا. ويوجد في ألمانيا 700 طالب بدون شهادة ثانوية من إجمالي 107 ألف طالب في كليات الطب. ووفقا لبيانات مركز CHE فإن 55 في المائة من دارسي الجامعات الألمانية الذين لم يحصلوا على الثانوية العامة يدرسون في كليات القانون والاقتصاد والعلوم الاجتماعية، في حين أن واحدا من بين كل خمسة منهم يدرسون العلوم الهندسية.

وحسب بيانات المركز المذكور يشكل الرجال من الجامعيين بدون شهادة الثانوية حوالي 55 في المائة، بينما تحتل النسبة المتبقية ( 45 في المائة). ويتجاوز عمر كل ثاني طالب منه هؤلاء الطلاب والطالبات الثلاثين، حيث أن متوسط عمر الغالبية منهم في الغالب ما بين 30 إلى 40 سنة.  

ع.اع. /ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)


  • Symbolbild Apotheke

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة العاشرة: احتلتها مهنة الصيدلة. حيث قال 22% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يقدرون هذه المهنة، ويتمنون لو أنهم يعملون فيها.

  • Symbolbild Zschäpe spricht sich gegen ihre Anwälte aus

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة التاسعة: المحاماة. الدفاع عن المتهمين والمساهمة في إحقاق العدالة يعجب الكثيرين. فقد عبر 24% من المستطلعة أراؤهم عن تقديرهم للمحاماة.

  • Symbolbild - Architekt

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الثامنة: الهندسة هي المهنة التي احتلت المرتبة رقم 8، فقد صرح 26 % من المستجوبين بأنهم يقدرون هذه المهنة، ويعتبرونها مهنة "أنيقة".

  • Symbolbild Lehrer und Schüler

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة السابعة: حازت مهنة الأستاذ الجامعي على 26 % في هذا الاستطلاع. كيف لا وهي المهنة التي تحضر الطلبة لمهنة المستقبل.

  • Symbolbild Betende Muslime und Christen

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة السادسة: 29% من المستجوبين يقدرون مهنة رجل الدين. لكن يبدو أن التقدير تراجع، ففي سنة 2008 كان 39% من المستجوبين يقدرونها.

  • Symbolbild Schmied

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الخامسة: الحرف بتنوعها، كالنجار والسباك، احتلت المرتبة الخامسة، بعد أن قال 38 % من المشاركين في الاستطلاع إنهم يقدرون الحرفيين.

  • Lehrer in Klassenzimmer

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الرابعة: هنا جاء الذي قال فيه الشاعر العربي: "كاد أن يكون رسولا". مهنة معلم المدرسة حظيت بتقدير 41 % من المستجوَبين.

  • Deutschland Polizistin

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الثالثة: الشرطة. هي مهنة يحلم بها الكثير من الأطفال، لكن يبدو أن الكبار يقدرونها أيضا. 49 % من المستجوبين يقدرون هذه المهنة.

  • Symbolbild Betreutes Wohnen

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الثانية: التمريض، أو مهنة ملائكة الرحمة كما يلقبون، هي ثاني مهنة يقدرها الألمان. 63 % ممن استطلعت آراؤهم يقدرون مهنة التمريض.

  • Symbolbild Arzt Patient

    المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

    المرتبة الأولى: 76 % من المستجوبين يقدرون مهنة الطبيب، وبذلك تكون المهنة الأولى التي تحظى بالتقدير في ألمانيا. الكاتب: ريم نجمي/ ف.ي


مختارات

المهن الأكثر شعبية في ألمانيا

ماهي أكثر المهن التي يُنظر إليها بإعجاب وتقدير من قبل الألمان؟ في هذه الجولة المصورة نتعرف على هذه المهن، والتي تم ترتيبها بحسب استطلاع للرأي نشره موقع "فينانسن" الألماني. (17.10.2014)  

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