فيسبوك يُعيد البسمة إلى ألمانية فقدت خاتم زواجها! | عالم المنوعات | DW | 24.03.2018

ذكر موقع جريدة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليوم السبت (24 مارس/ آذار 2018) أن امرأة من مدينة باساو، الواقعة في ولاية بافاريا، تمكنت من استرجاع خاتم زواجها، الذي فقدته قبل خمسة أيام.

وأوضح الموقع الألماني أن هانيلور هينتي (85 عاما) خسرت خاتم زواجها أثناء رحلة قامت بها نهاية الأسبوع الماضي، وأضاف أن هانيلور كانت في مرحاض للسيدات لحظة انزلاق خاتم الزواج من إصبعها، بيد أن سيدة أخرى وجدت الخاتم وقررت إعادته بطريقة خاصة.

وأشار موقع "زود دويتشه تسايتونغ" إلى أن السيدة التي عثرت على الخاتم ( هايدي بارنسروي)، لجأت إلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أجل إعادة الخاتم المفقود إلى صاحبته الأصلية، وأضاف أنها نشرت صورة للخاتم الذهبي إلى جانب طلب نداء مساعدة، وأردف الموقع الألماني أن رحلة العثور على صاحبة الخاتم المفقود كانت صعبة، لأن هانيلور لم تكن نشيطة على فيسبوك.

وبحسب نفس المصدر، حظي منشور العثور على صاحبة الخاتم الأصلية بتفاعل كبير من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد تم إعادة نشره لأكثر من 30.000 مرة، وأضاف أن أكثر من مليون ونصف شخص رأى المنشور في كل من المكسيك وفرنسا والمكسيك وأنحاء متفرقة من العالم.

وتابع الموقع الألماني أن صديقة ابنة هانيلور هينتي اكتشفت الأمر وأخبرت صاحبة الخاتم المفقود، التي استعادته بعض ذلك ببضعة أيام، وعبرت عن فرحتها الكبيرة بالقول"أستطيع أن أقبل العالم بأكمله".

ونقل موقع "هايم تسايتونغ" عن هايدي بارنسون، التي عثرت على الخاتم، قولها إن حملة إعادة الخاتم إلى صاحبته الأصلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يُعد بمثابة "الجنون".

ر.م/ع.خ