فيسبوك يلعب دور "الخاطبة" وينافس تطبيقات المواعدة

"Tinder" و "Coffee Meets Bagel" و" "The Dating Ring... هذه فقط بعض التطبيقات التي يلجأ إليها جزء من الراغبين في العثور على شريك يقضون معه غالبا ما تبقى من حياتهم. بيد أن هذه التطبيقات ستكون عما قريب في منافسة مع عملاق استطاع منذ نشأته التربع على عرش وسائل التواصل الاجتماعي وربط الملايين في أرجاء متفرقة من المعمورة؛ فيسبوك.

وفي هذا الشأن، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أن الموقع الاجتماعي سيفتح بابا جديدا لمستعمليه. وسيقوم بدور "الخاطبة" عبر الإنترنت، من خلال تقديم خدمة التعارف، وذلك في وقت لاحق من العام الجاري.

وأضاف زوكربيرغ، خلال مؤتمر المطورين السنوي F8، في سان خوسيه بكاليفورنيا، أن "هناك 200 مليون شخص على فيسبوك يسجلون أنفسهم كعزاب، ثمة ما يمكننا القيام به هنا".

كما أوضح أن "شركته ستلتزم ببناء علاقات ذات مغزى، وهو الأمر الأكثر أهمية للجميع." ووعد جمهوره بأخذ قضية الخصوصية بعين الاعتبار في الخدمة الجديدة ، خاصة فيما يتعلق بعملية التوفيق بين الأشخاص.

وكان فيسبوك قد تعرض لانتقادات شديدة،عقب فضيحة تداول بيانات شخصية لنحو 87 مليون مستخدم مع شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية.

وبخصوص الخاصية فستكون "خدمة اختيارية، هدفها تكوين علاقات طويلة الأمد وليس مجرد علاقات عابرة"، حسب ما قاله زوكربيرغ.

علاوة على ذلك، ستسمح الخدمة الجديدة لمستخدمي فيسبوك بإنشاء حساب خاص للمواعدة، لا يراه أحد غير صاحبه، ولا يظهر في قائمة الأخبار على فيسبوك.

وفي نفس السياق، قال كريس كوكس، كبير مسؤولي المنتجين في "فيسبوك"، أن الشبكة الاجتماعية بدأت بالتفكير جديا في إطلاق الخاصية عام 2016، حين نشر زوكربيرغ صورة على صفحته على فيسبوك لزوجين جمعتهما الشبكة.

م.م/ ا ف (رويترز، أ.ف.ب)