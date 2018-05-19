 فوز سيدات فولفسبورغ بلقب كأس ألمانيا على حساب بايرن | عالم الرياضة | DW | 19.05.2018
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عالم الرياضة

فوز سيدات فولفسبورغ بلقب كأس ألمانيا على حساب بايرن

بينما يصارع رجال نادي فولفسبورغ للبقاء في دوري الدرجة الألماني لكرة القدم، توج فريق السيدات بالنادي بلقب كاس ألمانيا للسيدات على حساب نادي بايرن ميونيخ. وبذلك يكون فريق سيدات فولفسبورغ قد جمع بين بطولتي الدوري والكأس.

Fußball Pokal Frauen Bayern München - VfL Wolfsburg Jubel über Sieg (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

توج فريق فولفسبورغ بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للسيدات بعد فوزه اليوم السبت (19 أيار/ مايو 2018) على بايرن ميونخ 3 2/ بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية. وجمع فريق فولفسبورغ بذلك بين ثنائية الدوري والكأس في ألمانيا.

وحصد فولفسبورغ لقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه وبعد أسبوع واحد من فوزه بلقب البوندسليغا للمرة الرابعة في تاريخه. وبإمكان فولفسبورغ أن يكرر الثلاثية التي حصدها في 2013 إذا فاز على أولمبيك ليون الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الخميس المقبل.

وجاء النجاح المبهر لفريق سيدات فولفسبورغ على النقيض من أداء فريق الرجال في الموسم الحالي حيث احتل الفريق المركز الثالث من القاع في البوندسليغا. ويشارك حاليا في ملحق الصعود والهبوط في مواجهة كيل صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية حيث فاز في مباراة الذهاب 3 1/ ويلتقي الفريقان إيابا بعد غد الاثنين.

 

ز.أ.ب/ أ.ح (د ب أ)

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