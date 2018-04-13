فوزان ساحقان لدورتموند وهوفنهايم وبايرن يستعد للريال بثلاثية

أحرز ماركو رويس هدفين ليقفز بروسيا دورتموند إلى المركز الثالث بالفوز 4-صفر على ضيفه باير ليفركوزن، منافسه في صراع المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ضمن مباريات السبت (21 نيسان/ أبريل 2018) في الجولة 31 من البطولة.

وعزز رويس، البالغ من العمر 28 عاماً والذي عاد إلى مستواه بعد ابتعاده فترة طويلة بسبب الإصابة فرصته في الانضمام لتشكيلة ألمانيا في كأس العالم بعد تألقه تحت أنظار يوآخيم لوف مدرب المنتخب.

ورفع الفريق الأصفر رصيده إلى 54 نقطة بفارق نقطة عن شالكه الثاني، الذي يحل على كولونيا الأخير غداً الأحد، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 51 نقطة.

وعزز هوفنهايم آماله بالمنافسة على بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بعدما سحق مضيفه لايبزيغ، وصيف الموسم الماضي، 5-2 وانتزع منه المركز الخامس. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، علماً بأن أول أربعة أندية تتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بايرن يفوز بتشكيلة احتياطية

وبعد ضمانه إحراز اللقب للعام السادس توالياً قبل أسبوعين، استعد بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز سهل على مضيفه هانوفر صاحب المركز الثالث عشر بنتيجة 3-صفر. واعتمد المدرب يوب هاينكس تشكيلة شبه احتياطية لإراحة بعض نجومه قبل مواجهة ريال مدريد.

وبعد تأهله الى نهائي الكأس والإعلان عن ترك مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش فريقه متجهاً للإشراف على بايرن ميونيخ، عجز آينتراخت فرانكفورت السابع عن تحقيق فوزه الرابع توالياً بخسارته القاسية أمام ضيفه هيرتا برلين التاسع، والذي قلص معه الفارق إلى 4 نقاط. وخرجت المباراة بنتيجة 3- صفر لصالح برلين.

لاعبو بايرن يبادلون التهاني خلال هدفهم الأول في مرمى هانوفر والذي سجله ليفاندوفسكي

وأنعش هامبورغ وصيف القاع آماله الضئيلة بعدم الهبوط للمرة الأولى في تاريخه إلى الدرجة الثانية، بفوزه على ضيفه فرايبورغ السادس عشر بهدف لويس هولتبي (54)، فقلص معه الفارق إلى 5 نقاط قبل ثلاث مراحل على نهاية الدوري.

وفي مباراة بين فريقين في وسط الترتيب، فاز شتوتغارت على ضيفه فيردر بريمن بهدفي كريستيان غينتنر (13) والتركي بركاي اوزكان (90).

وتختم الجولة 31 من البوندسليغا غداً الأحد حيث يلتقي آوغسبورغ مع ماينز، ويستضيف كولونيا جاره شالكه.

ص. ش/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)