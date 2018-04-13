فوزان ساحقان لدورتموند وهوفنهايم وبايرن يستعد للريال بثلاثية

أحرز ماركو رويس هدفين ليقفز بروسيا دورتموند إلى المركز الثالث بالفوز 4-صفر على ضيفه باير ليفركوزن، منافسه في صراع المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ضمن مباريات السبت (21 نيسان/ أبريل 2018) في الجولة 31 من البطولة.
وعزز رويس، البالغ من العمر 28 عاماً والذي عاد إلى مستواه بعد ابتعاده فترة طويلة بسبب الإصابة فرصته في الانضمام لتشكيلة ألمانيا في كأس العالم بعد تألقه تحت أنظار يوآخيم لوف مدرب المنتخب.
ورفع الفريق الأصفر رصيده إلى 54 نقطة بفارق نقطة عن شالكه الثاني، الذي يحل على كولونيا الأخير غداً الأحد، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 51 نقطة.
وعزز هوفنهايم آماله بالمنافسة على بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بعدما سحق مضيفه لايبزيغ، وصيف الموسم الماضي، 5-2 وانتزع منه المركز الخامس. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، علماً بأن أول أربعة أندية تتأهل مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
بايرن يفوز بتشكيلة احتياطية
وبعد ضمانه إحراز اللقب للعام السادس توالياً قبل أسبوعين، استعد بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز سهل على مضيفه هانوفر صاحب المركز الثالث عشر بنتيجة 3-صفر. واعتمد المدرب يوب هاينكس تشكيلة شبه احتياطية لإراحة بعض نجومه قبل مواجهة ريال مدريد.
وبعد تأهله الى نهائي الكأس والإعلان عن ترك مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش فريقه متجهاً للإشراف على بايرن ميونيخ، عجز آينتراخت فرانكفورت السابع عن تحقيق فوزه الرابع توالياً بخسارته القاسية أمام ضيفه هيرتا برلين التاسع، والذي قلص معه الفارق إلى 4 نقاط. وخرجت المباراة بنتيجة 3- صفر لصالح برلين.
لاعبو بايرن يبادلون التهاني خلال هدفهم الأول في مرمى هانوفر والذي سجله ليفاندوفسكي
وأنعش هامبورغ وصيف القاع آماله الضئيلة بعدم الهبوط للمرة الأولى في تاريخه إلى الدرجة الثانية، بفوزه على ضيفه فرايبورغ السادس عشر بهدف لويس هولتبي (54)، فقلص معه الفارق إلى 5 نقاط قبل ثلاث مراحل على نهاية الدوري.
وفي مباراة بين فريقين في وسط الترتيب، فاز شتوتغارت على ضيفه فيردر بريمن بهدفي كريستيان غينتنر (13) والتركي بركاي اوزكان (90).
وتختم الجولة 31 من البوندسليغا غداً الأحد حيث يلتقي آوغسبورغ مع ماينز، ويستضيف كولونيا جاره شالكه.
ص. ش/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان