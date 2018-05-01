فنانون يدعمون اللاجئين والنازحين من مناطق الأزمات

من بين مئات آلاف اللاجئين الذين قدموا إلى ألمانيا في السنوات الأخيرة فنانون لا يقتصرون على السعي لبناء موطئ قدم لأنفسهم في هذا المجتمع الجديد فحسب، بل يحاولون مساعدة الناس في مناطق الأزمات التي هربوا منها، بدعم من فنانين آخرين كانوا مثلهم لاجئين يوماً ما.
ومن أولئك الفنانين يوسف بكر، الذي يعيش في ألمانيا منذ حوالي عشرين عاماً، والذي نظّم مع فنانين آخرين، نشاطاً لدعم النازحين من مدينة عفرين السورية التي ينحدر منها.
ففي صالة صغيرة في مدينة بون الألمانية عُلّقت لوحات تشكيلية لأكثر من عشرين فناناً، لكن ليس لعرضها فحسب، بل لبيعها في مزاد علنيّ يذهب ريعه لمساعدة نازحين من عفرين، التي فرّ منها عشرات آلاف المدنيين بعد أن سيطر عليها الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المتحالفة معه في آذار الماضي.
يقول يوسف بكر، مدير جمعية "رنك آرت" لمهاجر نيوز: "أردنا أن نقوم بشيء لمساعدة النازحين من عفرين، فخطرت على بالنا فكرة أن نقوم بتنظيم مزاد علني على بعض اللوحات التي تبرّع بها فنّانون، ليذهب ريعه إلى الناس هناك".
فنانون من دول مختلفة
وقد شارك في المعرض الذي تمّ تنظيمه من قبل جمعيتيّ "ياسا لدعم الاندماج" و"رنك آرت" الفنية، أربعة وعشرون فناناً بعضهم يقيمون في دول أخرى كبريطانيا وأمريكا، كما شارك بعض الفنانين الألمان أيضاً.
يقول الفنان طه صالح المشارك في المعرض بلوحتين إنه جلب معه من هانوفر لوحات لفنانين آخرين أيضاً، ويتابع لمهاجر نيوز: "اللوحات الثمانية التي شاركنا بها هي لفنانين أكراد وألمان وفنان روسي، وهدفنا من المشاركة هو دعم الناس المحتاجين في عفرين".
وقد بيعت جميع اللوحات التسع وعشرون المعروضة، بأكثر من خمسة آلاف يورو، والتي من المقرر أن يتمّ توزيعها على عدد من العوائل المحتاجة التي نزحت من منطقة عفرين.
ولا تقتصر مهمّة يوسف بكر ورفاقه على تنظيم الفعالية فحسب، بل إنهم يتناقشون الآن حول آلية إيصال تلك النقود للناس في عفرين، كما يقول، ويتابع: "سنقوم بإيصال تلك النقود من خلال علاقاتنا الشخصية لأن العديد من شركات التحويل لم تعد ترسل النقود إلى سوريا، أو قامت بتعقيد الإجراءات".
وليس بكر وحده من يعاني من تحويل الأموال إلى سوريا، فقد قامت أكبر شركة لتحويل النقود في العالم "ويسترن يونيون" بوضع سقف أعلى للأموال المحوّلة من الخارج إلى سوريا ليقتصر على 400 دولار، كما صرح حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام الشهر الماضي.
المساعدة من خلال شراء لوحات فنية
وقد شهد المعرض حضوراً من أناس قدموا من مدن ألمانية أخرى أيضاً، لاقتناء لوحات تزيّن جدران بيوتهم وتساعد النازحين في نفس الوقت.
تقول الدكتورة آرين عيسى، التي اقتنت لوحتين، لمهاجر نيوز: "أتينا إلى هنا لنقوم بواجبنا في تقديم مساعدة بسيطة لأهلنا".
ويعتقد أنور عبدالقادر، الذي اقتنى لوحتين، أن "هذه النشاطات ضرورية لتسليط الضوء على معاناة الناس"، ويتابع لمهاجر نيوز: "لاحظت أن العديد من اللوحات المعروضة تركز على القصص الإنسانية وتظهر آلام الناس، ليس فقط في عفرين وإنما في مناطق أخرى أيضاً".
كما يبدي الدكتور شفان الحسين، رضاه عن اللوحات الثلاث التي اقتناها، ويقول لمهاجر نيوز "اللوحات التي اقتنيتها جميلة جداً وواحدة منها للفنان لقمان أحمد الذي يعيش في أمريكا".
الدعم لا يقتصر على الجانب المادي
ويسعى العديد من الفنانين المنحدرين من مناطق الأزمات إلى مساعدة الناس في تلك المناطق، ولكن ذلك يحتاج إلى إجراءات تنظيمية وقانونية قد لا تكون سهلة على العديد منهم، خاصة بالنسبة للذين وصلوا إلى ألمانيا قبل فترة قصيرة، كما يرى الفنان السوري أحمد كرنو، الذي وصل إلى ألمانيا قبل حوالي ثلاث سنوات.
يقول كرنو الذي يقيم في مدينة نورنبيرغ لمهاجر نيوز إنه ينوي مع رفاقه تنظيم فعالية لمساعدة النازحين واللاجئين عندما تتوافر الظروف المناسبة، لكنه يؤّكد أنهم يركّزون في الوقت الحالي على "بناء حركة فنية عربية" في ألمانيا، ليكونوا صلة وصل بين مجتمعاتهم وألمانيا، فيعملوا على إيصال أصوات اللاجئين للألمان.
ويتناول أحمد كرنو في لوحاته مواضيع الحنين للوطن والرحيل والضياع والهجرة، وقد أقام عدة معارض وورشات عمل فنية منذ وصوله إلى ألمانيا، منها معرض "لوحات من بلدي" في قلعة بلدة روت التابعة لمدينة نورنبيرغ الألمانية.
ويشير كرنو إلى أهمية أن يبني الفنانون لهم موطئ قدم في ألمانيا لكي يستطيعوا المساهمة في مساعدة اللاجئين والنازحين في مناطق الأزمات، مؤكّداً على أن الدعم لا يقتصر على الجانب المادي فقط.
ويوافق الفنان يوسف بكر على أن دعم الفنانين للاجئين والنازحين لا يقتصر على المال فقط، مشيراً إلى أنهم يخططون للقيام بنشاطات أخرى لدعم اللاجئين والنازحين بالتنسيق مع فنانين من دول أوروبية أخرى أيضاً.
محيي الدين حسين - مهاجر نيوز 2018
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
بداية الموجة
في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
استقبال وترحيب
مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
أزمة السكن
عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
بداية أحداث قلبت الموازين
كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
مطالب بالترحيل
أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
تحديد سقف لعدد اللاجئين
على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
هجمات متفرقة ينفذها لاجئون
وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
هجمات معادية للاجئين
وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
عملية دهس وراءها داعش!
في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
سياسة ميركل في مرمى الانتقادات
تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.
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اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"
هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟
أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش
الكاتب: مريم مرغيش