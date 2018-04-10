 فرنسية توماس توخل تفاجئ وسائل الإعلام الألمانية | عالم الرياضة | DW | 21.05.2018
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عالم الرياضة

فرنسية توماس توخل تفاجئ وسائل الإعلام الألمانية

في الوقت الذي قدم فيه باريس سان جيرمان مدرب الفريق الجديد توماس توخل، فاجأ المدرب الألماني الحاضرين بحديثه بلغة فرنسية سليمة وصحيحة، فيما يبدو أن توخل عاقد العزم على النجاح مع الفريق الباريسي، وقيادته إلى منصات التتويج.

Paris St. German Vorstellung Trainer Tuchel (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/N. Briquet)

توخل أثناء تقديمه في المؤتمر الصحفي في باريس.

قدم باريس سان جيرمان أمس الأحد (20 مايو/أيار 2018)، رسميا مدرب الفريق الباريسي الجديد توماس توخل، الذي تنتظره تحديات كبيرة برفقة النادي الفرنسي العملاق، خاصة الحفاظ على نجم الفريق الأول نيمار دا سيلفا، والفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وفي أول ظهور له على الساحة الفرنسية، بعث المدرب الألماني برسائل كثيرة وفي اتجاهات متعددة، مؤكدا عزمه على قيادة باريس سان جيرمان إلى منصة التتويج، بيد أن أكثر ما لفت انتباه بعض وسائل الإعلام وخصوصا الألمانية، هو تحدث توخل بلغة فرنسية جيدة وسلمية.

ويوضح موقع مجلة "دير شبيغل" أن توماس توخل فاجأ الحاضرين أثناء حديثه بلغة فرنسية صحيحة، إذ استهل حديثه بالقول بلغة مُوليير "قبل كل شيء أود أن أشكر النادي على ثقته في، وبالخصوص رئيس النادي والمدير الرياضي".

ويشير الموقع الألماني إلى أن تكلم توخل بالفرنسية أثناء المؤتمر الصحفي، هو إشارة على رغبة المدرب الألماني في القول، إنه قدم إلى العاصمة الفرنسية من أجل البقاء، وأضاف أن توخل بعث رسالة مفادها، أنه سيبذل قصارى جهده مع بطل فرنسا وقيادته إلى ألقاب قارية.

يشار إلى أن توماس توخل(44 عاما)، تولى تدريب فريق باريس سان جيرمان بعقد تدريبي يمتد إلى موسمين، خلفا للمدرب الإسباني أوناي إيمري، فيما تعول إدارة النادي الباريسي كثيرا على المدرب الألماني، من أجل كسر نحس مسابقة دوري أبطال، والتتويج بالكأس "ذات الأذنين" في أقرب وقت ممكن.

  • Schweden Fußball WM 1958 Frankreich - Deutschland

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    قبل بدء بطولة كأس العالم في السويد عام 1958 حصل كل لاعب في المنتخب الألماني على عشرة ماركات. وبعد هزيمتهم في مباراة نصف النهائي أمام السويد، أرسل المدرب سيب هيربيرغر لاعبيه للتسوق. وقد جمعت المباراة على المركز الثالث منتخب ألمانيا مع فرنسا.

  • Deutschland Frankreich beim WM-Turnier 1958 in Schweden

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    في تلك المباراة منيت ألمانيا بأعلى خسارة 6:3، وفيها أيضا حقق اللاعب الفرنسي Justo Fontaine 13 هدفا، وهو رقم قياسي ما زال قائماً حتى يومنا هذا. آنذاك تغيّب من المنتخب الألماني فريتس فالتر وهورست إيكل وأوفه زيلر.

  • Bildergalerie Geschichte Deutschland vs Frankreich WM 1982

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    بعد 24 عاما اختلف الأمر وذلك في نصف نهائي بطولة العالم في إسبانيا عام 1982. ليتبارسكي سجل الهدف الأول في الدقيقة 17 وبعد تسع دقائق سجل ميشيل بلاتيني هدف التعادل.

  • Spanien Fußball WM 1982 Deutschland - Frankreich

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    وفي هذه المباراة حصل خطأ كبير من حارس مرمى ألمانيا طوني شوماخر، والذي خرج من المرمى في الدقيقة 57 واصطدم بكوعه باللاعب الفرنسي Patrick Battiston. الحكم والجمهور لم يشاهدوا ما حدث لكون أعينهم كانت تتابع الكرة.

  • Spanien Fußball WM 1982 Deutschland - Frankreich

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    .. الكرة تصطدم بقائم المرمى واللاعب Patrick Battiston يبقى مغمياً عليه على الأرض، ليغادر الملعب لاحقا بكسور في الرقبة وقد فقد اثنين من أضراسه.

  • Spanien Fußball WM 1982 Deutschland - Frankreich

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    .. وتستمر الدراما بعد تمديد المباراة. الفرنسيون يتقدمون بهدف من Marius Tresor ثم يرفع اللاعب Alain Giresse الفارق إلى 3:1، لكن كارل هاينس رومينيغه وكلاوس فيشر يحرزان التعادل، ليتم حسم المباراة بركلات الترجيح.

  • Spanien Fußball WM 1982 Deutschland - Frankreich

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    الفصل الرابع والأخير من هذه المباراة (مونديال 182): ألمانيا متأخرة بهدفين إلى ثلاثة أهداف في ركلات الترجيح لأن أولي شتيليكه لم يسجل هدفه، إلا أن حارس المرمى الألماني شوماخر ينجح في صد ركلتين من Didier Six و Maxime Bossis. ثم يسجل هورست هروبيش ركلته، لتتأهل ألمانيا إلى النهائي وتخسر بعد ذلك أمام إيطاليا.

  • Bildergalerie Geschichte Deutschland vs Frankreich WM 1986

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    لقاء آخر يجمع بين ألمانيا وفرنسا بنصف النهائي في بطولة كأس العالم عام 1986 في المكسيك. آنذاك فاز الفرنسيون على البرازيل ليواجهوا منتخب ألمانيا بقيادة المدرب فرانس بيكينباور، لتقول الماكينات كلمتها الأخيرة وتفوز بهدفين لصفر.

  • Mexiko Fußball WM 1986 Deutschland - Frankreich

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    سيطر اللاعبون الفرنسيون على المباراة في الدقائق الثمانين الأولى، لكن رودي فولر حطم آمالهم قبيل نهاية المباراة. وفيها أثبت الألمان أنهم فريق بطولات وأن أداءهم يتصاعد مع تقدم البطولة. لكن الأرجنتين فازت بالكأس.

  • Brasilien Fußball WM 2014 Frankreich - Deutschland

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    المواجهة الرسمية الأخيرة بين منتخبي ألمانيا وفرنسا كانت قبل سنتين في كأس العالم بالبرازيل 2014. وهذه المرة في مباراة ربع النهائي حين أحرز المدافع ماتس هوملز هدفاً مبكراً في الدقيقة 12، الأمر الذي منح المنتخب الألماني المزيد من الثقة بالنفس.

  • Brasilien Fußball WM 2014 Frankreich - Deutschland

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    قبيل انتهاء المباراة لاحت فرص كثيرة للمنتخب الفرنسي، وكان أفضلها في الوقت بدل الضائع للاعب كريم بنزيما الذي حرم من المشاركة في بطولة فرنسا، لكن حارس المرمى مانويل نوير تصدى للكرة وأنقذ فوز ألمانيا بهدف لصفر.

  • UEFA EURO 2016 Deutschland vs. Italien Elfmeterschießen Jonas Hector Jubel

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    والآن سيلعب المنتخبان في نصف نهائي يورو 2016 على أرض فرنسا، في أول لقاء بين الفريقين في بطولة أمم أوروبا.

  • UEFA Euro 2016 Deutschland vs Italien Jogi Löw

    ألمانيا وفرنسا: الخصمان التاريخيان

    ماريو غوميز مصاب ولن يشارك، كذلك الأمر بالنسبة لسامي خضيرة. وباستيان شفاينشتايغر مصاب أيضا لكن مشاركته لم تحسم بعد. ماتس هوملز ممنوع من المشاركة بعد نيله بطاقتين صفراء. والتحدي المطروح أمام المدرب يواخيم لوف البحث عن أفضل البدائل لسد الفراغ الناجم عن غياب أعمدة الفريق.

    الكاتب: ساره فيرتس/ عبد الرحمن عثمان


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