 فرق أوروبية كبيرة تسابق الزمن للبحث عن مدربين | عالم الرياضة | DW | 28.03.2018
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عالم الرياضة

فرق أوروبية كبيرة تسابق الزمن للبحث عن مدربين

مع اقتراب إسدال الستار عن المسابقات الأوروبية، تستعد بعض الأندية الكبيرة إلى إعادة ترميم صفوفها، والتعاقد مع مدربين يُعيدونها إلى منصة التتويج مجددا. قائمة أبرز المرشحين لقيادة سان جيرمان بايرن ميونخ أرسنال وتشيلسي.

Arsenal Coach Arsene Wenger (Reuters/H. McKay)

من المتوقع جدا رحيل آرسين فينغر عن فريق أرسنال الإنجليزي، أرشيف.

دخلت أغلب الدوريات الأوربية الكبرى الأشواط الأخيرة من أجل حسم المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، إذ يعيش عالم الساحرة المستديرة هذا الموسم على وقع صفقات قياسية تخطت كل الأرقام الممكنة، فضلا عن استثمارات ضخمة تزيد من إمكانيات الفرق في اعتلاء منصات التتويج.

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موقعة نارية منتظرة بين برشلونة وتشيلسي لانتزاع البطاقة المؤهلة لربع نهائي دوري الأبطال. التعادل 1-1 كان نتيجة مباراة الذهاب، ويبدوكل شيء ممكن بالنسبة للفريقين، لولا أزمة تشيلسي بقيادة كونتي! (12.03.2018)

بينما يتربع بايرن ميونخ على هرم الكرة الألمانية منذ عدة سنوات، تعاني باقي أندية "البوندسليغا" من هيمنة الفريق البافاري على الساحة الكروية، إذ يستفيد من سيولته المالية، التي يستخدمها غالبا لإضعاف الفرق المنافسة له. (07.02.2018)

وبينما تقترب بعض الفرق من تحقيق أهدافها في الفوز ومواصلة كتابة التاريخ، تُواجه أندية أخرى شبح الخروج خاوية الوفاض هذا الموسم، وهو ما يعني بشكل كبير "ثورة" من التغييرات، التي تُطيح غالبا بالمدرب، الذي يتحمل المسؤولية أكثر من غيره.

وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن بعض الأندية الأوروبية الكبرى، على غرار بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، دخلت منذ مدة في رحلة البحث عن مدرب، يتولى قيادة سفينة الفريق في الموسم المقبل.

كونتي بين باريس وميونخ

ويعيش المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي موسما صعبا برفقة فريق تشيلسي، حيث ودع النادي اللندني دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة، كما أن مهمته في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي شبه مستحيل، في ظل تألق مانشستر سيتي اللافت.

UEFA EURO 2016 Achtelfinale Italien vs. Spanien Trainer Antonio Conte (picture-alliance/dpa/I. Langsdon)

أنطونيو كونتي من أحسن المدربين حاليا، صورة من الأرشيف.

وغالبا ما سيُغادر المدرب الإيطالي أسوار النادي اللندني نهاية الموسم الحالي، إذ تسعى العديد من الأندية إلى الحصول على خدماته. ويبدو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأقرب لخطف "الثعلب" الإيطالي، خاصة  وأن نادي العاصمة الباريسية يتوفر على إمكانيات مالية كبيرة، ستساعد كونتي على إبرام صفقات مدوية، والمُضي قدما بمشروع النادي الفرنسي الطامح إلى التألق في سماء الكرة الأوروبية.

كما أن فريق بايرن ميونخ الألماني مهتم أيضا بالمدرب الإيطالي، فقد أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن النادي البافاري، يريد التعاقد مع أنطونيو كونتي لخلافة المدرب الألماني المخضرم يوب هاينكس، فيما لم يُرسل المدرب الإيطالي أي إشارة بعد بخصوص وجهته القادمة.

توخيل يقود "المدفعجية"

Thomas Tuchel (picture-alliance/dpa/T. Frey)

قد يُعيد توماس توخيل البسمة إلى فريق أرسنال في حال التعاقد معه، أرشيف.

وفاجأ مدرب بروسيا دورتموند السابق توماس توخيل الكثير من متابعي كرة القدم، برفضه فكرة تدريب نادي بايرن ميونخ، الذي أوضحت بعض التقارير الصحفية نيته التعاقد مع مدرب ألماني. ويبدو توماس توخيل الأقرب إلى تولى مهمة قيادة سفينة أرسنال في الموسم القادم خلفا للمدرب الفرنسي أرسن فينغر، الذي يتعرض لانتقادات لاذعة من قبل جماهير النادي المُطالبة برحيله عن "المدفعجية".

وتُناسب طريقة لعب توخيل كثيرا فريق أرسنال، حيث يعتمد المدرب الألماني على منظمة كروية تتكون من اللعب الجماعي والضغط على حامل الكرة، بالإضافة إلى الالتزام التكتيكي العالي فوق المستطيل الأخضر من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

لويس إنريكي يقود تشيلسي

FC Barcelona Luis Enrique (Getty Images/D. Ramos)

لويس إنريكي على رأس قايمة المرشحين لقيادة سفينة تشيلسي في الموسم القادم، صورة أرشيفية.

ويبرز اسم لويس إنريكي كمرشح قوي لتدريب نادي تشيلسي في الموسم المقبل، فقد قدم مدرب برشلونة السابق اعتماده مع الفريق الكتالوني كواحد من أحسن المدربين في العالم، كما أن المدرب الإسباني يمتلك خبرة في الملاعب الإيطالية، التي تتميز بتكتيك كروي من أعلى مستوى، وهو ما قد يرفع من أسهم نجاحه بشكل كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وربما يُعد لويس إنريكي الخيار الأنسب للفريق اللندني، الذي يسعى إلى العودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية في أقرب وقت ممكن.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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