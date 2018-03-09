فرق أوروبية كبيرة تسابق الزمن للبحث عن مدربين

دخلت أغلب الدوريات الأوربية الكبرى الأشواط الأخيرة من أجل حسم المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، إذ يعيش عالم الساحرة المستديرة هذا الموسم على وقع صفقات قياسية تخطت كل الأرقام الممكنة، فضلا عن استثمارات ضخمة تزيد من إمكانيات الفرق في اعتلاء منصات التتويج.

وبينما تقترب بعض الفرق من تحقيق أهدافها في الفوز ومواصلة كتابة التاريخ، تُواجه أندية أخرى شبح الخروج خاوية الوفاض هذا الموسم، وهو ما يعني بشكل كبير "ثورة" من التغييرات، التي تُطيح غالبا بالمدرب، الذي يتحمل المسؤولية أكثر من غيره.

وتشير العديد من التقارير الصحفية إلى أن بعض الأندية الأوروبية الكبرى، على غرار بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، دخلت منذ مدة في رحلة البحث عن مدرب، يتولى قيادة سفينة الفريق في الموسم المقبل.

كونتي بين باريس وميونخ

ويعيش المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي موسما صعبا برفقة فريق تشيلسي، حيث ودع النادي اللندني دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة، كما أن مهمته في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي شبه مستحيل، في ظل تألق مانشستر سيتي اللافت.

أنطونيو كونتي من أحسن المدربين حاليا، صورة من الأرشيف.

وغالبا ما سيُغادر المدرب الإيطالي أسوار النادي اللندني نهاية الموسم الحالي، إذ تسعى العديد من الأندية إلى الحصول على خدماته. ويبدو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأقرب لخطف "الثعلب" الإيطالي، خاصة وأن نادي العاصمة الباريسية يتوفر على إمكانيات مالية كبيرة، ستساعد كونتي على إبرام صفقات مدوية، والمُضي قدما بمشروع النادي الفرنسي الطامح إلى التألق في سماء الكرة الأوروبية.

كما أن فريق بايرن ميونخ الألماني مهتم أيضا بالمدرب الإيطالي، فقد أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن النادي البافاري، يريد التعاقد مع أنطونيو كونتي لخلافة المدرب الألماني المخضرم يوب هاينكس، فيما لم يُرسل المدرب الإيطالي أي إشارة بعد بخصوص وجهته القادمة.

توخيل يقود "المدفعجية"

قد يُعيد توماس توخيل البسمة إلى فريق أرسنال في حال التعاقد معه، أرشيف.

وفاجأ مدرب بروسيا دورتموند السابق توماس توخيل الكثير من متابعي كرة القدم، برفضه فكرة تدريب نادي بايرن ميونخ، الذي أوضحت بعض التقارير الصحفية نيته التعاقد مع مدرب ألماني. ويبدو توماس توخيل الأقرب إلى تولى مهمة قيادة سفينة أرسنال في الموسم القادم خلفا للمدرب الفرنسي أرسن فينغر، الذي يتعرض لانتقادات لاذعة من قبل جماهير النادي المُطالبة برحيله عن "المدفعجية".

وتُناسب طريقة لعب توخيل كثيرا فريق أرسنال، حيث يعتمد المدرب الألماني على منظمة كروية تتكون من اللعب الجماعي والضغط على حامل الكرة، بالإضافة إلى الالتزام التكتيكي العالي فوق المستطيل الأخضر من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

لويس إنريكي يقود تشيلسي

لويس إنريكي على رأس قايمة المرشحين لقيادة سفينة تشيلسي في الموسم القادم، صورة أرشيفية.

ويبرز اسم لويس إنريكي كمرشح قوي لتدريب نادي تشيلسي في الموسم المقبل، فقد قدم مدرب برشلونة السابق اعتماده مع الفريق الكتالوني كواحد من أحسن المدربين في العالم، كما أن المدرب الإسباني يمتلك خبرة في الملاعب الإيطالية، التي تتميز بتكتيك كروي من أعلى مستوى، وهو ما قد يرفع من أسهم نجاحه بشكل كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وربما يُعد لويس إنريكي الخيار الأنسب للفريق اللندني، الذي يسعى إلى العودة إلى منصات التتويج المحلية والقارية في أقرب وقت ممكن.