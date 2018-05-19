 فرانكفورت يسقط بايرن ويتوج بلقب كأس ألمانيا | عالم الرياضة | DW | 19.05.2018
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عالم الرياضة

فرانكفورت يسقط بايرن ويتوج بلقب كأس ألمانيا

حقق فريق فرانكفورت مفاجأة من العيار الثقيل حين أسقط بطل الدوري فريق بايرن ميونيخ في المباراة النهائية في بطولة كأس ألمانيا. وبذلك توج فرانكفورت بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه كما تأهل للدوري الأوروبي.

DFB-Pokal Finale 2017/2018 FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Jubel (Reuters/M. Dalder)

توج فريق اينتراخت فرانكفورت بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم السبت (19 أيار/ مايو 2018) في المباراة النهائية التي جرت على الاستاد الأولمبي في برلين.

ويدين فرانكفورت بالفضل في هذا الفوز والتتويج لنجمه الكرواتي أنتي ريبيتش الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 11 و82 وأضاف ميات جاتشينوفيتش الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع للمباراة وتكفل البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل الهدف الوحيد لبايرن في الدقيقة 53.

وحصد فرانكفورت لقب كأس ألمانيا للمرة الأولى منذ عام 1988 وللمرة الخامسة في تاريخه بعدما حقق الإنجاز ذاته أربع مرات من قبل في أعوام 1974 و1975 و1981 و1988.

مختارات

بعد تتويج فريق بايرن ميونيخ رسميا بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه، يسعى الفريق البافاري إلى تكرار سيناريو سنة 2013، التي تُوج فيها بثلاثية تاريخية. فهل ينجح البايرن في مسعاه؟ (09.04.2018)

تأهل بايرن ميونيخ إلى نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه بادربورن من الدرجة الثالثة بستة أهداف دون رد في افتتاح منافسات ربع النهائي. كما تأهل فريق باير ليفركوزن إثر فوز مثير على فيردر بريمن. (06.02.2018)

وفشل بايرن في تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الكأس واكتفى بألقابه الـ18 التي أحرزها من قبل. وتوج بايرن بلقب البوندسليغا للمرة السادسة على التوالي والسابعة والعشرين في تاريخه في السابع من نيسان/أبريل الماضي وأنهى الموسم متفوقا بفارق 21 نقطة عن أقرب ملاحقيه شالكه. وبلغ بايرن المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا قبل خسارته على يد ريال مدريد الإسباني.

وخاض يوب هاينكس آخر مباراة له مع بايرن في الولاية الرابعة له حيث قاد الفريق منذ أيلول/سبتمبر الماضي عقب الإطاحة بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لكن هاينكس فشل في تكرار ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال التي فاز بها مع النادي البافاري في 2013.

وجاء تتويج فرانكفورت بلقب الكأس في أخر مباراة له تحت قيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش الذي سينتقل في الأيام المقبلة لتدريب بايرن ميونخ. وبهذا الفوز يكون فرانكفورت قد تأهل للدوري الأوروبي عبر الفوز بالكأس علما بأنه انهى مشواره في الموسم الماضي من البوندسليغا في المركز الثامن.

ز.أ.ب/ أ.ح (د ب أ)

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