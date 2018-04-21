فرانكفورت "عاصمة الجريمة" بألمانيا وميونيخ الأكثر أماناً

كشفت صحيفة "دي فيلت آم سونتاغ" في عددها ليوم أمس (الأحد 22 أبريل / نيسان 2018) عن إحصائيات الشرطة الألمانية لعام 2017 المتعلقة بالجريمة في عموم ولايات البلاد. وذكرت الصحيفة أن نسبة الجريمة تراجعت بـ10%، وهو أكبر تراجع من نوعه منذ 25 عاما.

غير أن أعمال الجريمة والعنف شهدت ارتفاعا ملحوظا في المدارس بعد تراجع خلال السنوات الماضية. وكشفت الاحصائيات أن مدينة فرانكفورت باتت تحتل مرة أخرى المرتبة الأولى من حيث الجرائم المرتكبة في البلاد.

وذكرت الصحيفة انه تم تسجيل 5.76 مليون مخالفة جنائية بتراجع قدره 611.000 وهو ما يمثل نسبة 9.6% بالمقارنة مع 2016. ثلث الجرائم المرتكبة تتعلق بأعمال السرقة (مليوني حالة) بتراجع قدره 11.8%.

مشاهدة الفيديو 04:36 شارك تزايد الجريمة في التجارة الالكترونية إرسال فيسبوك جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2rLys تزايد الجريمة في التجارة الالكترونية

وعادت مدينة فرانكفورت لتتصدر المدن الألمانية كعاصمة للجريمة، وهي الرتبة التي كانت تحتلها برلين العام الماضي، بينما اعتبرت ميونيخ أكثر المدن(الكبيرة) أمانا بألمانيا. من المتوقع أن يقدم وزير الداخلية هورست زيهوفر مجموع هذه الإحصائيات خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات المقرر انعقاده في الثامن مايو / أيار المقبل.

من جهته، اعتبر أوليفر مالخوف رئيس نقابة الشرطة أن نصف الحالات تقريبا يتعلق بمخالفات متعلقة يقانون الإقامة. أما الباحث في شؤون الإجرام كريستيان بفايايفر فأشار إلى تراجع كبير في الاعتداءات على دور اللاجئين

فقد سجلت فرانكفورت(14.900) مخالفة جنائية لكل مائة نسمة. وتبعتها هانوفر بـ (14.600) ثم برلين بنفس نسبة هانوفر تقريبا. فيما اظهرت الإحصائيات ميونيخ باعتبارها المدينة الأكثر أمانا في ألمانيا.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)