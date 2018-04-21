 فرانكفورت ″عاصمة الجريمة″ بألمانيا وميونيخ الأكثر أماناً | أخبار | DW | 23.04.2018
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أخبار

فرانكفورت "عاصمة الجريمة" بألمانيا وميونيخ الأكثر أماناً

تراجعت الأعمال الإجرامية في ألمانيا عام 2017 بنسبة 10في المائة، وهو أكبر تراجع من نوعه منذ ربع قرن. غير أن نسبة الجرائم الكبيرة التي يستعمل فيها العنف لم تتراجع بنفس القدر، فيما تفاقم الوضع الأمني في المدارس مثلا.

Deutschland Münster Attacke mit Campingbus | Polizei vor Wohnung des Täters (Getty Images/AFP/M. Gottschalk)

أرشيف

كشفت صحيفة "دي فيلت آم سونتاغ" في عددها ليوم أمس (الأحد 22 أبريل / نيسان 2018) عن إحصائيات الشرطة الألمانية لعام 2017 المتعلقة بالجريمة في عموم ولايات البلاد. وذكرت الصحيفة أن نسبة الجريمة تراجعت بـ10%، وهو أكبر تراجع من نوعه منذ 25 عاما.

غير أن أعمال الجريمة والعنف شهدت ارتفاعا ملحوظا في المدارس بعد تراجع خلال السنوات الماضية. وكشفت الاحصائيات أن مدينة فرانكفورت باتت تحتل مرة أخرى المرتبة الأولى من حيث الجرائم المرتكبة في البلاد.

وذكرت الصحيفة انه تم تسجيل 5.76 مليون مخالفة جنائية بتراجع قدره 611.000  وهو ما يمثل نسبة 9.6% بالمقارنة مع 2016. ثلث الجرائم المرتكبة تتعلق بأعمال السرقة (مليوني حالة) بتراجع قدره 11.8%.

 
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تزايد الجريمة في التجارة الالكترونية

 

وعادت مدينة فرانكفورت لتتصدر المدن الألمانية كعاصمة للجريمة، وهي الرتبة التي كانت تحتلها برلين العام الماضي، بينما اعتبرت ميونيخ أكثر المدن(الكبيرة) أمانا بألمانيا. من المتوقع أن يقدم وزير الداخلية هورست زيهوفر مجموع هذه الإحصائيات خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات المقرر انعقاده في الثامن مايو / أيار المقبل.

من جهته، اعتبر أوليفر مالخوف رئيس نقابة الشرطة أن نصف الحالات تقريبا يتعلق بمخالفات متعلقة يقانون الإقامة. أما الباحث في شؤون الإجرام كريستيان بفايايفر فأشار إلى تراجع كبير في الاعتداءات على دور اللاجئين

فقد سجلت فرانكفورت(14.900) مخالفة جنائية لكل مائة نسمة. وتبعتها هانوفر بـ (14.600) ثم برلين بنفس نسبة هانوفر تقريبا. فيما اظهرت الإحصائيات ميونيخ باعتبارها المدينة الأكثر أمانا في ألمانيا.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)

 

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


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الأمن الألماني يصنف 760 شخصا تحت "إسلاموي خطر"

ذكرت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا أن عدد الإسلامويين المصنفين "خطرين" قد وصل إلى 760 شخصا في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن 153 شخصا منهم مودعون قيد الاحتجاز. (31.03.2018)  

أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

نشرت الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا تقريرها السنوي عن معدلات الجريمة لعام 2015، وكانت النسبة في المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف شخص متفاوتة، واحتلت بعض المدن الغنية والشهيرة مراكز متقدمة في القائمة. (27.05.2016)  

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تزايد الجريمة في التجارة الالكترونية  

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