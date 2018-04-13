فرانكشتاين في بغداد تصل القائمة القصيرة لمان بوكر الدولية

الحديث يدور هنا عن الترجمة الإنكليزية لرواية سعداوي "فرانكشتاين في بغداد" والتي أنجزها يوناثان رايت. الرواية تمثل تطويرا عصريا لرائعة ماري شيلي الشهيرة "فرانكشتاين" التي ترجمت الى لغات عدة مُثلت مرارا على المسرح في السينما.

وسبق أن أحرزت رواية سعداوي المركز الأول لمسابقة جائزة الرواية العربية لعام 2014 في الموسم الأكثر ازدحاماً في تاريخ الجائزة العالمية للرواية العربية .

تدور وقائع الرواية في بغداد خلال عام 2005 في أوج حقبة الاستقطاب الطائفي والهجمات الإرهابية وموجات العنف العشوائي التي اجتاحت العراق. بطلها "هادي العتاك" وهو بائع خردة يسكن حي البتاويين الشعبي بقلب بغداد يتولى جمع أشلاء من جثث ضحايا الهجمات الإرهابية والهجمات الطائفية، ثم يقوم بلصق هذه الأجزاء فينتج كائناً غريباً (مستوحى بالطبع من فرانكشتاين)، سرعان ما ينهض ليقوم بعملية ثأر وانتقام واسعة تتركز على المجرمين الذين قتلوا مالكي أجزائه المتكون منها.

الحكاية تقوم على عنصر السرد ويقوم به هادي على زبائن مقهى عزيز المصري، ولا أحد منهم يأخذ ما يقوله العتاك بجدية، لكنّ أخبار هذا السرد بطريقة ما تصل الى العميد سرور مجيد، مدير هيئة المتابعة والتعقيب المكلف بملاحقة هذا القاتل الغامض. تنتهي الرواية بمفاجأة كبيرة حين يبدأ فرانكشتاين يتساقط وتموت أجزائه، وحين يفقد مالكه هادي العتاك أثره وسلطته عليه.

الروائية هان كانغ من كوريا الجنوبية

الروائية هان كانغ من كوريا الجنوبية تشارك بروايتها "الكتاب الأبيض" التي ترجمتها ديبورا سميث، ويرى كثيرون أن لها حظوظا بالفوز لاسيما أنها قد أحرزت الجائزة الأولى في المسابقة عام 2016 عن روايتها " النباتي". رواية الكتاب الأبيض تتقصى وقائع حياة وموت شقيقة الروائية التي توفيت قبل أن تولد هان.

ورُشحت للقائمة القصيرة أيضا رواية "فيرنون سبوتيكس" التي كتبتها الناشطة النسوية وصانعة الأفلام الفرنسية فيرجيني ديسبيني. الرواية تتحدث عن وقائع انهيار مالك محل تسجيلات، وقام بترجمتها إلى الانكليزية فرانك واين.

الناشطة النسوية وصانعة الأفلام الفرنسية فيرجيني ديسبيني

ورُشحت أيضاً للمسابقة رواية الإسباني أنتونيو مونوز مولينو الموسومة "مثل ظل يسقط"، ورواية الكاتب الهنغاري لازلو كرازاناهوكاي الموسومة "العالم يستمر"، ورواية الكاتبة البولونية بولين أولكا توكارتسوك الموسومة "تحليق".

يُذكر أنّ جائزة مان بوكر الدولية Man Booker International Prize 2018 هي نسخة من جائزة مان بوكر للأدب الانكليزي، وتُمنح لروايات من شتى أنحاء العالم تُرجمت إلى الانكليزية. ويحصل الفائز بها على 58 ألف يورو يتقاسمها المؤلف والمترجم. في 22 أيار/ مايو سيعلن اسم الفائز بالجائزة لهذا العام.

م.م/ س.ك DW