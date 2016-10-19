فتح باب الترشح لـ"جائزة رائف بدوي للصحفيين الشجعان"

أعلنت مؤسسة فريدرش ناومان، المقربة من الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في ألمانيا، عن فتح باب الترشح لـ"جائزة رائف بدوي السنوية للصحفيين الشجعان" لعام 2018. وسيتم منح الجائزة على هامش معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وتهدف الجائزة إلى "لفت انتباه الجمهور إلى الظروف الصعبة والمعقدة في بعض الأحيان التي تواجه عمل الإعلاميين في العالمين العربي والإسلامي على وجه الخصوص"، حسب ما جاء في بيان وصل لـDW عربية نسخة منه.

وطلبت المؤسسة من الراغبين بالترشح للجائزة، التي يتم ويتم منح الجائزة بالتعاون مع اتحاد الناشرين الألمان، إرسال الترشيحات بإحدى اللغتين الألمانية أو الإنجليزية في موعد أقصاه الأول من حزيران/يونيو 2018 إلى البريد الإلكتروني: mena@freiheit.org. وفي اتصال هاتفي مع DW عربية عبرت إدارة المؤسسة عن سعادتها بتلقي الترشيحات باللغة العربية أيضاً، بالإضافة للإنجليزية والألمانية.

ويشار إلى أن "جائزة رائف بدوي للصحفيين الشجعان"، التي أطلقتها زوجة رائف بدوي، إنصاف حيدر والصحفي ومقدم الأخبار الألماني كونستانتين شرايبر، تعمل على إبقاء رائف بدوي وقصته ضمن "دائرة الوعي العام". ومنحت الجائزة للمرة الأولى عام 2015 للصحفي والحقوقي المغربي علي أنوزلا. وفي عام 2016 نالها راديو عراقي موجه للنازحين، بينما ظفر بها عام 2017 الصحفي التركي أحمد شيك، الذي اعتقل منذ نهاية 2016 وحتى بدايات الشهر الجاري بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي.

يذكر أن السلطات السعودية ألقت القبض على رائف بدوي (34 عاماً) عام 2012 لانتقاده هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية في منتدى إلكتروني وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات ومعاقبته بـ 1000 جلدة على خلفية ازدراء الإسلام. وأثار سجنه وجلده علانية احتجاجاً دولياً.

خ.س/ف.ي (DW)