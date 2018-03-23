فان خال يصفح عن مورينيو.. لكنه يفضل غوارديولا

بعد إقالته من تدريب فريق مانشستر يونايتد، وإعلان البرتغالي جوزي مورينيو خليفة له، اتهم المدرب السابق للشياطين الحمر لويس فان خال حينها تلميذه مورينيو بالمشاركة ضمنيا بالإطاحة به. لكن، وبعد مرور حوالي عامين على ذلك، بدا فان خال أكثر تفهما لموقف مورينيو.

وقال فان خال في مقابلة مع مجلة "شبورت بيلد" الألمانية "جوزي مورينيو لم يخيب ظني. كل مدرب في العالم يسعى لتدريب مانشستر يونايتد الذي يعتبر أحد أكبر الأندية العالمية". وتابع المدرب الهولندي المثير للجدل "جوزي سعى إلى ذلك أيضا، ونجح في مسعاه رغم أنه كان يحتل المركز الـ13 مع فريق تشيلسي الرائع قبل الاستغناء عن خدماته".

في المقابل، هاجم فان خال الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إد وودورد. وكشف المدرب الهولندي أن وودورد كان يقول له "لا تلتفت إلى ما تقوله الصحف، فنحن راضون عن عملك تمام الرضى". لتتم إقالته في اليوم التالي لإحرازه لقب الاتحاد الإنجليزي.

ورغم "مصالحته" لمورينيو، إلا أن فان خال لا يفضل أسلوب اللعب الذي ينتهجه. واعترف المدرب السابق للمنتخب الهولندي أنه من عشاق كرة القدم التي يلعبها الإسباني بيب غوادريولا. وقال فان خال "بالنسبة لي غوارديولا حاليا هو أحسن مدرب في الدوري الإنجليزي، حيث نجح مانشستر سيتي إلى ماكينة ". وتابع فان خال في مقابلته مع "شبورت بيلد" الألمانية "طريقة لعب مانشستر سيتي هي ما كنت أسعى إلى تثبيته في مانشستر يونايتد، لكنني لم أحصل على الوقت الكافي".

ع.ش