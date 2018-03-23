 فان خال يصفح عن مورينيو.. لكنه يفضل غوارديولا | عالم الرياضة | DW | 30.03.2018
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عالم الرياضة

فان خال يصفح عن مورينيو.. لكنه يفضل غوارديولا

بعد موجة من الانتقادات كان قد وجهها المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد لويس فان خال لتلميذه وخليفته البرتغالي جوزي مورينيو، عاد المدرب الهولندي ليؤكد أنه ليس غاضبا من مورينيو، محملا مسؤولية إقالته لرئيس النادي.

Großbritannien Manchester United Trainer Louis Van Gaal (picture-alliance/dpa/N. Roddis)

بعد إقالته من تدريب فريق مانشستر يونايتد، وإعلان البرتغالي جوزي مورينيو خليفة له، اتهم المدرب السابق للشياطين الحمر لويس فان خال حينها تلميذه مورينيو بالمشاركة ضمنيا بالإطاحة به. لكن، وبعد مرور حوالي عامين على ذلك، بدا فان خال أكثر تفهما لموقف مورينيو.

وقال فان خال في مقابلة مع مجلة "شبورت بيلد" الألمانية "جوزي مورينيو لم يخيب ظني. كل مدرب في العالم يسعى لتدريب مانشستر يونايتد الذي يعتبر أحد أكبر الأندية العالمية". وتابع المدرب الهولندي المثير للجدل "جوزي سعى إلى ذلك أيضا، ونجح في مسعاه رغم أنه كان يحتل المركز الـ13 مع فريق تشيلسي الرائع قبل الاستغناء عن خدماته".

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يبدو أن أهداف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى فريق تشيلسي، لازالت تُلقي بظلالها على حارس الفريق تيبو كورتوا، الذي انتفض مؤخرا ضد تصريحات أدلى بها مدرب مانشستر يونايتد السابق لويس فان خال تنتقد أداء الحارس البلجيكي. (27.03.2018)

بعد مرور أكثر من عام ونصف على إقالته من منصبه كمدرب لفريق مانشستر يونايتد، عاد المدرب الهولندي لويس فان خال للحديث عن فريقه السابق ومدربه الحالي البرتغالي جوزي مورينيو. فكيف يرى فانخال مانشستر يونايتد تحت قيادة مورينيو؟ (12.12.2017)

في المقابل، هاجم فان خال الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إد وودورد. وكشف المدرب الهولندي أن وودورد كان يقول له "لا تلتفت إلى ما تقوله الصحف، فنحن راضون عن عملك تمام الرضى". لتتم إقالته في اليوم التالي لإحرازه لقب الاتحاد الإنجليزي.

ورغم "مصالحته" لمورينيو، إلا أن فان خال لا يفضل أسلوب اللعب الذي ينتهجه. واعترف المدرب السابق للمنتخب الهولندي أنه من عشاق كرة القدم التي يلعبها الإسباني بيب غوادريولا. وقال فان خال "بالنسبة لي غوارديولا حاليا هو أحسن مدرب في الدوري الإنجليزي، حيث نجح مانشستر سيتي إلى ماكينة ". وتابع فان خال في مقابلته مع "شبورت بيلد" الألمانية "طريقة لعب مانشستر سيتي هي ما كنت أسعى إلى تثبيته في مانشستر يونايتد، لكنني لم أحصل على الوقت الكافي".

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    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

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    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

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    مانشستر سيتي

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    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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