فابريغاس يكشف عن لحظة محرجة مع ميسي! | عالم الرياضة | DW | 24.03.2018

منذ عدة سنوات، يُواصل نجم برشلونة ليونيل ميسي نثر سحره الكروي على المستطيل الأخضر، فقد ساهمت موهبة "البرغوث" وأهدافه الغزيرة في اعتلاء "البلوغرانا" منصات التتويج المحلية والقارية في أكثر من مرة.
وغالبا ما تعجز دفاعات أعتى الفرق المنافسة عن الصمود أمام مهارات ميسي، التي تُوصف بالخيالية. ويبدو أن إبداع النجم الأرجنتيني وتلاعبه بالخصوم قد أصاب أيضا بعض من رفاقه السابقين، الذين لعبوا معه لسنوات طويلة.
وفي هذا الشأن، ذكر موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية أن الدولي الإسباني سيسك فابريغاس استعاد شريط ذكرياته مع صديقه المُقرب ليونيل ميسي، موضحا أن فابريغاس وميسي لعبا سويا في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا" في مرحلة الطفولة.
وقال فابريغاس (30 عاما) "كان يتحتم علي في إحدى المرات الدفاع ضده (ميسي). كنت أتوقع أنه سيختار الجهة اليسرى، وهو ما حدث فعلا لكن (مراوغته) أسقطتني أرضا". وأردف أنه لا يستطيع الحديث عن باقي حكاياته مع الفائز بخمس كرات ذهبية.
وتابع متوسط ميدان تشيلسي اللندني أن صديقه ميسي يتلقى معاملة "قاسية" مع منتخب بلاده الأرجنتيني في الكثير من المرات، مضيفا أنه كان يتمنى لو لعب ليونيل ميسي بقميص المنتخب الإسباني "كان الأمر سيكون رائعا لو لعب ميسي مع إسبانيا، إذ كنا سنفوز بالكثير من الألقاب"، وأردف فابريغاس:"لكن ميسي كان يشعر دائما بأنه أرجنتيني أكثر وأعتقد أنه اختار القرار الصحيح حينما لعب مع منتخب (التانغو)".
جدير بالذكر أن ميسي وفابريغاس لعبا سويا بين 2011 و2014، ثم رحل الدولي الإسباني إلى فريق تشيلسي اللندني، فيما لازال ميسي يُقدم أداء قويا برفقة برشلونة المتوهج بقوة هذا الموسم محليا وقاريا.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كان في المركز الثاني بقائمة عام 2016. وكسب ميسي 81.4 مليون دولار، منها 53 مليون دولار من راتبه وأرباحه السنوية كلاعب كرة قدم.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
حافظ لاعب الغولف الأمريكي فيل ميكلسون على موقعه في المركز الثامن ضمن الرياضيين الأعلى دخلا في العالم وللعام الثاني على التوالي. ووصل مجموع دخل اللاعب إلى 52.9 مليون دولار. وربح 2.9 مليون دولار من فوزه بمسابقات الغولف، فيما جنى معظم دخله من خلال التعاقد مع شركات الدعاية.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
حل لاعب الركبي الأمريكي كام نيوتن في المركز السابع في القائمة. ووصل دخل نيوتن إلى 53 مليون دولار، حسب أرقام مجلة فوربيس الأمريكية.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش دخل قائمة الأعلى دخلا في العالم بعد أن حاز على 55 مليون دولار، منها 21.8 مليون دولار فقط من فوزه بالمسابقات العالمية في التنس.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
يلعب كيفين دورانت لصالح فريق غولدن ستايت ووريورز لكرة السلة الأمريكي وحاز على العديد من الألقاب في رياضة كرة السلة، ممنها الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016. وحصل دورانت على 20 مليون دولار من كرة السلة، فيما حصل على أرباح كبيرة من العقود مع شركات الدعاية، والتي وصلت إلى 36 مليون دولار.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
تراجع لاعب كرة التنس السويسري روجر فيدرر عن المراكز الأولى في القائمة وحل في المركز الرابع. 67 مليون دولار كان دخل فيدرر، منها 7.8 مليون دولار من مسابقات التنس و نحو 60 مليون دولار من الأجور الإضافية الأخرى من الدعايات.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس كان في المركز الثالث عالميا. يلعب جيمس لصالح فريق كليفلاند كافالييرز في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكي. وحصل جيمس على 77 مليون دولار في الأشهر الأثني عشر الأخيرة قبل إصدار قائمة فوربيس 2016.
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رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا
قفز نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو لأول مرة إلى صدارة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2016. وارتفع دخله إلى 88 مليون دولار. وحاز رونالدو على راتب وأرباح سنوية قدرها 56 مليون دولار، بالإضافة إلى أجور إضافية من الدعايات وصلت إلى 32 مليون دولار.
الكاتب: زمن البدري