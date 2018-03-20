 غياب التقارب يخيم على القمة التركية الأوروبية في فارنا | أخبار | DW | 26.03.2018
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أخبار

غياب التقارب يخيم على القمة التركية الأوروبية في فارنا

على هامش انطلاق القمة التركية الأوروبية في مدينة فارنا البلغارية، أكدت مصادر أوروبية عدم تلقي أي ردود محددة من الرئيس التركي أردوغان على قائمة طويلة من المخاوف تشمل العملية التي تقوم بها تركيا في سوريا وسجن الصحفيين.

Bulgarien Warna EU Türkei Gipfel Erdogan, Boyko Borisow, Donald Tusk und Jean-Claude Juncker (picture-alliance/AA/K. Ozer)

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيسي مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، فضلًا عن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف في مدينة فارنا البلغارية اليوم الاثنين (26 مارس/ آذار) وذلك ضمن فعاليات القمة التركية الأوروبية

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك للصحفيين بعد محادثات مع أردوغان "لم نتوصل لأي شكل من حلول الوسط المحددة اليوم. ولكن ما زلت أتعشم أن يكون ذلك ممكنا في المستقبل. إحراز تقدم بشأن هذه الأمور هو فقط الذي سيتيح لنا تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بما في ذلك عملية الانضمام" للاتحاد الأوروبي.

وأكد توسك في أعقاب المحادثات مع أردوغان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بالقلق حيال سيادة القانون في تركيا. وانتقد إلقاء السلطات التركية القبض على مواطنين تابعين للاتحاد الأوروبي ومنع تركيا لقبرص من التنقيب عن الغاز الطبيعي، كما أعرب توسك عن قلق الاتحاد حيال العملية العسكرية التركية في سوريا.

وعلى الرغم من ذلك، أبدى أردوغان تفاؤله حيال إمكانية تحسين علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، وقال "نأمل أن نتجاوز بهدوء الفترة الصعبة في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي". وأكد الرئيس التركي أن بلاده تتطلع منذ عام 1963 إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ولا تزال حتى الآن مرشحة. وكان أردوغان طالب الاتحاد الأوروبي، مباشرة قبل بدء القمة، بإعادة إحياء عملية الانضمام المجمدة.

مختارات

كما كان متوقعا، فقد فاز بوتين بولاية رئاسية جديدة بشكل يقتل أيّ أمل لدى مناوئيه بتغيير كبير في سياسة الكرملين، خاصة في الشرق الأوسط. فـ "القيصر" يمدّد نفوذه عبر عدة أوراق، مستغلاً الارتباك الأمريكي والتراجع الأوروبي. (19.03.2018)

لم يكتف الرئيس التركي بالسيطرة على عفرين بل توعد بأن توسع قواته نطاق عمليتها حتى الحدود العراقية. المتحدث باسمه أقر بوجود عمليات نهب حدثت ووعد بفتح تحقيق حولها. من جهتها طالبت دمشق أنقرة بسحب قواتها من عفرين فورا. (19.03.2018)

يذكر أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تشهد توترا منذ ما يزيد على عام ونصف العام، وتتوافق الآراء داخل الاتحاد الأوروبي على أن الحكومة التركية خالفت بشكل كبير القواعد القانونية واحتجزت بشكل غير مشروع حقوقيين، وذلك خلال الإجراءات التي اتخذتها حكومة أنقرة ضد الأنصار المزعومين لحركة الداعية فتح الله غولن التي تحملها تركيا المسؤولية عن محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو 2016. وعلى إثر ذلك، جمد الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع تركيا، كما لم تبدأ محادثات بشأن تعميق الاتحاد الجمركي بين الجانبين.

وأعرب أردوغان عن تأييده لسرعة معالجة تحديث الاتحاد الجمركي الذي تطمح إليه تركيا بدون التعرض في هذا الموضوع للجوانب السياسية، ولفت إلى أن حكومته قدمت للاتحاد الأوروبي في شباط/ فبراير الماضي مقترحات بشأن كيفية وفاء تركيا بالشروط المعلقة الخاصة بتحرير التأشيرة، وطالب بتطبيق رفع التأشيرة على وجه السرعة.

وأكد اردوغان أن بلاده "دولة قانون ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان والحقوق الأساسية والحريات". وفيما يتعلق بالخلاف حول منع تركيا لقبرص من التنقيب عن الغاز الطبيعي، قال أردوغان إنه يجب مراعاة مصالح القبارصة الأتراك.

ووعد الاتحاد الأوروبي تركيا، بتقديم ثلاثة مليارات يورو أخرى لرعاية اللاجئين السوريين في تركيا، وقال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية "لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن الاتحاد الاوروبي سيفي بوعوده".

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا، أ ف ب، رويترز)

  • Türkei Strand bei Alanya (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    تعد تركيا أحد أكثر الوجهات السياحية المحببة للألمان. وتتضمن الإجراءات الجديدة تشديد تعليمات السفر لتركيا ومطالبة المواطنين الألمان بتوخي الحذر، لكن مثل هذه التعليمات لا تمثل أقسى إجراء دبلوماسي يمكن أن تتخذه ألمانيا، التي كان من الممكن أن تصدر تحذيرا من السفر إلى تركيا.

  • Türkei Blick auf Alanya (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    تتمتع تركيا بأهمية خاصة كنقطة ربط بين أوروبا وآسيا علاوة على أهميتها الإستراتيجية كجارة لليونان وبلغاريا من ناحية، وسوريا والعراق وإيران من ناحية أخرى؛ أي أنها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه جوار مناطق مشتعلة في الشرق الأوسط.

  • Türkei Sincan Gefängnis in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا، من الممكن أن يؤثر على التواصل مع الألمان المحتجزين هناك وعددهم تسعة أشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

  • Türkei Konya Awacs Besatzung mit Abzeichen (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    يرجع انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى عام 1952، كما أن الجيش التركي يعد من أكبر جيوش العالم إذ يبلغ قوامه نحو 640 ألف جندي وموظف،وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية، وبالتالي فهو يحمل أهمية في التصدي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش".

  • Türkei Incirliks Militärbasis NATO (Imago)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    أقر البرلمان الألماني سحب الجنود الألمان من قاعدة "إنغرليك" ونقلهم إلى الأردن بعد أن منعت تركيا نوابا ألمان من زيارة القاعدة، الأمر الذي أزعج برلين بشدة. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.

  • Bulgarisch-türkische Grenze (picture-alliance/Joker/est&ost/M. Fejer)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    بدأت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عام 2005 إلى أن تجمدت خريف عام 2016. ورغم أن انضمام تركيا للاتحاد مسألة غير مطروحة في الوقت الراهن، إلا أنه في حال انضمامها فستكون ثاني الأعضاء من حيث عدد السكان.

  • Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    ثقل سياسي جديد أضيف لتركيا بعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأنقرة فإن تركيا استقبلت نحو 7ر2 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية. وتهدد تركيا بين الحين والآخر، بوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو أمر لا يصب بالتأكيد في صالح ألمانيا ولا ترغب المستشارة ميركل في حدوثه، لاسيما قبل الحملة الانتخابية. ا.ف (وكالات)


مختارات

لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

التوترات المتصاعدة في العلاقات الألمانية التركية دخلت فصلا جديدا بالإجراءات التي اتخذتها برلين مؤخرا ضد أنقرة. مراقبون يرون إنه كان بوسع برلين الرد بشكل أقوى على تصرفات أردوغان، فما هي الأسباب التي تحول دون ذلك؟ (21.07.2017)  

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