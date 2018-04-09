غوغل يحتفل بعيد ميلاد عمر الشريف!

في العاشر من نيسان/أبريل 1932 أبصر ميشيل ديمتري شلهوب والمشهور باسمه الفني عمر الشريف، النور في مدينة الإسكندرية بمصر. وبهذه المناسبة قرر محرك البحث غوغل الاحتفاء بعيد ميلاده الـ86 بوضع صورته على صفحته الرئيسية بعدة لغات في العالم، من ضمنها العربية والألمانية والإنجليزية.
كانت بداياته الفنية في السينما مع المخرج الشهير يوسف شاهين في فيلم "صراع في الوادي" عام 1954 مع فاتن حمامة التي تزوجها فيما بعد وانجب ابنا منها. أما بداياته على المستوى الدولي فكانت في فيلم "لورنس العرب" عام 1962 الذي جعله نجما دوليا وترشح لجائزة لأوسكار في دوره في الفيلم عن فئة أفضل ممثل مساعد. ومثل دور الدكتور جيفاغو عام 1966 وحاز على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل عن دوره في الفيلم. توفي الفنان عمر الشريف في العاشر من تموز/يوليو 2015.
ز.أ.ب/أ.ف
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محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف
لم يكن ممثلا عاديا
ميشيل ديمتري شلهوب والمعروف بعمر الشريف هو أول ممثل مصري وعربي وصل إلى العالمية. ويعود الفضل في اكتشاف هذه الموهبة للمخرج يوسف شاهين. فبعد أن علم يوسف شاهين أن عمر الشريف يهوى التمثيل اختاره ليكون بطلا في أول فيلم له "صراع الوادي" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1954.
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محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف
يهوى التمثيل منذ نعومة أظفاره
ولد عمر الشريف في 10أبريل/نيسان عام 1932 في الإسكندرية ومن أسرة كاثوليكية. كان والده تاجر أخشاب، ولطالما أراد أن يعمل ابنه في هذه المهنة، لكن الابن كان يعشق التمثيل منذ أن كان تلميذا، ما دفعه لدراسة هذا الفن في كلية فيكتوريا بالإسكندرية.
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محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف
عشق فاتن لآخر لحظة
لم يكن فيلم "صراع في الوادي" بوابة عمر الشريف إلى عالم الشهرة فحسب، بل كان البداية لقصة عشق كبيرة، إذ تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة ومثلا العديد من الأفلام الرومانسية منها "أيامنا الحلوة" (1955) و"صراع في الميناء" (1956) و"لا أنام" (1957) و"سيدة القصر" (1958)، و"نهر الحب" (1961).
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محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف
العالمية سبب الطلاق
العالمية التي كان يطمح إليها عمر الشريف كانت السبب في فشل حياته الزوجية. فبعد أن رفضت فاتن حمامة العيش في أمريكا سافر عمر الشريف إلى هناك للانضمام إلى نجوم هوليود عام 1962. بعد المسافات أدى إلى تباعد وجهات النظر بينهما، وتطلقا عام 1974.
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محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف
فاتن الوحيدة التي استولت على قلبه
رغم الطلاق لكن عمر الشريف بقي وفيا لحبه لفاتن حمامة، إذ رفض الزواج ثانية رغم الشائعات التي انتشرت عن علاقاته ببعض النجمات العالميات من بينهن النجمة العالمية الشهيرة إنغريد برغمان. عمر الشريف بقي دائم السؤال عن أخبار فاتن حمامة حتى بعد وفاتها.
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محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف
لورنس العرب أول تجربة عالمية
يعتبر المخرج ديفيد لين بمثابة المكتشف الثاني لعمر الشريف، فمعه انطلق عمر نحو العالمية. في عام 1962 اختاره لين ليقوم بدور البطولة في فيلم "لورنس العرب" إلى جانب الممثل بيتر أوتول. أداء عمر الشريف الرائع في الفيلم دفع المخرج لين للاعتماد على عمر الشريف ليكون بطل فيلم "دكتور جيفاغو" عام 1965.
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محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف
أشهر أفلامه الأجنبية
نجاح عمر الشريف في إقناع الجمهور الغربي دفع المخرج ديفيد لين للعمل معه لسنوات طويلة، فإلى جانب فيلمي "لورنس العرب" و"دكتور جيفاغو" مثّل عمر الشريف في أفلام أخرى منها "الرولز رويس الصفراء" وفيلم "الثلج الأخضر" و"الوادي الأخير" وغيرها الكثير من الأفلام.
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محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف
طبيعة أدواره
في أدواره في الأفلام الأجنبية، اشتهر عمر الشريف بشخصية الرجل الهادئ والغامض واللطيف والمغري للنساء. أما في الأفلام العربية فلقد أدى عمر الشريف شخصيات مختلفة، إذ قام بأدوار هزلية وجادة ورومانسية وكلاسيكية.
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محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف
جوائز عالمية
نال عمر الشريف جائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل عام 1966 عن دوره في فيلم "دكتور جيفاغو"، وفي 2004 تم منحه جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديرًا لعطائه السينمائي خلال السنوات الماضية. وحاز في العام نفسه على جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "السيد إبراهيم وأزهار القرآن" لفرانسوا ديبرون، كما حصل على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي عن مجمل أعماله.
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محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف
"هي فاتن عاملة إيه دلوقت"
توفي عمر الشريف في 10 تموز/يوليو بنوبة قلبية، علما أنه كان يعاني ومنذ ثلاث سنوات من مرض الزهايمر، ولم يعد يتذكر أسماء أفلامه وأين تم تصويرها. ولعل الحدث الأبرز الذي نسيه عمر الشريف هو وفاة "حب عمره"، وهو ما أكده نجله طارق عندما سأله مؤخرا "هي فاتن عاملة إيه دلوقت"، علما أن الفنان فاتن حمامة توفيت في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.
الكاتب: دالين صلاحية