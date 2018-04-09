 غوغل يحتفل بعيد ميلاد عمر الشريف! | عالم المنوعات | DW | 10.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

غوغل يحتفل بعيد ميلاد عمر الشريف!

في ذكرى ميلاده الـ86، احتفل محرك البحث غوغل بعيد ميلاد النجم السينمائي المصري الراحل عمر الشريف. ووضع غوغل صورة الفنان الذي اشتهر بدور الطبيب جيفاغو على واجهة محرك البحث الرئيسية بعدة لغات بالعالم.

Google Startseite mit Omar Sharif

في العاشر من نيسان/أبريل 1932 أبصر ميشيل ديمتري شلهوب والمشهور باسمه الفني عمر الشريف، النور في مدينة الإسكندرية بمصر. وبهذه المناسبة قرر محرك البحث غوغل الاحتفاء بعيد ميلاده الـ86 بوضع صورته على صفحته الرئيسية بعدة لغات في العالم، من ضمنها العربية والألمانية والإنجليزية.

كانت بداياته الفنية في السينما مع المخرج الشهير يوسف شاهين في فيلم "صراع في الوادي" عام 1954 مع فاتن حمامة التي تزوجها فيما بعد وانجب ابنا منها. أما بداياته على المستوى الدولي فكانت في فيلم "لورنس العرب" عام 1962 الذي جعله نجما دوليا وترشح لجائزة لأوسكار في دوره في الفيلم عن فئة أفضل ممثل مساعد. ومثل دور الدكتور جيفاغو عام 1966 وحاز على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل عن دوره في الفيلم. توفي الفنان عمر الشريف في العاشر من تموز/يوليو 2015.

ز.أ.ب/أ.ف

  • default

    محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف

    لم يكن ممثلا عاديا

    ميشيل ديمتري شلهوب والمعروف بعمر الشريف هو أول ممثل مصري وعربي وصل إلى العالمية. ويعود الفضل في اكتشاف هذه الموهبة للمخرج يوسف شاهين. فبعد أن علم يوسف شاهين أن عمر الشريف يهوى التمثيل اختاره ليكون بطلا في أول فيلم له "صراع الوادي" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1954.

  • default

    محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف

    يهوى التمثيل منذ نعومة أظفاره

    ولد عمر الشريف في 10أبريل/نيسان عام 1932 في الإسكندرية ومن أسرة كاثوليكية. كان والده تاجر أخشاب، ولطالما أراد أن يعمل ابنه في هذه المهنة، لكن الابن كان يعشق التمثيل منذ أن كان تلميذا، ما دفعه لدراسة هذا الفن في كلية فيكتوريا بالإسكندرية.

  • default

    محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف

    عشق فاتن لآخر لحظة

    لم يكن فيلم "صراع في الوادي" بوابة عمر الشريف إلى عالم الشهرة فحسب، بل كان البداية لقصة عشق كبيرة، إذ تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة ومثلا العديد من الأفلام الرومانسية منها "أيامنا الحلوة" (1955) و"صراع في الميناء" (1956) و"لا أنام" (1957) و"سيدة القصر" (1958)، و"نهر الحب" (1961).

  • default

    محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف

    العالمية سبب الطلاق

    العالمية التي كان يطمح إليها عمر الشريف كانت السبب في فشل حياته الزوجية. فبعد أن رفضت فاتن حمامة العيش في أمريكا سافر عمر الشريف إلى هناك للانضمام إلى نجوم هوليود عام 1962. بعد المسافات أدى إلى تباعد وجهات النظر بينهما، وتطلقا عام 1974.

  • default

    محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف

    فاتن الوحيدة التي استولت على قلبه

    رغم الطلاق لكن عمر الشريف بقي وفيا لحبه لفاتن حمامة، إذ رفض الزواج ثانية رغم الشائعات التي انتشرت عن علاقاته ببعض النجمات العالميات من بينهن النجمة العالمية الشهيرة إنغريد برغمان. عمر الشريف بقي دائم السؤال عن أخبار فاتن حمامة حتى بعد وفاتها.

  • default

    محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف

    لورنس العرب أول تجربة عالمية

    يعتبر المخرج ديفيد لين بمثابة المكتشف الثاني لعمر الشريف، فمعه انطلق عمر نحو العالمية. في عام 1962 اختاره لين ليقوم بدور البطولة في فيلم "لورنس العرب" إلى جانب الممثل بيتر أوتول. أداء عمر الشريف الرائع في الفيلم دفع المخرج لين للاعتماد على عمر الشريف ليكون بطل فيلم "دكتور جيفاغو" عام 1965.

  • default

    محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف

    أشهر أفلامه الأجنبية

    نجاح عمر الشريف في إقناع الجمهور الغربي دفع المخرج ديفيد لين للعمل معه لسنوات طويلة، فإلى جانب فيلمي "لورنس العرب" و"دكتور جيفاغو" مثّل عمر الشريف في أفلام أخرى منها "الرولز رويس الصفراء" وفيلم "الثلج الأخضر" و"الوادي الأخير" وغيرها الكثير من الأفلام.

  • default

    محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف

    طبيعة أدواره

    في أدواره في الأفلام الأجنبية، اشتهر عمر الشريف بشخصية الرجل الهادئ والغامض واللطيف والمغري للنساء. أما في الأفلام العربية فلقد أدى عمر الشريف شخصيات مختلفة، إذ قام بأدوار هزلية وجادة ورومانسية وكلاسيكية.

  • default

    محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف

    جوائز عالمية

    نال عمر الشريف جائزة "غولدن غلوب" لأفضل ممثل عام 1966 عن دوره في فيلم "دكتور جيفاغو"، وفي 2004 تم منحه جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديرًا لعطائه السينمائي خلال السنوات الماضية. وحاز في العام نفسه على جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "السيد إبراهيم وأزهار القرآن" لفرانسوا ديبرون، كما حصل على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي عن مجمل أعماله.

  • default

    محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف

    "هي فاتن عاملة إيه دلوقت"

    توفي عمر الشريف في 10 تموز/يوليو بنوبة قلبية، علما أنه كان يعاني ومنذ ثلاث سنوات من مرض الزهايمر، ولم يعد يتذكر أسماء أفلامه وأين تم تصويرها. ولعل الحدث الأبرز الذي نسيه عمر الشريف هو وفاة "حب عمره"، وهو ما أكده نجله طارق عندما سأله مؤخرا "هي فاتن عاملة إيه دلوقت"، علما أن الفنان فاتن حمامة توفيت في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

    الكاتب: دالين صلاحية


مختارات

عمر الشريف.."دكتور جيفاغو" يرحل مخلفا رصيدا فنيا حافلا  

وفاة الممثل المصري الشهير عمر الشريف إثر أزمة قلبية

توفى الجمعة في القاهرة النجم المصري عمر الشريف عن عمر ناهز 83 عاماً إثر إصابته بأزمة قلبية تاركاً خلفه إرثاً فنياً، بات جزءا من تاريخ السينما المصرية والعالمية. (10.07.2015)  

الفنان المصري العالمي عمر الشريف مصاب بالزهايمر

أعلن مدير أعمال الفنان المصري العالمي عمر الشريف إصابة الممثل، الذي اشتهر في السينما العالمية لاسيما بدوره في فيلم "لورانس العرب" وفيلم "دكتور جيفاغو" بمرض الزهايمر، مؤكدا أنه لم يعد قادرا على العمل منذ "عدة أشهر". (26.05.2015)  

أفلام عربية رشحت لجائزة الأوسكار

يشهد الأحد المقبل الحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 90، وهي أرفع جائزة سينمائية عالمية التي يحلم كل سينمائي الحصول على تلك الجائزة، لكن القليل من الأفلام من دول عربية استطاعت الوصول إلى الترشح أو الفوز بالأوسكار. (02.03.2018)  

محطات لا تنسى في حياة الراحل عمر الشريف

رحل الفنان العالمي عمر الشريف تاركا ورائه سيرة فنية لامعة مليئة بالعطاء السينمائي. جولة مصورة تسرد أهم المحطات في تاريخ النجم العالمي وأبرز أفلامه. (10.07.2015)  

مواضيع ذات صلة

Schauspieler Jean-Paul Belmondo

النجم الفرنسي جون بول بيلموندو.. أكثر من نصف قرن من العطاء 09.04.2018

بحصيلة بلغت حوالي ثمانين عملاً سينمائياً يعد جون بول بيلموندو واحداً من أكثر ممثلي السينما الفرنسية شهرة. كما يعتبراً أحد إيقونات سينما "الموجة الجديدة". في عيد ميلاده الخامس والثمانين نستذكر أهم محطات مسيرته الحافلة؟

Frances McDormand gewinnt US-Oscar (Best Actress/Beste Schauspielerin)

حاول الحصول على الأوسكار.. فوقع في السجن 07.03.2018

يواجه سارق تمثال جائزة أوسكار "أفضل ممثلة" عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في حال إدانته، وذلك بعد سرقته الجائزة من الممثلة الأمريكية فرانسيس مكدورماند أثناء حفلة توزيع الجوائز في مدينة الفن والأضواء هوليوود.

USA #MeToo Protestmarsch in Hollywood

سينمائيات فرنسيات يدشن حملة جديدة ضد التحرش الجنسي 28.02.2018

أطلقت مئة من الممثلات والعاملات في المجال السينمائي بفرنسا حركة لمساعدة النساء ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي، على غرار "مي تو" و "تايمز أب". وأثارت ممثلات فرنسيات الجدل في وقت سابق لانتقادهن بنات جنسهن.

Themenbild Facebook

 