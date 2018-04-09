غوغل يحتفل بعيد ميلاد عمر الشريف!

في العاشر من نيسان/أبريل 1932 أبصر ميشيل ديمتري شلهوب والمشهور باسمه الفني عمر الشريف، النور في مدينة الإسكندرية بمصر. وبهذه المناسبة قرر محرك البحث غوغل الاحتفاء بعيد ميلاده الـ86 بوضع صورته على صفحته الرئيسية بعدة لغات في العالم، من ضمنها العربية والألمانية والإنجليزية.

كانت بداياته الفنية في السينما مع المخرج الشهير يوسف شاهين في فيلم "صراع في الوادي" عام 1954 مع فاتن حمامة التي تزوجها فيما بعد وانجب ابنا منها. أما بداياته على المستوى الدولي فكانت في فيلم "لورنس العرب" عام 1962 الذي جعله نجما دوليا وترشح لجائزة لأوسكار في دوره في الفيلم عن فئة أفضل ممثل مساعد. ومثل دور الدكتور جيفاغو عام 1966 وحاز على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل عن دوره في الفيلم. توفي الفنان عمر الشريف في العاشر من تموز/يوليو 2015.

ز.أ.ب/أ.ف