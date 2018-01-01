غوريتسكا يكشف الأسباب الحقيقية وراء انتقاله لبايرن ميونيخ | عالم الرياضة | DW | 23.03.2018

في مقابلة مع مجموعة "فونكه ميدين غروبه" الإعلامية، تحدث لاعب خط وسط شالكه ليون غوريتسكا عن الأسباب، التي دفعته لعدم تمديد عقده مع النادي الأزرق، والانتقال للعب في صفوف نادي بايرن ميونيخ ابتداءً من الموسم القادم. وقال غوريتسكا "خوض منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لعبت دوراً مهماً" في اتخاذ قرار التوقيع لبطل الدوري الألماني.

وتابع غوريتسكا "بايرن يدخل منافسة دوري الأبطال بتوقعات مختلفة مقارنة مع شالكه، الذي يكون تركيزه منصبا على تجاوز دور المجموعات في هذه المسابقة". وتابع لاعب خط الوسط، الذي أحرز لقب كأس القارات بروسيا مع المنتخب الألماني، "بهذه الخطوة، أكون قد اتخذت القرار الصائب من أجل الوصول إلى الهدف الذي أصبو إليه".

وكشف غوريتسكا أنه أخذ وقتاً كافياً قبل اتخاذ قرار الانتقال إلى بايرن ميونيخ. وكان مستعداً لمواجهة كل عواقبه، بما ذلك رد فعل جمهور شالكه، الذي غضب كثيرا من قرار غوريتسكا. وذكر غوريتسكا أنه "يتفهم موقف جمهور شالكه ولا يلومه" على ردة فعله الغاضبة في المباريات التي تلت إعلان تعاقد لاعب خط وسطه مع النادي البافاري.

يشار إلى أن غوريتسكا بدأ مسيرته الكروية مع نادي بوخوم، الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الثانية، قبل أن ينتقل سنة 2013 إلى فريق شالكه، الذي قضى في صفوفه خمس سنوات تمكن خلالها من تطوير مستواه، مما جعله محط أنظار مجموعة من الأندية الأوروبية الكبيرة.