 غورليتس الألمانية.. مدينة تنوء تحت ثقل الماضي والحاضر | سياسة واقتصاد | DW | 22.04.2018
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سياسة واقتصاد

غورليتس الألمانية.. مدينة تنوء تحت ثقل الماضي والحاضر

بوصول موجة اللاجئين توترت الأوضاع في مدينة غورليتس الحدودية في شرق ألمانيا. وانقسم مواطنو المدينة إلى من يؤيد سياسة الانغلاق، في حين أن البعض الآخر يسعى إلى الانفتاح. غير أن مشاكل المدينة أقدم وأعمق من أزمة اللاجئين.

Görlitz von oben (Melina Grundmann)

اليوم هو الخميس، وعقارب الساعة تشير إلى الحادية عشر والنصف صباحاً. وصلت إلى وجهة رحلتي، مدينة غورليتس. لم ينزل الكثير من مسافري القطار في هذه المدينة، التي تقع شرق ألمانيا على الحدود البولندية. نظرت حولي لأكتشف أنني الأصغر سناً في "Pensionopolis"، وهي تسمية تطلق على سبيل الدعابة على المدينة، لأن الكثيرين يتنقلون للعيش فيها بعد التقاعد. في مدينة غورليتس، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 56 ألف نسمة، فإن أكثر من ثلث السكان هم فوق 65 عاماً، وبهذا تكون غورليتس أول مدينة في ألمانيا من حيث أعلى متوسط لعمر الفرد، وذلك بالرغم من وجود جامعة تضم ثلاثة آلاف طالب.

إحياء عادات وتقاليد سيليزيا "المفقودة"

عند التجول في شوارع البلدة القديمة، يدرك المرء بسرعة أن غورليتس هي الزاوية الأخيرة من منطقة سيليزيا التاريخية في ألمانيا. سيليزيا بولندية اليوم؛ إذ تم طرد الكثير من العائلات الألمانية من هناك بعد الحرب العالمية الثانية.

وفقدت هذه العائلات وأحفادها منازلهم وهم يعيشون اليوم في مدينة غورليتس تقاليد سيليزيا، والتي يمكن لمسها في كل مكان بالمدينة. إذ تجد في المخبز الفطائر السيليزية المعروفة بـMohnklöße ، وفي المطعم يقدم الحساء السيليزي.

بين السيراميك السيليزي وأعلام سيليزيا قابلت الصحفي والمؤرخ تيل شولتس- كنوبلوخ في أحد متاجر الهدايا التذكارية بالمدينة. حبه وزوجته لموطنهما، سيليزيا، مجسد على شكل ذكريات، مثل صور سيليزيا القديمة على جدران منازل أجدادهم، وكذلك العبارات واللهجة التي ترسخت بذاكرة المرء وبقيت مرافقه له في النهاية، كما يقول شولتس- كنوبلوخ. "بالنسبة لي الوطن يتكون من ثلاثة عناصر وهي المحيط الشخصي، وهم الأشخاص الموجودون هناك. والعنصر الثاني هو المكان. وكذلك الوقت والتغير الزمني، والذي يتغير معه كذلك الإحساس بالوطن؛ إذ لا يمكن استرجاع وطن ما بشكل كامل".

مختارات

توصف موجة اللجوء الأخيرة إلى ألمانيا، حوالي 1.5 مليون طلب لجوء منذ عام 2015، بأنها "غير مسبوقة". لكن هل هذا صحيح؟ هنا نلقي نظرة على أكبر موجات اللجوء السابقة إلى ألمانيا، بعد الحرب العالمية الأولى وحتى أوائل التسعينيات. (09.04.2018)

من جديد تعرض نزل للاجئين بشرق ألمانيا إلى اعتداء بعد أن أطلق مجهولون النار من سيارة مارة على نزل في بلدة نيسكي التابعة لدائرة غورليتس بولاية سكسونيا، بيد أن الحادث لم يوقع إصابات. (23.07.2016)

"الوطن ليس مجرد كلمة"

ترغب الأرملة ماريان شولتس باول، والبالغة من العمر 70 عاماً، هي الأخرى في المحافظة على إحساسها بالوطن. في أسواق الفخار والسيراميك السيليزية التقليدية ترتدي السيدة الأزياء التقليدية وتنشد أغاني وقصائد من الوطن وعنه.

بهذه الطريقة تحاول الأرملة الحفاظ على ذكريات وطنها سيليزيا. وتقول شولتس باول التي طُردت عائلتها من موطنها الذي هو اليوم بولندا بعد الحرب العالمية الثانية: "الوطن ليس مجرد كلمة مكونة من حروف، وإنما هو روح. لا يمكن لأي شخص يعشق وطنه ويتعلق به التأقلم مع رؤية وطنه ممزقاً".

وبينما نحن في مطعم بولندي ننتظر وصول الكرنب الأحمر وزلابية البطاطا، كانت شولتس باول تقرأ لنا نصوصاً عن الوطن كتبتها لأحد الصحف الإقليمية والدموع تنهمر على خديها. حياة الأرملة أصبحت منحصرة في البحث عن الوطن، وهذا هو سبب تشبثها بالتقاليد القديمة. "قال أحدهم ذات مرة: إذا كنت لا تعرف ما أصلك، فلن تعرف إلى أين أنت ذاهب". إن الأصل مهم، لأن المرء لم يكن أبداً نتاج صدفة، بل هو نتاج الآباء، الذين عاش مع قصصهم في مكان ما"، كما ترى شولتس باول، والتي تعتبر إحياء تقاليد سيليزيا أهم علامة تعريفية بمدينة غورليتس.

لاجئ سوري: الوطن فرصة عمل

قدم يوهانس هوبنر، البالغ من العمر 29 عاماً، إلى مدينة غورليتس منذ بضعة أعوام كطالب وفتح المقهى الثقافي"Hotspot"  في غورليتس الصيف الماضي بالتعاون مع عدد من الأصدقاء واللاجئين. يهدف هذا المقهى لتقديم قطعة مصغرة من الوطن للاجئين الواصلين حديثاً، أو على الأقل أن يكون همزة وصل.

الوطن بالنسبة ليوهانس يعني شيئاً آخر غير الحنين إلى الماضي: "بالنسبة لهم يبقى مفهوم الوطن منحصر في شعور لطيف، حلم تعيش وأنت متعلق به". وهذا لا معنى له بالنسبة ليوهانس، الذي يرى أن الوطن هو عملية تتطلب دائماً إعادة المرء تكوين إحساسه بالوطن مع السكان المحليين، ويقول: "إنه بناء متغير نسبياً وبالطبع يرتبط بطريقة ما مع الشعور بالراحة".

Deutschland Görlitz | Reichenbacher Turm (picture-alliance/ZB/J. Trenkler)

جانب من مدينة غورليتس - شرق ألمانيا.

يتردد نور حماده عادة مرة واحدة في الأسبوع على مقهى."Hotspot" الشاب، البالغ من العمر19 عاماً، ينحدر من سوريا، وعن الوطن يقول نور: "بالنسبة لي الوطن هو المكان الذي أجد فيه عملاً." وبما أن فرص العمل في مدينة غورليتس تبدو ضئيلة نوعاً ما، لا يعتقد نور أن له آفاقاً رحبة هنا على المدى الطويل. لكن أماكن مثل مقهى "Hotspot" تستحضر أجواء الوطن على الأقل إلى مدينة غورليتس، وعن الأجواء داخل المقهى يقول اللاجئ السوري: "هناك قهوة عربية هنا والعديد من الأشخاص الذين يمكنني التحدث معهم باللغة العربية."

"الغورليتسي الاصلي"

في مدينة غورليتس يعيش حوالي 3 آلاف و400 بولندي انتقلوا إليها بسبب العمل. البعض لا يعجبهم هذا الوضع على الإطلاق، كما المدير الإقليمي لحزب البديل من أجل ألمانيا AFD في غورليتس، هاجو إكسنر. عندما قابلته في نفس الليلة مقابل مقهى "Hotspot": "لقد جلبنا وارسو إلى ألمانيا".

وبينما كان يرتشف قهوته بهدوء قال "في غورليتس، لدينا تدفق دائم للمهاجرين من أوروبا الشرقية، وخاصة من بولندا. الشوارع والمنازل تعج بالعائلات البولندية، وهذا فوق طاقة المواطنين". وفي حالة ترك الأمر لإكسنر، الذي يصف نفسه بالمواطن "الغورليتسي الأصلي"، فسيعيد تشديد إجراءات دخول المهاجرين على الحدود وسيجعل فرص العمل القليلة في المدينة من نصيب المواطنين المحليين فقط.

أكبر ربي عمل هنا هما شركتا Siemens و.Bomabardierوقد أعلنت الشركتان العملاقتان عن إعادة هيكلة كبيرة العام الماضي. واليوم يخاف حوالي ألفي شخص من فقدان وظائفهم.

وهذا الخوف يستغله حزب البديل من أجل ألمانيا AFD ، كما بدا في اجتماع للحزب في وقت متأخر من المساء، كما يقول ماكسيميليان كراه من حزب البديل من أجل ألمانيا AFD ، والذي جاء خصيصاً من مدينة درسدن ليشارك بالاجتماع: "كل واحد منكم قد تعرض لفقدان وظيفته لمرة واحدة في حياته، لقد تعرضتم للإذلال، في غرفة الانتخاب يمكنكم التعبير أن هذا الوضع لم يعد يعجبكم". كاره متأكد من أن "الثورة" لا يمكن أن تبدأ إلا من غورليتس، التي حصد فيها حزب البديل نسبة 30 في المائة من الأصوات في الانتخابات العامة الأخيرة، وبذلك تكون أحد أهم من معاقل حزب البديل من أجل ألمانيا.

Görlitz Bundestagswahl 2017 AFD (DW/D. Pelz)

غورليتس أحد أهم معاقل حزب البديل في عموم البلاد

"خلق" الوطن

يعتقد يوهانس هوبنر أن مثل هذا المفهوم المتحفظ والرجعي للوطن لا يمكنه النجاح في غورليتس. "في منطقة ضعيفة من الناحية الهيكلية وتتميز بظاهرة الهجرة منها، من السخافة فرض مفهوم" المواطنين الأصليين". في رأيي الشخصي فإن منطقة كهذه لن يتم إحيائها إلا عن طريق الهجرة والأشخاص الجدد، والتغيرات الجديدة". ويعتقد  يوهانس هوبنر أن هذه المنطقة توفر المساحة المناسبة لخلق شكل جديد من الوطن.

لكن بحسب يوهانس: "إن هذا لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان مفهوم المرء عن الوطن غير مثقل بالتقاليد المحافظة وكراهية الأجانب". وفي الوقت نفسه، لا يجب أن تكون الصياغة الحديثة لمفهوم الوطن غائمة ضبابية، بل تسمح للمرء بإعادة بناء وطنه من جديد في المكان الذي يعيش به .

ميلينا غروندمان/ إ. م

  • Deutschland PK Merkel (Reuters/H. Hanschke)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية الموجة

    في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

  • Deutschland Sarah Tkotsch hilft Flüchtlingen in Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    استقبال وترحيب

    مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

  • Bildergalerie Wie wohnen Flüchtlinge in Deutschland Alfred-Fischer Halle in Hamm (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    أزمة السكن

    عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

  • Deutschland Silvesternacht vor dem Hauptbahnhof in Köln (picture-alliance/dpa/M. Böhm)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    بداية أحداث قلبت الموازين

    كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

  • Deutschland Pegida Kundgebungen zum Pediga-Jahrestag in Dresden (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    مطالب بالترحيل

    أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

  • CDU Obergrenze für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    تحديد سقف لعدد اللاجئين

    على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

  • Die Polizei sichern das Gebiet nach einer Explosion in Ansbach bei Nürnberg (Reuters/M. Rehle)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات متفرقة ينفذها لاجئون

    وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

  • Wertheim Brandanschlag Notunterkunft Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/R. Engmann)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هجمات معادية للاجئين

    وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

  • Berlin LKW nach Anschlag am Breitscheidplatz (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    عملية دهس وراءها داعش!

    في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

  • Deutschland Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich (Getty Images/J. Simon)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    سياسة ميركل في مرمى الانتقادات

    تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration (picture-alliance/V.Mayo)

    اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

    هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟

    أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل"

في خريف عام 2015، فتحت ألمانيا أبوابها للآلاف من اللاجئين. وكان تفهم الألمان لمآسي هؤلاء ملفتا جداً. إلا أن أحداثاً عديدة قلبت ثقافة الترحيب إلى مطالب بالترحيل. بالصور: محطات من السياسة الألمانية تجاه اللاجئين. (19.04.2018)  

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