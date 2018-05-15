 غوارديولا ينسج خيوطه حول نجم ″الميرنغي″! | عالم الرياضة | DW | 19.05.2018
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عالم الرياضة

غوارديولا ينسج خيوطه حول نجم "الميرنغي"!

رغم أن تشكيلة فريق مانشستر سيتي تعج بأحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة، إلا أن ربان سفينة "الأزرق السماوي" بيب غوارديولا يعتزم تطعيم كتيبته بنجم كبير، يدافع عن ألوان ريال مدريد منذ سنوات. فهل ينجح في مسعاه؟

Fußball Fussball, Champions League, Manchester City vs Shakhtar Donetsk (picture-alliance/Citypress 24/D. Chesterton)

يبدو أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، عاقد العزم على تطعيم كتيبته الكروية المرعبة بأسماء أخرى وازنة، تضمن للفريق الإنجليزي مواصلة تسيده محلياً، ونقل توهجه إلى المسابقات الأوروبية، خاصة مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يرغب "الأزرق السماوي" في التتويج بها في أقرب وقت ممكن.

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غرد توني كروس على حسابه على تويتر تغريدة جلبت له سيلا من الانتقاد، كما دافع عنه آخرون أيضاً. وعلق أحد المغردين على كروس بشكل مبالغ فيه، فما كان من اللاعب إلا أن رد بشدة وحزم. لكن ما الذي يربط كروس بميركل؟ (04.09.2017)

صرح مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أن فريقه مستعد لاستثمار مبلغ يصل إلى "مليار باوند" الموسم القادم. فهل يقتصر الأمر على الملايين والمليارات لخطف ألقاب أوروبية كان قد فشل المدرب الإسباني في أحرازها مع بايرن وسيتي؟ (30.04.2018)

ويدرك غوارديولا أن التعاقد مع صفقات جديدة سيساعده على تعزيز تفوقه، وقطع الطريق على باقي الفرق، التي تطمح إلى منافسة "السيتي" واعتلاء منصات التتويج في واحد من أقوى الدوريات الأوروبية في كرة القدم.

وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بيب غوارديولا يُريد التعاقد مع نجم خط وسط ريال مدريد توني كروس، وأضافت أن الدولي الألماني يُعد هدفاً رئيسياً للمدرب الإسباني، الذي يعتقد أن التعاقد مع كروس سيعطي الإضافة المطلوبة للنادي الإنجليزي.

وأشارت نفس التقارير الإسبانية أن غوارديولا صرف النظر حالياً عن الدولي الإسباني إيسكو، الذي تراجع مستواه هذا الموسم بشكل لافت ولازم دكة البدلاء في أكثر من مرة، وأضافت أن غوارديولا يُريد الحصول على خدمات كروس بأي ثمن ممكن.

وحسب نفس المصادر، يهدف المدرب الإسباني إلى قطع الطريق عن غريمه جوزيه مورينيو، الذي عبر في أكثر من مرة عن رغبته في التعاقد مع الدولي الألماني الموهوب، إذ يعي غوارديولا أن انتقال كروس إلى مانشستر يونايتد سيساعد "الشياطين الحمر" على التألق في الموسم القادم.

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، عن جوائز أفضل لاعب في كل مركز للموسم الماضي، حيث سيطر لاعبو الريال على معظم الجوائز، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية بحضور العديد من نجوم الرياضة. (24.08.2017)  

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