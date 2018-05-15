غوارديولا ينسج خيوطه حول نجم "الميرنغي"!

يبدو أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، عاقد العزم على تطعيم كتيبته الكروية المرعبة بأسماء أخرى وازنة، تضمن للفريق الإنجليزي مواصلة تسيده محلياً، ونقل توهجه إلى المسابقات الأوروبية، خاصة مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يرغب "الأزرق السماوي" في التتويج بها في أقرب وقت ممكن.
ويدرك غوارديولا أن التعاقد مع صفقات جديدة سيساعده على تعزيز تفوقه، وقطع الطريق على باقي الفرق، التي تطمح إلى منافسة "السيتي" واعتلاء منصات التتويج في واحد من أقوى الدوريات الأوروبية في كرة القدم.
وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بيب غوارديولا يُريد التعاقد مع نجم خط وسط ريال مدريد توني كروس، وأضافت أن الدولي الألماني يُعد هدفاً رئيسياً للمدرب الإسباني، الذي يعتقد أن التعاقد مع كروس سيعطي الإضافة المطلوبة للنادي الإنجليزي.
وأشارت نفس التقارير الإسبانية أن غوارديولا صرف النظر حالياً عن الدولي الإسباني إيسكو، الذي تراجع مستواه هذا الموسم بشكل لافت ولازم دكة البدلاء في أكثر من مرة، وأضافت أن غوارديولا يُريد الحصول على خدمات كروس بأي ثمن ممكن.
وحسب نفس المصادر، يهدف المدرب الإسباني إلى قطع الطريق عن غريمه جوزيه مورينيو، الذي عبر في أكثر من مرة عن رغبته في التعاقد مع الدولي الألماني الموهوب، إذ يعي غوارديولا أن انتقال كروس إلى مانشستر يونايتد سيساعد "الشياطين الحمر" على التألق في الموسم القادم.
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