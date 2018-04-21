غوارديولا يقترب من التعاقد مع نجم ليستر سيتي محرز

ليس خافيا أن رياض محرز يعتزم مغادرة فريقه الإنجليزي ليستر سيتي في أقرب وقت ممكن، فالدولي الجزائري يبحث عن ناد يُشارك باستمرار في المسابقات الأوروبية العريقة، ويمنحه فرصة الظهور بشكل أكبر فوق المستطيل الأخضر، خاصة وأنه يمتلك كل مقومات التألق والنجاح.
وفي فترة الانتقالات الماضية، كان النجم الجزائري قريبا جدا من حمل قميص فريق مانشستر سيتي، غير أن تعنت إدارة ليستر حرم رياض محرز (27 عاما) من تحقيق حلمه باللعب تحت قيادة المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا.
لكن، يبدو أن حلم صاحب القدم اليسرى الساحرة سيتحقق أخيرا، فقد ذكر موقع جريدة "سبورت" أن بيب غوارديولا مدرب بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم مانشستر سيتي، أبدى اهتمامه مجددا بضم رياض محرز، وأضاف الموقع الفرنسي أن النجم الجزائري قريب من حمل قميص "الأزرق السماوي" في الموسم القادم.
وأوضح موقع "سبورت" بناء على معلومات منسوبة إلى صحيفة " ديلي تلغراف" البريطانية، أن غوارديولا معجب جدا بمهارات محرز الفنية، خاصة قدرته على المراوغة وتمريراته الدقيقة والحاسمة، فضلا عن نقله الكرة بشكل سريع فوق أرض الملعب.
وتابع نفس المصدر، أن فرصة انضمام النجم الجزائري إلى مانشستر سيتي قوية جدا هذه المرة، وذلك بعدما تمرد محرز على إدارة ليستر قبل شهور ورفض المشاركة في التدريب، عقب فشل انتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
يُشار إلى أن قيمة محرز المالية تبلغ حوالي 50 مليون يورو، حسب ما أشار إليه الموقع المختص "ترانسفير ماركت"، وهو مبلغ ليس بكبير على مانشستر سيتي، الذي يتمتع بسيولة مالية كبيرة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري