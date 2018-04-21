 غوارديولا يقترب من التعاقد مع نجم ليستر سيتي محرز | عالم الرياضة | DW | 23.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

غوارديولا يقترب من التعاقد مع نجم ليستر سيتي محرز

بعدما حرمت الأمتار الأخيرة رياض محرز من تحقيق حلمه باللعب تحت قيادة المدرب الشهير بيب غوارديولا الموسم الماضي، يبدو هذه المرة أن النجم الجزائري قريب أكثر من أي وقت مضى في حمل قميص بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

Fussball - Riyad Mahrez (picture alliance/empics/T. Goode)

صورة من الأرشيف.

ليس خافيا أن رياض محرز يعتزم مغادرة فريقه الإنجليزي ليستر سيتي في أقرب وقت ممكن، فالدولي الجزائري يبحث عن ناد يُشارك باستمرار في المسابقات الأوروبية العريقة، ويمنحه فرصة الظهور بشكل أكبر فوق المستطيل الأخضر، خاصة وأنه يمتلك كل مقومات التألق والنجاح.

مختارات

صرح مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أن فريقه مستعد لاستثمار مبلغ يصل إلى "مليار باوند" الموسم القادم. فهل يقتصر الأمر على الملايين والمليارات لخطف ألقاب أوروبية كان قد فشل المدرب الإسباني في أحرازها مع بايرن وسيتي؟ (30.04.2018)

مع افتتاح فترة انتقالات اللاعبين الكروية، يتصدر رياض محرز باستمرار أغلفة الصحف، التي تؤكد اهتمام أندية عديدة بالحصول على خدمات الدولي الجزائري. غير أن ناديه ليستر سيتي يرفض دائما تسريح اللاعب مما يطرح عدة تساؤلات. (01.02.2018)

وفي فترة الانتقالات الماضية، كان النجم الجزائري قريبا جدا من حمل قميص فريق مانشستر سيتي، غير أن تعنت إدارة ليستر حرم رياض محرز (27 عاما) من تحقيق حلمه باللعب تحت قيادة المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا.

لكن، يبدو أن حلم صاحب القدم اليسرى الساحرة سيتحقق أخيرا، فقد ذكر موقع جريدة "سبورت" أن بيب غوارديولا مدرب بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم مانشستر سيتي، أبدى اهتمامه مجددا بضم رياض محرز، وأضاف الموقع الفرنسي أن النجم الجزائري قريب من حمل قميص "الأزرق السماوي" في الموسم القادم.

وأوضح موقع "سبورت" بناء على معلومات منسوبة إلى صحيفة " ديلي تلغراف" البريطانية، أن غوارديولا معجب جدا بمهارات محرز الفنية، خاصة قدرته على المراوغة وتمريراته الدقيقة والحاسمة، فضلا عن نقله الكرة بشكل سريع فوق أرض الملعب.

وتابع نفس المصدر، أن فرصة انضمام النجم الجزائري إلى مانشستر سيتي قوية جدا هذه المرة، وذلك بعدما تمرد محرز على إدارة ليستر قبل شهور ورفض المشاركة في التدريب، عقب فشل انتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يُشار إلى أن قيمة محرز المالية تبلغ حوالي 50 مليون يورو، حسب ما أشار إليه الموقع المختص "ترانسفير ماركت"، وهو مبلغ ليس بكبير على مانشستر سيتي، الذي يتمتع بسيولة مالية كبيرة.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

مواضيع ذات صلة

Fußball Manchester City v Liverpool - Mohamed Salah

قبل حفل جائزة أفضل لاعب.. صلاح يعادل رقمين بالدوري الإنجليزي 21.04.2018

يقام الأحد حفل توزيع جوائز رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين الإنجليزية، والمصري محمد صلاح مرشح بقوة للقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي. لكنه استبق الحفل بتسجيل رقمين قياسيين عبر هدف أحرزه في مباراة ليفربول مع وست بروميتش.

Nigeria Fußball Wahl Spieler des Jahres in Afrika - Riyad Mahrez

عناد ليستر سيتي يُكبل طموحات رياض محرز! 01.02.2018

مع افتتاح فترة انتقالات اللاعبين الكروية، يتصدر رياض محرز باستمرار أغلفة الصحف، التي تؤكد اهتمام أندية عديدة بالحصول على خدمات الدولي الجزائري. غير أن ناديه ليستر سيتي يرفض دائما تسريح اللاعب مما يطرح عدة تساؤلات.

Fußball Premier League Jürgen Klopp und Pep Guardiola

كلوب متوعدا غوارديولا: نحن لا نخافكم! 23.04.2018

بالنسبة لمدرب ليفربول يورغن كلوب سيبقى ليفربول مصدر "إزعاج قوي" لمانشستار سيتي الحائز على لقب الدوري الانجليزي. ولكن وقبل التفكير في الموسم المقبل هناك مواجهات مصيرية بانتظار كلوب، فهذا الموسم لم ينته بعد.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

يوتيوب يدخل المنافسة على بث مباريات كرة القدم

خاميس رودريغيز يكشف مخططات بايرن ميونيخ!

غوارديولا يقترب من التعاقد مع نجم ليستر سيتي محرز

ماذا لو قرر غريزمان البقاء في أتلتيكو مدريد؟

توخل يقنع نيمار باتخاذ قرار صعب

ريال مدريد يستقر على خليفة بنزيما