غوارديولا يقترب من التعاقد مع نجم ليستر سيتي محرز

ليس خافيا أن رياض محرز يعتزم مغادرة فريقه الإنجليزي ليستر سيتي في أقرب وقت ممكن، فالدولي الجزائري يبحث عن ناد يُشارك باستمرار في المسابقات الأوروبية العريقة، ويمنحه فرصة الظهور بشكل أكبر فوق المستطيل الأخضر، خاصة وأنه يمتلك كل مقومات التألق والنجاح.

وفي فترة الانتقالات الماضية، كان النجم الجزائري قريبا جدا من حمل قميص فريق مانشستر سيتي، غير أن تعنت إدارة ليستر حرم رياض محرز (27 عاما) من تحقيق حلمه باللعب تحت قيادة المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا.

لكن، يبدو أن حلم صاحب القدم اليسرى الساحرة سيتحقق أخيرا، فقد ذكر موقع جريدة "سبورت" أن بيب غوارديولا مدرب بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم مانشستر سيتي، أبدى اهتمامه مجددا بضم رياض محرز، وأضاف الموقع الفرنسي أن النجم الجزائري قريب من حمل قميص "الأزرق السماوي" في الموسم القادم.

وأوضح موقع "سبورت" بناء على معلومات منسوبة إلى صحيفة " ديلي تلغراف" البريطانية، أن غوارديولا معجب جدا بمهارات محرز الفنية، خاصة قدرته على المراوغة وتمريراته الدقيقة والحاسمة، فضلا عن نقله الكرة بشكل سريع فوق أرض الملعب.

وتابع نفس المصدر، أن فرصة انضمام النجم الجزائري إلى مانشستر سيتي قوية جدا هذه المرة، وذلك بعدما تمرد محرز على إدارة ليستر قبل شهور ورفض المشاركة في التدريب، عقب فشل انتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

يُشار إلى أن قيمة محرز المالية تبلغ حوالي 50 مليون يورو، حسب ما أشار إليه الموقع المختص "ترانسفير ماركت"، وهو مبلغ ليس بكبير على مانشستر سيتي، الذي يتمتع بسيولة مالية كبيرة.