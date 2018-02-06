 غريزمان يحتفل بهدفه ضد الريال ويُوجه رسالة مؤثرة إلى ابنته ميا! | عالم الرياضة | DW | 09.04.2018
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عالم الرياضة

غريزمان يحتفل بهدفه ضد الريال ويُوجه رسالة مؤثرة إلى ابنته ميا!

لطالما ارتعدت فرائص حراس مرمى من أنطوان غريزمان، الذي يُسجل أهدافا كثيرة من أنصاف الفرص، فيما قرر المهاجم الفرنسي الكشف عن جانب آخر من شخصيته، وتوجيه رسالة مؤثرة إلى ابنته الصغيرة بمناسبة خاصة. فماهي؟

Spanien Fußball Real Madrid - Atletico Madrid (picture-alliance/abaca/Acero/AlterPhotos)

أنطوان غريزمان يحتفل بالتسجيل في شباك ريال مدريد.

يُواصل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، تألقه الكبير هذا الموسم فوق المستطيل الأخضر مع فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، فقد ساعدت أهداف القناص الفرنسي (18 هدفا في الليغا حتى الآن) فريقه في احتلال وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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يتعرض مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما لانتقادات لاذعة من قبل جماهير النادي الملكي، التي يُطالب بعضها بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد في الموسم المقبل. موقع "سبورتس كيدا" يعرض قائمة بأبرز المرشحين لقيادة هجوم "الميرنغي". (27.03.2018)

في الموسمين الماضيين كان أنطوان غريزمان متألقا مع ناديه الإسباني أتليتكو مدريد ومحط أنظار كبار أوروبا. لكن مستواه في الموسم الحالي أثار زملائه ضده، حسب تقارير صحفية. والآن ربما يرحل عن الفريق وخليفته جاهز منذ فترة. (07.11.2017)

واستطاع غريزمان أمس الأحد ( الثامن من أبريل/نيسان 2018)، اقتناص تعادل مثير لفريقه أتلتيكو أمام جاره ريال مدريد برسم الأسبوع الـ 31 من الدوري الإسباني، حيث هز النجم الفرنسي شباك الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس في الدقيقة 57 من المباراة، واحتفل بطريقة خاصة بعد ذلك.

ويبدو أن غريزمان (27 عاما) يعيش في هذه الأيام لحظات سعيدة، قرر أن يُشارك متابعيه في العالم بعضا منها، فقد نشر المهاجم الفرنسي تغريدة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يتمنى فيها على طريقته الخاصة عيد ميلاد سعيد لابنته ميا، التي أتمت عامها الثاني.

وكتب غريزمان "لا أستطيع شكر الله بما فيه الكفاية على منحي هذه الهدية الرائعة. سأبذل دائما قصار جهدي من أجل أن أحميك وأريك الطريق الجيد"، وأضاف صاحب القدم اليسرى الساحرة: "أحبك ميا وسأكون في يوم ما لإيقاظك في يوم عيد ميلادك".

وفي نفس السياق، ذكر موقع مجلة "بيبليك" الفرنسية أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع احتفال المهاجم الفرنسي بعيد ميلاد ابنته ميا، فقد كتب حساب يحمل اسم باربرا "عيد ميلادي سعيد للأميرة ميا".

وفي نفس السياق، كتب حساب يُدعى أليس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ابنة غريزمان ميا بلغت عامها الثاني، مضيفا أنها الآن رمز للموضة.

يُشار إلى أن أنطوان غريزمان، فند مؤخرا شائعات انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني بداية الموسم المقبل، مؤكدا أن المعلومات، التي تربطه بالانتقال إلى النادي الكتالوني غير صحيحة، في ظل توقعات باحتدام المنافسة بين أندية أوروبية عملاقة، من أجل الحصول على خدمات مهاجم أتلتيكو مدريد غريزمان.

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    أكاديمية نادي رين الفرنسي احتلت أيضاً المركز السادس بـ24 نجماً كروياً، كاللاعب رومين دانزي.

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    أندية تصنع النجوم

    نادي لينس الفرنسي ورغم نتائجه المتواضعة نسبياً إلى أنه أحد أبرز الفرق الصانعة للنجوم في العالم، وتخرج من أكاديميته 22 لاعباً يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية.

  • Fußball Olympique Lyonnais vs. Real Sociedad,

    أندية تصنع النجوم

    وفي المركز السابع أيضاً حلت مدرسة نادي بوردو الفرنسي، التي استطاعت إنتاج 22 نجماً أيضاً، منهم يوان غوركوف (يمين الصورة).

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    الفريق الإيطالي أتالانتا بيرغامو نجح هو الأخر في إرسال 22 لاعباً للدوريات الأوروبية، من أبرزهم دانيل باسيلي.

  • Fußball WM 2014 England Costa Rica

    أندية تصنع النجوم

    أما آرسنال الانكليزي فقد نجح كذلك في صنع 22 لاعباً في عالم كرة القدم، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب جاك ويلشير (يمين الصورة). الكاتب: زمن البدري.


مختارات

أندية تصنع النجوم

في كرة القدم، هناك أندية تشتري النجوم، وهناك أخرى تصنعهم في مدارسها الرياضية وتخرجهم ليلعبوا في الدوريات العالمية. قائمة الأندية الأولى في أوروبا التي تصنع النجوم لم يتخللها أي من الأندية الألمانية. (17.02.2015)  

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