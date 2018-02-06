غريزمان يحتفل بهدفه ضد الريال ويُوجه رسالة مؤثرة إلى ابنته ميا!

يُواصل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، تألقه الكبير هذا الموسم فوق المستطيل الأخضر مع فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، فقد ساعدت أهداف القناص الفرنسي (18 هدفا في الليغا حتى الآن) فريقه في احتلال وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستطاع غريزمان أمس الأحد ( الثامن من أبريل/نيسان 2018)، اقتناص تعادل مثير لفريقه أتلتيكو أمام جاره ريال مدريد برسم الأسبوع الـ 31 من الدوري الإسباني، حيث هز النجم الفرنسي شباك الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس في الدقيقة 57 من المباراة، واحتفل بطريقة خاصة بعد ذلك.

ويبدو أن غريزمان (27 عاما) يعيش في هذه الأيام لحظات سعيدة، قرر أن يُشارك متابعيه في العالم بعضا منها، فقد نشر المهاجم الفرنسي تغريدة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يتمنى فيها على طريقته الخاصة عيد ميلاد سعيد لابنته ميا، التي أتمت عامها الثاني.

وكتب غريزمان "لا أستطيع شكر الله بما فيه الكفاية على منحي هذه الهدية الرائعة. سأبذل دائما قصار جهدي من أجل أن أحميك وأريك الطريق الجيد"، وأضاف صاحب القدم اليسرى الساحرة: "أحبك ميا وسأكون في يوم ما لإيقاظك في يوم عيد ميلادك".

وفي نفس السياق، ذكر موقع مجلة "بيبليك" الفرنسية أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع احتفال المهاجم الفرنسي بعيد ميلاد ابنته ميا، فقد كتب حساب يحمل اسم باربرا "عيد ميلادي سعيد للأميرة ميا".

وفي نفس السياق، كتب حساب يُدعى أليس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ابنة غريزمان ميا بلغت عامها الثاني، مضيفا أنها الآن رمز للموضة.

يُشار إلى أن أنطوان غريزمان، فند مؤخرا شائعات انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني بداية الموسم المقبل، مؤكدا أن المعلومات، التي تربطه بالانتقال إلى النادي الكتالوني غير صحيحة، في ظل توقعات باحتدام المنافسة بين أندية أوروبية عملاقة، من أجل الحصول على خدمات مهاجم أتلتيكو مدريد غريزمان.