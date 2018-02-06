غريزمان يحتفل بهدفه ضد الريال ويُوجه رسالة مؤثرة إلى ابنته ميا!

يُواصل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، تألقه الكبير هذا الموسم فوق المستطيل الأخضر مع فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، فقد ساعدت أهداف القناص الفرنسي (18 هدفا في الليغا حتى الآن) فريقه في احتلال وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم.
واستطاع غريزمان أمس الأحد ( الثامن من أبريل/نيسان 2018)، اقتناص تعادل مثير لفريقه أتلتيكو أمام جاره ريال مدريد برسم الأسبوع الـ 31 من الدوري الإسباني، حيث هز النجم الفرنسي شباك الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس في الدقيقة 57 من المباراة، واحتفل بطريقة خاصة بعد ذلك.
ويبدو أن غريزمان (27 عاما) يعيش في هذه الأيام لحظات سعيدة، قرر أن يُشارك متابعيه في العالم بعضا منها، فقد نشر المهاجم الفرنسي تغريدة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يتمنى فيها على طريقته الخاصة عيد ميلاد سعيد لابنته ميا، التي أتمت عامها الثاني.
وكتب غريزمان "لا أستطيع شكر الله بما فيه الكفاية على منحي هذه الهدية الرائعة. سأبذل دائما قصار جهدي من أجل أن أحميك وأريك الطريق الجيد"، وأضاف صاحب القدم اليسرى الساحرة: "أحبك ميا وسأكون في يوم ما لإيقاظك في يوم عيد ميلادك".
وفي نفس السياق، ذكر موقع مجلة "بيبليك" الفرنسية أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع احتفال المهاجم الفرنسي بعيد ميلاد ابنته ميا، فقد كتب حساب يحمل اسم باربرا "عيد ميلادي سعيد للأميرة ميا".
وفي نفس السياق، كتب حساب يُدعى أليس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ابنة غريزمان ميا بلغت عامها الثاني، مضيفا أنها الآن رمز للموضة.
يُشار إلى أن أنطوان غريزمان، فند مؤخرا شائعات انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني بداية الموسم المقبل، مؤكدا أن المعلومات، التي تربطه بالانتقال إلى النادي الكتالوني غير صحيحة، في ظل توقعات باحتدام المنافسة بين أندية أوروبية عملاقة، من أجل الحصول على خدمات مهاجم أتلتيكو مدريد غريزمان.
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أندية تصنع النجوم
يتربع نادي برشلونة على عرش الأندية الصانعة للنجوم في العالم، إذ يلعب حالياً في الدوريات الأوروبية 43 لاعباً، تخرجوا من أكاديمية "لا ماسيا" التابعة للنادي، وأبرزهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والرسام أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.
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أندية تصنع النجوم
أكاديمية "الشياطين الحمر" لمانشستر يونايتد حلت في المركز الثاني عالمياً ونجحت في صنع 36 نجماً، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب عدنان يانوزاي وديفيد بيكهام وبول سكولز.
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أندية تصنع النجوم
أما الفريق الملكي ريال مدريد فيعود فضل حصده للألقاب الكثيرة لأكاديميته التي هيأت 34 لاعباً يلعبون في الوقت الحاضر في الدوريات الأوروبية، أبرزهم حارس مرمى الفريق والمنتخب الاسباني إكير كاسياس وراؤول غونزاليس وخوان ماتا.
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أندية تصنع النجوم
أوليمبك ليون الفرنسي له مدرسة عريقة لكرة القدم واستطاعت تقديم 33 لاعباً للدوريات الأوروبية، قد يكون أشهرهم كريم بنزيما.
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أندية تصنع النجوم
أما فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فقد نجح هو الأخر في صنع 27 نجماً كروياً يلعبون في الدوريات الأوروبية بدرجاتها الخمس، كاللاعب أدريان رابيو.
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أندية تصنع النجوم
ريال سوسيداد الإسباني احتل المركز السادس ضمن قائمة الفرق الصانعة للنجوم، واستطاع تخريج 24 لاعباً مرموقاً يلعبون في الدوريات الأوروبية، كاللاعب آسير إيارامندي (يسار الصورة) الذي انتقل إلى ريال مدريد.
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أندية تصنع النجوم
وفي المركز السادس أيضاً حل أتلتيك بيلباو العريق الذي لم يهبط بتاتاً إلى مصاف الدرجة الثانية في الدوري الإسباني وخرج 24 لاعباً. اللاعب إكير مونيان (يسار الصورة) هو أحدهم.
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أندية تصنع النجوم
أكاديمية نادي رين الفرنسي احتلت أيضاً المركز السادس بـ24 نجماً كروياً، كاللاعب رومين دانزي.
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أندية تصنع النجوم
نادي لينس الفرنسي ورغم نتائجه المتواضعة نسبياً إلى أنه أحد أبرز الفرق الصانعة للنجوم في العالم، وتخرج من أكاديميته 22 لاعباً يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية.
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أندية تصنع النجوم
وفي المركز السابع أيضاً حلت مدرسة نادي بوردو الفرنسي، التي استطاعت إنتاج 22 نجماً أيضاً، منهم يوان غوركوف (يمين الصورة).
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أندية تصنع النجوم
الفريق الإيطالي أتالانتا بيرغامو نجح هو الأخر في إرسال 22 لاعباً للدوريات الأوروبية، من أبرزهم دانيل باسيلي.
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أندية تصنع النجوم
أما آرسنال الانكليزي فقد نجح كذلك في صنع 22 لاعباً في عالم كرة القدم، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب جاك ويلشير (يمين الصورة). الكاتب: زمن البدري.