غرامات على عائلات ألمانية جعلت أطفالها يتغيبون عن المدرسة

قبل أيام من بدء عيد العنصرة المسيحي، الذي صادف أمس الأحد 20 مايو / أيار 2018، اتخذت الشرطة الألمانية تدابير، وبالتحديد في المطار، ضد أولياء أمور جعلوا أطفالهم يتغيبون عن المدرسة كي يسافروا معا في عطلة.

وقامت الشرطة في مدينة ميمينغن بمنطقة ألغوي في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا بالتحقق من وضع الأطفال المرافقين للعائلات المسافرة، قبل أيام من العيد في مطار ألغوي. وتبين للشرطة في العديد من الحالات أن الكثير من الأطفال كانوا في السن الإلزامية للذهاب إلى المدرسة. وأظهرت تحقيقات الشرطة أن الأطفال تغيبوا من دون عذر عن المدرسة.

والعاقبة هي تقديم عشرة بلاغات ضد أولياء الأمور إلى مجلس إدارة شؤون المنطقة. وبات على أولياء الأمور دفع غرامات مالية. وإجماليا ضبطت الشرطة في ولاية بافاريا عشرين عائلة جعلت أطفالها يتغيبون عن المدرسة بقصد الذهاب في عطلة، قبيل عيد العنصرة (اسمه: "بفينغستن" في ألمانيا").

ع.م/ هـ.د (د ب أ ، DW)