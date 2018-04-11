غارة للتحالف تقتل رئيس المجلس السياسي للحوثيين في اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، اليوم الإثنين (23 نيسان/ أبريل)، مقتل صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة وحلفائها. وقال تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن إن الصماد قتل يوم الخميس الماضي.
ونقلت وكالة "سبأ" للأنباء الخاضعة لسلطة الحوثيين، بيان نعي للصماد، الذي يعد بمثابة رئيس للبلاد في المناطق الخاضعة لسلطة الجماعة. وقال البيان إن الصماد قُتل "ظهر يوم الخميس الماضي، في محافظة الحديدة إثر استهدافه بغارة جوية"، متهمين الطيران الأمريكي والسعودي وهو يؤدي واجبه الوطني (في إشارة لطيران التحالف العربي)".
وبحسب المصادر الأمنية فإن عدداً من القيادات العسكرية لدى الحوثيين كانوا برفقة الصماد، وقتل عدد منهم في الغارة. ولم يعرف حتى الآن عددهم. وكان اسم الصماد في لائحة من أربعين مسؤولا في صفوف الحوثيين في اليمن أعلنتها السعودية، عارضة مكافآت مالية بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أحدهم.
ومضى بيان جماعة أنصار الله بالقول "ندعو جماهير الشعب اليمني العظيم الى الحضور المشرف لتشييع الشهيد في الزمان والمكان التي تحدده اللجنة المنظمة ونعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام مدة أربعين يوما.
وأقر المجلس السياسي الأعلى اختيار مهدي المشاط (قيادي حوثي بارز)، بديلا للصماد للقيام برئاسة المجلس. كما توعد زعيم التمرد الحوثي بأن مقتل الصماد "لن يمر دون محاسبة".
ص.ش/ ف ي ( د ب ا، أ ف ب، رويترز)
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
سقوط صنعاء
انطلقت الشرارة الأولى للأزمة اليمنية عام 2011، لكن الحرب لم تبدأ حتى سيطر الحوثيين على مؤسسات أمنية وحكومية ومنشآت هامة في صنعاء عام 2014. كما سقطت العاصمة في أيديهم وبدأت حرب ماتزال مستمرة حتى الساعة. الحرب اليمنية بدأت باحتجاجات ضد حكومة عبد ربه منصور هادي للمطالبة بتنازلات، وكان الحوثيون أول من أطلقها أواسط عام 2014.
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
"حزم" ومن بعده "أمل"
بعد طلب هادي التدخل عسكريا لحماية اليمن وشعبه من "عدوان المليشيات الحوثية"، أطلقت السعودية في عام 2015 عملية "عاصفة الحزم"، التي ساهم فيها أكثر من عشر دول عربية. تدخل السعودية ضد الحوثيين تُرجم بشن غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين وحلفائهم، وتمكن حلفاء السعوديين فيما بعد من استعادة العديد من المناطق كمضيق باب المندب. لكن المنظمات الدولية نددت بالأوضاع المزرية، ليتغير اسم الحملة إلى "إعادة الأمل".
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
تأزم الأوضاع الإنسانية
سنة واحدة من الحرب تسببت في تبعات إنسانية وخيمة، فقد نتج عن القصف على قاعة زفاف في المخا (غرب اليمن) مثلا، مقتل 131 شخصا. ونُسب الهجوم الذي حدث بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2015 ، إلى التحالف الذي نفى ذلك حسب الأمم المتحدة. توالي الهجمات في اليمن دفع بالمنظمات الدولية إلى توقيع اتفاقيات لم تنجح في إعادة الهدنة إلى البلد، وكانت الأمم المتحدة قد وقعت سبعة اتفاقات هدنة فشلت هي الأخرى في تحقيق هدفها.
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
"جرائم حرب"
في عام 2016 وصفت منظمة العفو الدولية ما يجري بأنه دمار و "جرائم حرب". وحسب الأمم المتحدة فإن غارة جوية للتحالف على مجلس عزاء في صنعاء، بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أودت بحياة 140 شخصا وأكثر من 500 جريح. وفي مارس/ آذار 2016 تم تشكيل "الحزام الأمني" الذي يضم ضباطا وعسكريين يمنيين من قبل حكومة الرئيس هادي. بالمقابل شكل الحوثيون في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حكومة "إنقاذ وطني".
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي"
في 11مايو/ أيار 2017، أعلن عيدروس الزبيدي عن تشكيل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يدعو إلى إقامة "دولة ذات سيادة في الجنوب"، لكن الرئيس هادي رفض المجلس باعتباره مخالفاً للمرجعيات القانونية على المستوى المحلي والدولي أيضا. وحظي مجلس الزبيدي، الذي تمت إقالته من منصب محافظ بعدن، بدعم إماراتي. كما أن قوات التحالف العربي أنهت علاقتها بقطر مما أجبرها على سحب قواتها الجوية في نفس العام.
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
التحالف العربي في "اللائحة السوداء"
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول 2017، التحالف العربي بشن خمس غارات جوية أدت إلى مقتل 39 مدنيا بينهم 266 طفلا. كما صنفت الأمم المتحدة التحالف العربي ضمن "قائمة العار"، ووجهت في تقرير صدر لها عام 2016 اتهامات إلى التحالف بقيادة السعودية نددت فيها بقتل الأطفال وتشويههم وهدم المدارس والمستشفيات. كما وجهت المنظمة اتهامات مشابهة للحكومة اليمنية والحوثيين وتنظيم القاعدة.
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
حملة دولية لمقاطعة الإمارات
المطالبة بفتح تحقيق شامل في حالات الإخفاء القسري والجرائم التي ترتكبها الإمارات في جنوب اليمن، كان الهدف من "الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات". فقد تم توقيع العريضة بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وطالبت فيها أوروبا ونقابات العمال ومنظمات حقوقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الحرب في اليمن، وإيقاف سيل القتل والدمار في صفوف المدنيين الناتج عن أعمال العنف التي يشنها التحالف العربي.
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
الرياض في قلب المواجهة
أطلق الحوثيون صاروخا بالسيتيا في اتجاه الرياض، يوم 4 نونبر/ تشرين الثاني 2017، لكن القوات السعودية اعترضته فوق مطار العاصمة الدولي ولم تسقط منه إلا شظايا. واتهمت السعودية حينها إيران بشن "عدوان عسكري مباشر"، إلا أن طهران رفضت هذه "الاتهامات غير المسؤولة". بعدها أغلقت قيادة التحالف العربي جميع المنافذ في اليمن مما جعل الحوثيين يهددون بضرب السعودية والإمارات ردا على تشديد الحصار.
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
الإقامة الجبرية لمنصور هادي
من أبرز الأحداث في 2017؛ منع السعودية للرئيس اليمني هادي وابنيه ووزراء وعسكرين يمنيين من العودة إلى بلادهم، حسب وكالة أسوشيتد برس الأميركية بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني، . ونقلت الوكالة عن مسؤولين يمنيين أن المنع السعودي جاء منذ أشهر وأرجعوا ذلك إلى "العداء المرير بين هادى والإمارات العربية المتحدة التي تشكل جزءا من التحالف وتهيمن على جنوب اليمن".
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
عبد الله صالح في عداد "المقتولين"
شهدت الأزمة اليمنية في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تطورا في صنعاء حيث وقعت معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وفي الرابع من كانون الاول/ديسمبر2017، قُتل علي عبدالله صالح على أيدي الحوثيين، بعد أن كان حليفهم طوال فترة النزاع. وجاء قتله بعد إعلانه عن استعداده لـ"فتح صفحة جديدة" مع السعودية. وكان الحوثيون قد اتهموه في 23 آب/اغسطس 2017 بـ"الغدر".
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الحرب في اليمن – محطات دراماتيكية من أسوأ كارثة إنسانية
الضحية الأولى: أطفال
تدخل الحرب اليمنية عامها الرابع دون التوقف عن حصد أرواح الضحايا الذين يأتي الأطفال في مقدمتهم، إذ يوجد أكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية، حسب ما ذكرت منظمة اليونسيف. وتوجه أصبع الاتهام هذه الأيام إلى مجموعة من الأطراف كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان اتهمهما منظمة العفو الدولية بتزويد التحالف الذي تقوده السعودية بأسلحة تسهل ارتكاب جرائم حرب محتملة. إعداد مريم مرغيش
الكاتب: مريم مرغيش