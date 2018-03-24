غارة أميركية تستهدف ″قيادات إرهابية″ في ليبيا | أخبار | DW | 24.03.2018

قال محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم السبت (24 آذار/ مارس) إن غارة أمريكية استهدفت تجمعاً لقيادات إرهابية بمدينة أوباري جنوبي ليبيا، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين. وأضاف السلاك عبر حسابه بموقع توتير للتواصل الاجتماعي أن الغارة جاءت بعد تنسيق مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأكدت القيادة الأمريكية في إفريقيا في بيان القيام بتلك الغارة اليوم السبت وقتلها لـ"إرهابيين اثنين". مشيرة إلى التنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. وتابع البيان "طبقا لتقييمنا في الوقت الراهن لم يقتل مدنيون في الغارة".

وأبلغ شاهد عيان في أوباري رويترز عبر الهاتف بأن دوي انفجار هائل سُمع ظهر اليوم تقريبا. وقال إن منزلا في حي الفرسان تعرض لهجوم وتم العثور على جثتين هناك. ووفقا لشاهد العيان الذي طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، قال سكان من الحي إن المنزل كان يتردد عليه أجانب.

ونفذت القوات الأمريكية غارات من آن لآخر تستهدف مسلحين في ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية. كما شنت القوات حملة جوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة سرت الليبية المعقل السابق للتنظيم في عام 2016 في الوقت الذي كانت فيه قوات محلية تحارب لطرد المتشددين من المدينة.

ص.ش/ف.ي (رويترز، د ب أ)