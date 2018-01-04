عُشر متلقي الإعانات الاجتماعية في ألمانيا سوريون

مع تدفق اللاجئين على ألمانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ازداد عدد الحاصلين على إعانات اجتماعية من الدولة بشكل واضح، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار في عددها الصادر اليوم (الجمعة 06 نيسان/أبريل) استناداً إلى الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها وكالة العمل الاتحادية.

وحسب تلك الإحصائيات فقد وصل عدد المتلقين لتلك الإعانات الاجتماعية التي تعرف بـ "هارتس 4" من دائرة "جوب سنتر" حتى نهاية العام الماضي 2017 إلى 5,93 مليون شخص. 34,3 بالمائة من هؤلاء أي ما يعادل 2,03 مليون أجنبي لا يحملون الجنسية الألمانية. ونحو نصف هؤلاء الأجانب من خارج أوروبا.

وبحسب الصحيفة الألمانية فإن السوريين يشكلون أكبر مجموعة من الأجانب واللاجئين الذين يتلقون الإعانات، إذ وصل عددهم إلى أكثر من 588 ألف شخص أي ما يعادل 10 بالمائة من متلقي الإعانات الاجتماعية. يليهم المهاجرون واللاجئون القادمون من تركيا إذ وصل عددهم إلى حوالي 260 ألف شخص.

ووصل عدد الدول والأقاليم التي ينحدر منها هؤلاء الأجانب إلى 193 دولة وإقليم حول العالم، ومن بينهم حوالي 438 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بلغاريا وبولندا ورومانيا.

ومن بين الذين يتلقون الإعانات الاجتماعية من هم عديمو الجنسية أيضاً، إذ تجاوز عددهم 12 ألف شخص، كما أن هناك آلاف الأشخاص ممن لم تستطع الدوائر الرسمية تحديد جنسياتهم والبلد الذي أتوا منه، إذ وصل عددهم إلى أكثر من 27 ألف شخص.

ع.ج/ م.ع.ح

المصدر: مهاجر نيوز