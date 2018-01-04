 عُشر متلقي الإعانات الاجتماعية في ألمانيا سوريون | أخبار | DW | 06.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

عُشر متلقي الإعانات الاجتماعية في ألمانيا سوريون

يحصل نحو 6 ملايين شخص على إعانات اجتماعية من الدولة في ألمانيا. من بينهم مئات آلاف المهاجرين واللاجئين من أكثر من 190 دولة حول العالم وخاصة من سوريا وتركيا.

Deutschland Jobcenter Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

مع تدفق اللاجئين على ألمانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ازداد عدد الحاصلين على إعانات اجتماعية من الدولة بشكل واضح، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار في عددها الصادر اليوم (الجمعة 06 نيسان/أبريل) استناداً إلى الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها وكالة العمل الاتحادية.

وحسب تلك الإحصائيات فقد وصل عدد المتلقين لتلك الإعانات الاجتماعية التي تعرف بـ "هارتس 4" من دائرة "جوب سنتر" حتى نهاية العام الماضي 2017 إلى 5,93 مليون شخص. 34,3 بالمائة من هؤلاء أي ما يعادل 2,03 مليون أجنبي لا يحملون الجنسية الألمانية. ونحو نصف هؤلاء الأجانب من خارج أوروبا.

مختارات

تقدم الحكومة الألمانية لكل لاجئ يتم تسجيله في ألمانيا مصروفاً شهرياً، فضلاً عن توفير الطعام والملابس وأماكن الإقامة مجاناً. ورغم ذلك، يجد اللاجئون أن الإقامة في ألمانيا مكلفة. فكيف يصرف اللاجئين مصروفهم الشهري؟ (31.10.2015)

أيد ثلثا الألمان مطالب تخفيض الإعانات الاجتماعية لطالبي اللجوء المرفوضين. وكانت نسبة التأييد مرتفعة عند ناخبي التحالف المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا، فيما أيد أكثر من نصف ناخبي الاشتراكيين والخضر واليسار هذا الرأي. (19.01.2018)

وبحسب الصحيفة الألمانية فإن السوريين يشكلون أكبر مجموعة من الأجانب واللاجئين الذين يتلقون الإعانات، إذ وصل عددهم إلى أكثر من 588 ألف شخص أي ما يعادل 10 بالمائة من متلقي الإعانات الاجتماعية. يليهم المهاجرون واللاجئون القادمون من تركيا إذ وصل عددهم إلى حوالي 260 ألف شخص.

ووصل عدد الدول والأقاليم التي ينحدر منها هؤلاء الأجانب إلى 193 دولة وإقليم حول العالم، ومن بينهم حوالي 438 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بلغاريا وبولندا ورومانيا.

ومن بين الذين يتلقون الإعانات الاجتماعية من هم عديمو الجنسية أيضاً، إذ تجاوز عددهم 12 ألف شخص، كما أن هناك آلاف الأشخاص ممن لم تستطع الدوائر الرسمية تحديد جنسياتهم والبلد الذي أتوا منه، إذ وصل عددهم إلى أكثر من 27 ألف شخص.

ع.ج/ م.ع.ح

المصدر: مهاجر نيوز

  • Lilas (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    ليلاز دخل الله من سوريا

    "الدستور الألماني (القانون الأساسي الألماني ) مهم لي، فهو يتحدث عن حقوقنا كلاجئين ويحترمها أيضا. عمري 18 عاما وأعيش في ألمانيا منذ سنة ونصف. جئت إلى هنا مع والدي وإخوتي. الأمان الذي أحظى به هنا في ألمانيا ويضمنه القانون لي أقدره كثيرا".

  • Zitatgeber für DW-Spezial Deutsches Grundgesetz Arash Fallahi, Iran (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    آراش فلاحي من إيران

    "لقد تعرفت على القانون الأساسي الألماني من خلال دورة الاندماج المخصصة للاجئين. والأمر الملفت في هذا الدستور هواحترامه لحقوق الأطفال، والمساواة بين الجميع واحترامه لجميع الأديان. وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص القادمين من بلدان ديكتاتورية."

  • Arezao Naiby (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    آرزو نائيبي من أفغانستان

    "تتميز ألمانيا بالديمقراطية والمساواة بين الجميع. وهذا أمر مختلف تماما عما هو الحال عليه في بلدي أفغانستان، فهناك لا يوجد مساواة بين المرأة والرجل. الدراسة والعمل غير متاح للجميع. بعض الأمور لم أتمكن من فهمها في الدستورالألماني. وهذا ربما يعود لأنني من ثقافة أخرى. ولكن المميز في الدستور الألماني هو أنه يضمن حقوق جميع الناس".

  • Zitatgeber DW-Spezial Deutsches Grundgesetz Hammody Alzanki, Irak (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    حمودة الزنكي من العراق

    "كل شخص له كرامة ولا يمكن لأي شخص أن يسلبها منه. لذا فإن الدستور الألماني مهم بالنسبة لي، فهو ينص على أن كرامة الإنسان مصانة و كذلك حق الحرية وحرية الدين والرأي وهذا أمر مهم بالنسبة لي، شريطة ألا تنتهك حرية الشخص حرية الأخرين."

  • Korshid Khaled (privat)

    "القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

    خورشيد خالد من سوريا

    "يضمن الدستور الألماني المساواة للجميع. على عكس بلادنا فهناك أشخاص يتطاولون على القانون وخاصة الضباط والعاملين في جهاز المخابرات. الفقرة الأولى من القانون الألماني هي الأهم بالنسبة لي، والتي كتب فيها أن كرامة الإنسان لا يجوز المساس بها. وبالمقارنة مع بلادنا ، نادى الثوار في بداية الثورة السورية مطالبين بكلمتين وهم الحرية والكرامة، وهاتان الكلماتان كتبتا في بداية الدستور الألماني منذ عام 1949."


مختارات

"القانون الأساسي الألماني مهم بالنسبة لي لأنّ..."

تحتفل ألمانيا في الـثالث والعشرين من مايو/ أيار بمرور68 عاما على اعتماد الدستور الألماني (القانون الأساسي). فكيف يرى القادمون الجدد هذا الدستور؟ جولة مصورة للتعرف على آراء بعض اللاجئين بذلك. (23.05.2017)  

مواضيع ذات صلة

Video-Spiel Bury me, my Love

"تقبرني.. يا حبي" - على خطى اللاجئين السوريين في طريق البلقان 04.01.2018

تمكنت رحلة أحد اللاجئين السوريين من إلهامِ مصممي لعبة فيديو أطلق عليها اسم "تقبرني.. يا حبي".. حيث يضع اللاعب نفسه في مكان رجلٍ سوري يتتبع مسار زوجته في رحلتها إلى أوروبا.

Ungarn Flüchtlinge

أبرز محطات أزمة اللاجئين في ألمانيا 10.09.2017

قبل عامين وصل إلى ألمانيا نحو مليون لاجئ، حين قررت فتح حدودها واستقبال اللاجئين الذين سلكوا طريق البلقان إلى غربي أوروبا. لكن أحداثا شهدتها ألمانيا غيرت الوضع وانتهى الترحيب الشعبي باللاجئين. مايلي عرض لبعض تلك الأحداث.

Symbolbild Gehalt

ما هي المساعدات المالية التي يحصل عليها اللاجئون في ألمانيا؟ 17.09.2017

صرح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير مؤخراً أن السبب وراء تدفق اللاجئين على ألمانيا يعود جزئياً إلى المزايا الكبيرة التي يتمتع بها اللاجئون في البلاد. لكن كم تبلغ المساعدات المالية التي يحصلون عليها في الواقع؟

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  