 عودة اللاجئين الطوعية.. خطة ألمانية تبدد حلم ″الفردوس الأوروبي″؟ | سياسة واقتصاد | DW | 29.03.2018
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سياسة واقتصاد

عودة اللاجئين الطوعية.. خطة ألمانية تبدد حلم "الفردوس الأوروبي"؟

لا تخفي الحكومة الألمانية انزاعجها من ارتفاع رقم الأجانب الذين لا يملكون تصريحات بالإقامة، لذلك لجأت إلى "العودة الطوعية" بعد الفشل الواضح في ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم. غير أن هذا الخيار يواجه تحديات كبيرة.
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كيف ينظر لاجئون ومهاجرون عرب لبرنامج العودة الطوعية؟

اختارت الحكومة الألمانية نهج سياسة الترغيب لدفع من لم تُقبل طلباتهم باللجوء وكذلك المهاجرين غير النظاميين إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية. فبعد برنامج أطلقته بداية 2017 تحت اسم StarthilfePlus يهدف إلى دعم العائدين بحوافز مالية بين 800 و3000 يورو، وقبله برامج سابقة بدأت منذ 1979، جاءت تصريحات وزير التنمية الألماني غيرد مولر هذا الأسبوع بتوسيع تمويل برامج العودة الطوعية بمبلغ 500 مليون يورو سنوياً، لأجل دعم مشاريع توّظف العائدين في بلدانهم أو تتيح لهم تداريب الاندماج المهني على يد شركات ألمانية عملاقة كسيمينس.

ألمانيا التي شهدت موجة تدفق كبيرة للاجئين منذ 2015، تحاول التقليل من أرقام من يعيشون فيها بشكل غير نظامي عبر إرجاع جزء منهم إلى بلدانهم بشكل طوعي تفادياً لمسطرة الترحيل المعقدة قانونياً والمكلفة مَادياً والمُثيرة للجدل حقوقياً.

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لكن الأرقام التي تخصّ العائدين طوعياً تبقى دون مستوى طموحات حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، فعدد من تقدموا للحصول على منحة العودة، التي فُتحت آجال الاستفادة بين ديسمبر/ كانون الأول 2017 وفبراير/ شباط 2018 لم تتجاوز 4552 شخصاً، أيّ حتى أقل من رقم الموسم الماضي الذي وصل إلى 8185 شخصاً، في وقت تؤكد فيه الدوائر المختصة أن عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين يعيشون في ألمانيا.

وليست ألمانيا وحدها من تعمل بالعودة الطوعية في أوروبا، فقد سبق لحكومات أوروبية أخرى أن جربت خططاً من هذا النوع قبل عقود، وفق ما يؤكده الخبير في قضايا الهجرة صبري الحو، لكن هذه الخطط لم تحقق المراد منها بتقليص عدد المهاجرين في البلدان المعنية، أو حث الشباب في بلدان جنوب المتوسط على عدم الهجرة، لا سيما وأن هؤلاء المهاجرين، حتى منهم من كانوا بشكل غير نظامي، استطاعوا تحقيق استقلالية مالية تمنعهم من العودة إلى بلدانهم، فضلاً عن أن منهم من حاولوا الهجرة مجدداً، بعد عودتهم طوعياً أو حتى ترحيلهم، إثر عجزهم عن تحقيق ذواتهم في بلدانهم، يقول الخبير المغربي في تصريحات لـDW عربية.

Deutschland Beratung für Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

داخل مكتب للأجانب في برلين

بدوره، يشير عبد الواحد أكمير، مدير مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات، أن تشجيع العودة الطوعية بدأ منذ 1973 عند وقوع أزمة البترول التي دفعت بعدة دول أوروبية إلى محاولة تقليص عدد المهاجرين، لا سيما وأنها كانت تنظر إليهم كعمال ضيوف سيعودون يوماً ما إلى بلدانهم، إلّا أن الخطة أدت إلى نتائج عكسية.

ويوضح أكمير في تصريحات لـDW عربية أن الكثير من المهاجرين تخوّفوا من إعادتهم فلجأوا إلى خيار لم الشمل لجلب أسرهم إلى بلدان الهجرة، حتى يصعب ترحيلهم، الأمر الذي أدى تحوّل جزء كبير منهم إلى مواطنين في هذه البلدان، وإلى بروز الجيل الثاني والثالث من المهاجرين في أوروبا. ويعتقد أكمير أن الخطوة الألمانية الجديدة تهدف إلى استمالة الرأي العام حول قضايا الهجرة، أكثر من بحث تحقيقها على أرض الواقع، لأن الحكومة الألمانية مدركة للصعوبات الكبيرة التي تواجه هذا المشروع.

كيف تنظر دول المصدر إلى "العودة الطوعية"؟

خلُص تقرير أصدرته منظمات فاعلة في الهجرة قبل أشهر قليلة إلى أن الدول المصدّرة للمهاجرين ليست لها مصلحة في استقبال من ترّحلهم الدول الأوروبية، لذلك لجأ الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز هذه البلدان بمساعدات كبيرة ومشاريع اقتصادية لضمان تعاونها، حتى تقوم كذلك بتشديد المراقبة على من يحاولون الهجرة سراً. غير أن هذا التحفيز تحوّل إلى "ابتزاز" حسب التقرير، الذي يشير أنه لم يعد لأيّ بلد إفريقي الحق في المساعدات، إلّا إذا قبل بشروط الاتحاد في مجال الهجرة، وقد امتد هذا الشرط حتى إلى مساعدات عاجلة كصندوق مكافحة الفقر.

تعقد ألمانيا حالياً الكثير من الاتفاقيات في مجال الهجرة مع دول الجنوب، وتعمل بمنطق "الترغيب والترهيب" حسب تعبير عبد الواحد أكمير، فهي من جهة تؤكد مكانتها كمؤثر رئيسي في قرارات الاتحاد الأوروبي بدعم الدول المغاربية، لكنها في الوقت ذاته تلوّح بقطع هذه المساعدات، إذا لم يحدث التعاون في مجال الهجرة. ويتابع أكمير أن وعي الدول المغاربية بأهمية الدعم المالي القادم من ألمانيا يجعلها تقبل شروط الحدّ من الهجرة.
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الاتفاق المغربي الألماني لن يحد من رغبة الشباب المغاربة في الهجرة إلى أوربا

من جانبه يشير صبري الحو إلى عدم رضا بلدان الاستقبال عن عودة طالبي اللجوء والمهاجرين، لما يشكّلونه من تكلفة مادية عليها، خاصة وأن الحوافز المالية التي ترافق عودتهم ليست كبيرة، ممّا يعني الزيادة في عدد العاطلين. كما أن خوض العائدين للتجربة الأوروبية وتعرّفهم على مناخ من الحقوق والحريات قد يخلق فجوة حقوقية بين ماضيهم في أوروبا وواقعهم في بلدانهم، يقول الخبير، متحدثاً عن أن دول الجنوب مهتمة برفع عدد المهاجرين في الدول المتقدمة، بما أنهم يضمنون تحويلات مستمرة من العملة الصعبة ويساهمون في إعالة الكثير من الأسر.

لكن عبد الواحد أكمير يرّد أن بلدان الجنوب لا تعوّل كثيراً على المهاجرين غير النظاميين ليأتوها بأشياء كبيرة، فهي لن تغامر بانتظار فوائد مالية من مهاجرين لم يسوّوا بعد وضعهم، مشيراً إلى أن اهتمامها مُنصب على ملايين المهاجرين الذين قضوا سنوات طويلة في الخارج واستطاعوا الاندماج، وهم في الأغلب غير معنين بمشاريع العودة الطوعية.

هل سيتقبل المهاجرون هذه الخطوات؟

مختارات

كشفت تقارير صحفية عن ارتفاع حالات محاولات الهجرة غير النظامية إلى ألمانيا عبر الرحلات القادمة من اليونان بجوازات مزورة، ما جعل السلطات الألمانية تقرر إجراءات تفتيش على المطارات منذ 12 من الشهر الحالي. (23.11.2017)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن عدد القرارات التي أصدرتها السلطات الألمانية للبت في طلبات لجوء في 2017، فاق مجموع القرارات التي صدرت في سائر دول الاتحاد الأوروبي في نفس العام. (18.03.2018)

لا يُخف الكثير من المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا حديثاً إلى ألمانيا، معاناتهم من صعوبة الاندماج لأسباب يعزونها إلى البيروقراطية وصعوبة اللغة ومشاكل السكن واشتداد المنافسة في سوق العمل وغلاء الحياة اليومية وتمدّد اليمين الشعبوي. تتضاعف هذه الأسباب لدى المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في الظل خوفاً من الإجراءات الأمنية.

لكن هل تؤدي هذه الظروف الصعبة إلى التفكير في العودة، وبالتالي تسهيل مهمة الحكومة الألمانية؟ يجيب عبد الواحد أكمير بالقول إن المهاجرين غير النظاميين يفضّلون عموماً البقاء في أوروبا على العودة إلى بلدانهم، خاصة تلك التي تعاني الفقر الشديد، لأن مراكز الاحتجاز توّفر لهم على الأقل الضروريات اليومية، ومنهم من مرّ بخطر الموت أثناء العبور ولا تؤثر فيه مثل هذه الظروف.

بيدَ أن صبري الحو يبرز أن الواقع الصعب للمهاجرين واللاجئين الجدد في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، بسبب الأزمة الاقتصادية وتعزيز الإجراءات الأمنية بعد الهجمات الإرهابية، يدفع الكثير منهم للتفكير في العودة، خاصة وأن فكرة "الفردوس على الأرض" بدأت تنجلي وأضحى المرّشحون للهجرة على علم بالصعوبات التي تنتظرهم في أوروبا. حديث صبري الحو يجد سنداً له في عدد المهاجرين غير النظاميين الذين سوّى المغرب أوضاعهم بعدما كانت غالبيتهم ترغب في الهجرة إلى أوروبا، إذ فضلوا البقاء في بلد ينتمي إلى الجنوب بدل المغامرة الأوروبية التي لم تعد مضمونة.

الكاتب: إسماعيل عزام

  • في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا.وبدا صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الاحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في 21 شباط/ فبراير 2017 عُثر على 74 جثة لمهاجرين جُرفت إلى الشواطئ الليبية شمالي غربي مدينة الزاوية، حيث لقوا حتفهم بعد غرق المركب الذي كانوا يحاولون العبور به إلى أوروبا. وظهر صف طويل من أكياس الجثامين البيضاء والسوداء على الشاطئ، في صور نشرها فرع الزاوية للهلال الأحمر الليبي على صفحته على فيسبوك.

  • اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 ما يقرب 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    اعتبر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حوالي 100 شخصا في عداد المفقودين بعد يوم من غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الليبية، وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر أعلنت مجموعات إنسانية دولية ما يقارب 250 شخصاً في عداد المفقودين ويخشى أنهم ماتوا غرقاً وذلك إثر تحطم سفينة جديدة في المتوسط. وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر وخلال حوالي 48 ساعة تحطمت أربع سفن ما أدى لغرق 340 مهاجراً.

  • عثر على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الانقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    تم العثور على جثث 26 مهاجراً قبالة السواحل الليبية في الثالث والعشرين من شهر حزيران/يوليو 2016، وفي 21 أيلول/سبتمبر من العام نفسه انقلب قارب يحمل مئات المهاجرين قبالة مدينة رشيد الساحلية المصرية، حيث بلغ عدد القتلى 164 شخصاً وهم عدد الذين تمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم خلال الأيام التالية.

  • كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    كانون الثاني/يناير 2016 شهد غرق أكثر من 30 مهاجراً في حادثتي انقلاب زورقين بشكل منفصل، وفي 26 أيار/مايو تم فقدان 20-30 شخص يعتقد أنهم لقوا حتفهم غرقاً قرب السواحل الليبية، وفي 31 أيار/مايو تم العثور على حطام إحدى السفن التي تقل مهاجرين وسط المتوسط بين شمال أفريقيا وإيطاليا، والتي تعود لأحد السفن الثلاثة التي تحطمت وأودت بحياة حوالي 1000 مهاجر، خلال أسبوع تقريباً.

  • العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن أنقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    العاشر من حزيران/يوليو 2015 شهد غرق أكثر من 20 مهاجراً بعد أن انقلب قاربهم وتحطم أثناء توجهه من تركيا إلى اليونان. وفي 14 من الشهر نفسه تم العثور على ما يقارب 100 جثة لمهاجرين قرب سواحل مدينة تاجوراء الليبية، بحسب وسائل الإعلام. في السادس والعشرين من آب/أغسطس تم العثور على جثث 50 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، في حادثتين منفصلتين، وفقا لتقارير مجموعة تعنى بشؤون المهاجرين مقرها جزيرة مالطة.

  • شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 اسبوع وأنقذت حياة حوالي 7000 مهاجر، كام تم غعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة بعد يومين ان عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    شهر أيار/مايو 2015 شهد إعلان نهاية عمليات البحث التي استمرت لمدة 34 أسبوع وتم من خلالها إنقاذ حياة حوالي 7000 مهاجر، كما تم الإعلان في نفس اليوم عن غرق 10 مهاجرين على الأقل، فيما أفادت منظمة "أنقذوا الطفولة" بعد يومين أن عدد الذين لقوا حتفهم يزيد عن 40 في ذلك اليوم.

  • وفي 19 نيسان/إبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لوقا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم اننقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد في العشرين من نيسان/إبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من انقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    وفي 19 نيسان/أبريل 2015 تم الإعلان عن اختفاء ما يقارب 700-950 شخص، ويخشى أنهم لقوا حتفهم غرقاً على بعد 200 إلى الجنوب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فيما تم إنقاذ 28 شخصاً فقط، وانتشال 24 جثة بعد ما يقارب 24 ساعة. وبعد يوم واحد أي في العشرين من نيسان/أبريل تمكنت عناصر خفر السواحل اليونانية من إنقاذ 83 شخصاً وانتشال 3 جثث إثر انقلاب قارب للمهاجرين وتحطمه قرب جزيرة رودس اليونانية.

  • في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة أنقذوا الطفولة في الخامس عشر من نيسان/أبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/أبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في 11 شباط/فبراير 2015 أعلنت وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة أن أكثر من 330 مهاجرا لقوا حتفهم إثر 4 حوادث غرق منفصلة في المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. في حين أعلنت منظمة "أنقذوا الطفولة" في الخامس عشر من نيسان/إبريل أن ما يقارب 400 شخص في عداد المفقودين بعد حادثة غرق قارب كان يحمل 550 شخصاً قبالة سواحل ليبيا في 12 نيسان/إبريل، بينما تم إنقاذ 144 شخص كانوا على متن القارب، وانتشال 9 جثث.

  • في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الايطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الرابع من كانون الأول/ديسمبر 2014 عثر خفر السواحل الإيطالي على 16 جثة تعود لمهاجرين كانوا على متن زورق صغير المهاجرين على بعد 75 كيلومترا من ليبيا وعلى بعد 185 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

  • أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن 700 غريق، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    أعلنت منظمة الهجرة العالمية في 15 أيلول/سبتمبر 2014 عن غرق 700 شخص، وقالت المنظمة إن حوالي 500 من الغرقى قتلوا بحادثة غرق متعمد من قبل تجار البشر حيث قاموا بإغراق قارب كان على متنه حوالي 500 شخص كان متوجهاً إلى أوروبا من مصر. في حين لم تكن الذكرى السنوية الأولى لحادثة لامبيدوزا أقل مأساوية إذ تم في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتشال جثث 130 مهاجراً في حادثتي غرق سفينتين قرب الساحل الليبي.

  • في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الثاني عشر من أيار/مايو 2014 لقي 40 مهاجراً على الأقل حتفهم بعد غرق سفينة في المياه المفتوحة بين ليبيا وإيطاليا. وفي 2 حزيران/يوليو تمكنت القوات الإيطالية من انتشال 45 جثة من قارب مهاجرين غرق قبل ثلاثة أيام. بينما سجل الخامس والعشرون من شهر آب/أغسطس رقماً مأساوياً جديداً إذ عثر على 220 جثة مهاجر غرقوا في ثلاثة حوادث غرق لسفن وقوارب بين السواحل الليبية والإيطالية.

  • في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 مات 9 أطفال وثلاث نساء غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني من سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في العشرين من كانون الثاني/يناير 2014 لقي 9 أطفال وثلاث نساء حتفهم غرقاً خلال محاولة خفر السواحل اليوناني سحب قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة فارماكونيزي اليونانية إلى الشاطئ. وفي السادس من شباط/ فبراير تم الإبلاغ عن 5 جثث تعود لمهاجرين حاولوا السباحة قرب سبتة الاسبانية على السواحل الإفريقية الشمالية.

  • في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزاجنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص بينما بقي حوالي 200 شخص مفقود، ورجحت وفاتهم جميعاً.

    مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

    في الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2013 غرق قارب للمهاجرين بالقرب من جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، فيما اعتبر أعنف حادث بحري في تاريخ أوروبا الحديث. وتم العثور على 366 جثة وبقي أكثر من هذا العدد في عداد المفقودين. وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول غرق قارب في مياه المتوسط قرب مالطة وتمكنت القوات الإيطالية والمالطية من إنقاذ 186 شخص في حين بقي حوالي 200 شخص في عداد المفقودين.


 

مختارات

مآسي المتوسط.. مقبرة الأحلام والهاربين بحثاً عن الحياة

يعرّف البحر الأبيض المتوسط بمقبرة الأحلام، حيث ابتلع المتوسط المئات من المهاجرين الحالمين بالوصول إلى شواطئ أوروبا عبر قوارب الموت. معرض صور يوثق لأكثر حوادث الغرق مأساوية منذ حادثة لامبيدوزا عام 2013. (03.03.2017)  

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