عودة الجنرال حفتر إلى بنغازي تنهي الشائعات بشأن مصيره

وصل المشير خليفة حفتر، الذى عينه مجلس النواب المنتخب قائداً عاماً للجيش الوطني الليبي، مساء الخميس (26 نيسان/ أبريل 2018) الى مدينة بنغازي قادماً من مصر، بعد فترة علاجية قضاها خارج البلاد.
وفي كلمة ألقاها وأذاعتها قناة "الحدث" الليبية المقربة من القيادة أمام جمع من العسكريين وأعيان القبائل، قال حفتر: "إننا لن نقف حتى نحقق ما استشهد من أجله الرجال في ميادين القتال". وأضاف حفتر حول وضعه الصحي قائلاً: "أطمئن الجميع أنني بصحة جيدة ولست مسؤولاً بالرد عن الترهات التي أطلقتها جماعات كانت تعتقد أنها تصل لمرادها".
وتابع حفتر: "أصبحت الثقة كبيرة جداً في شعبنا، ولولا ثقة شعبنا ما ضحينا بفرد واحد، ونحن قطعنا العهد أن نحقق آمال الشعب، ولابد أن تكون ليبيا خالية من المجموعات التي تعكر صفو الليبيين". وتابع قائد الجيش الوطني الليبي: "في مده قصيرة وصلنا إلى المرتبة التاسعة في تصنيف الجيوش في أفريقيا، وهذه النتائج من هذا العطاء الذي نريدكم أن تثقوا به، وسيوصلكم إلى ما تريدونه. الجيش حريص على أن يبلغ الشعب الليبي ما يتمناه في فترة وجيزة بإذن الله ويعيش الحياه العصرية".
يشار إلى أن حفتر (75 عاماً) نزل وهو يبتسم من الطائرة لتحية مساعديه. وكان قد غاب عن الظهور العلني لعدة أسابيع ولم تنشر أي صورة حديثة له قبل اليوم، ما أطلق شائعات حول وضعه الصحي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.
ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.ا/أ.ف.ب/رويترز)
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
في مدخل هذا النفق ألقى ثوار في 20 من اكتوبر 2011 القبض على القذافي وهاجمه نفر من الغاضبين وأردوه قتيلا. بعد خمس سنوات من الحادثة التي شكلت منعرجا في تاريخ ليبيا، يختزل هذا المكان وبألوانه المتداخلة وشعاراته المتضاربة، المشهد الليبي الغارق في الفوضى.
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
بعد نحو 42 عاما من حكم معمر القذافي اندلعت في ليبيا في 17 فبراير/ شباط 2011 ثورة ضده أدت إلى سقوط نظامه بمساعدة من حلف الناتو، ومنذ ذلك الحين تبحث ليبيا عن مخرج من الاضطرابات السياسية والعنف الذي يجتاحها.
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
في بنغازي بشرق ليبيا تأسس المجلس الوطني الانتقالي برئاسة مصطفى عبدالجليل، كوجه للمرحلة الإنتقالية بعد الثورة الليبية. ولم يكد ينته الشهر الذي قتل فيه القذافي حتى انتخب المجلس في طرابلس عبد الرحيم الكيب رئيساً للحكومة الانتقالية. وفور انتخابه صرح الكيب أنه يريد "بناء دولة تحترم حقوق الإنسان".
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
في سنة 2012 قرر المؤتمر الوطني إجراء انتخابات مباشرة من قبل الليبيين لاختيار جمعية تأسيسية لصياغة دستور البلاد. كما صدر في نفس العام قانون تعديلي لتنظيم المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد).
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
استمر المجلس الوطني الانتقالي في السلطة نحو عشرة أشهر. وفي يوليو/ تموز 2012 جرى انتخاب المؤتمر الوطني العام، الذي شكل الحكومة برئاسة على زيدان في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن المجلس سيحجب الثقة عن حكومة زيدان وإسقاطها في شهر مارس 2014.
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
ورغم وجود حكومة غرقت ليبيا في فوضى الجماعات والميلشيات المسلحة، وظهرت مخاطر تحولها إلى "دولة فاشلة" تأوي إليها العناصر الإرهابية والمتشددة من دول الجوار. وفي شهر فبراير/ شباط 2014 ظهر اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر شريط فيديو معلنا سيطرته على عدد من مؤسسات الدولة في شرق البلاد، وفي شهر مايو أعلن حفتر بدء "عملية الكرامة" لتطهير ليبيا من العناصر الإرهابية والمتشددة.
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
وتمت كتابة دستور بعد تعطل كبير لتجرى الانتخابات التشريعية بالنظام الفردي في 25 يونيو/ حزيران 2014. وفاز مرشحو التيار المدني الليبرالي بأغلبية مقاعد البرلمان، متقدمين على مرشحي التيار الوطني الإسلامي. ليحل البرلمان (مجلس النواب) وحكومته محل المؤتمر الوطني. ومقر مجلس النواب هو بنغازي، لكن أغلبية الأعضاء اختاروا طبرق لعقد جلساتهم.
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
اعترف المجتمع الدولي بالبرلمان في طبرق، والذي كلف عبدالله الثني بتشكيل حكومة، لكن ائتلاف "فجر ليبيا" في غرب البلاد، والذي تعد جماعة الإخوان المسلمين أقوى طرف فيه شكل برلمانا موازيا في طرابلس وحكومة برئاسة عمر الحاسي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ألغت المحكمة العليا في طرابلس نتائج الانتخابات بحجة عدم دستورية قانون الانتخابات.
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
شهدت ليبيا مزيدا من الفوضى وتحولت إلى ملجئ للعناصر المسلحة من مشارب مختلفة وخصوصا من التيارات المتشددة، ومنها "أنصار الشريعة"، و"جيش تحكيم الدين" و"مجلس شورى الشباب" المواليين لتنظيم القاعدة، وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وغيرها من الجماعات المسلحة التي تتراوح العلاقات فيما بينها بين التحالفات والتناحر.
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
انحازت قوى إقليمية ودولية إلى طرفي الصراع. وفي حين تدعم مصر والإمارات وروسيا برلمان طبرق واللواء حفتر، تدعم تركيا وقطر برلمان طرابلس. وقامت مساع دولية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولهذا أوفدت الأمم المتحدة في أغسطس آب 2014 مبعوثا خاصا إلى ليبيا هو برنادينو ليون، الذي أطلق مسلسل مفاوضات في الصخيرات بالمغرب.
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
استقال المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون بعد مفاوضات طويلة وعسيرة بين الأطراف الليبية في منتجع الصخيرات القريب من العاصمة المغربية الرباط. لينجح خلفه الديبلوماسي الألماني مارتين كوبلر في التوصل مع الأطراف الليبية في الصخيرات إلى اتفاق سلام يهدف لإنهاء الصراع السياسي والعسكري بينها في الخميس (17 كانون الأول/ ديسمبر 2015).
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
وبناء على اتفاق الصخيرات تشكل المجلس الرئاسي الليبي، الذي شكل بدوره حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج، ونالت الحكومة ثقة برلمان طبرق بالأغلبية قرب نهاية فبراير/ شباط 2016. ووصل السراج الأربعاء (30 آذار/ مارس 2016) إلى طرابلس، لكن خليفة الغويل، رئيس ما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ الوطني" طلب منه مغادرة البلاد هو ومن معه.
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خمس سنوات على سقوط القذافي وليبيا لم تخرج بعدُ من النفق
وبمرور الوقت أعلن الغويل دعمه لحكومة الوفاق الوطني لكنه تراجع عنه بعد ذلك. لتبقى في ليبيا حتى الآن ثلاث حكومات تتنازعها. حكومتان في طرابلس: "الوفاق الوطني" بقيادة السراج، و"الانقاذ" بقيادة الغويل وحكومة طبرق المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، إضافة إلى العشرات من الميليشيات المسلحة والمتناحرة.
الكاتب: صلاح شرارة