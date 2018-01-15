عودة الاتهامات المتبادلة بالاستفزازات الجوية بين قطر والإمارات

نفت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية ما ذكرته نظيرتها في الإمارات من أن مقاتلتين قطريتين اقتربتا على نحو ينطوي على خطورة من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني أمس الإثنين. وقالت وكالة الأنباء القطرية في بيان "نفت الهيئة العامة للطيران المدني جملة وتفصيلا ما ورد في بيان هيئة الطيران المدني الإماراتية من التعرض لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، مشيرة إلى أن الهيئة (الإماراتية) بهذا البيان تحاول التغطية على الاختراقات المتعددة للأجواء الإقليمية القطرية".

وكانت "الهيئة العامة للطيران المدني" الإماراتية قد تحدثت الإثنين في بيان عن "اقتراب مقاتلتين قطريتين بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين". وأضافت أن هذا الأمر دفع بقائد إحدى الطائرتين "إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين"، معتبرة أن الحادث يمثل "عملا استفزازيا". ولم يتم ذكر اسم شركة الخطوط الجوية التي تتبعها الطائرتان.

وأكدت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية وقوع حادثة يوم الإثنين وقالت إن مقاتلتين قطريتين حلقتا تحت طائرة إماراتية من الطراز إيرباص 320 متجهة من الفجيرة إلى روما مما أجبر الطائرة الإماراتية على الطيران على ارتفاع أعلى. وذكرت أن "هذا التصرف غير المسؤول من المقاتلات القطرية هو الثاني تجاه طائرة إماراتية في نفس اليوم".

وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/ يونيو الفائت بعدما اتهمتها الدول الأربع بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، وهو ما نفته الدوحة مرارا. واتخذت الدول الأربع إجراءات عقابية بحق قطر في محاولة لتضييق الخناق عليها تجاريا واقتصاديا، وبينها منع الطائرات القطرية من دخول أجوائها.

وانخرطت الامارات وقطر في سجال بشأن انتهاكات للمجال الجوي خلال الاشهر الأخيرة. وسبق وان اتهمت الامارات مقاتلات قطرية بالاقتراب من طائرات مدنية في اجواء البحرين في مناسبتين. واتهمت الدوحة من جهتها المقاتلات الإماراتية بانتهاك أجوائها في كانون الأول/ ديسمبر وفي الشهر التالي حيث تقدمت بشكوى رسمية لدى الأمم المتحدة.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)