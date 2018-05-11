عنكبوت يٌغلق محلا تجاريا في مدينة بوخوم الألمانية

ببدلات واقية انطلق عدد من رجال الإطفاء في ألمانيا صباح اليوم الجمعة (11 أيار/مايو 2018) في مهمة للبحث عن عنكبوت عملاق داخل أحد المتاجر في مدينة بوخوم غربي ألمانيا.

وبحسب قوات الإطفاء، عثر أحد العاملين في متجر "ألدي" على عنكبوت سام على ما يبدو بحجم كف اليد خلال تفريغ صناديق موز. وعندما رأى العامل العنكبوت ترك الصناديق وتوارى العنكبوت خلفها.

وبحسب البيانات، قام عشرة من رجال الإطفاء بالبحث عن العنكبوت في كافة أرفف الفاكهة والصناديق، لكن دون جدوى. ومن المقرر أن يتولى أحد المتخصصين تبخير المتجر بأكمله بمواد مخصصة للقضاء على هذا النوع من العناكب. وسيظل المتجر مغلقا لحين إتمام المهمة.

فيما نقل موقع "دير فيستن" الألماني عن مدير قوات الإطفاء في المدينة قوله إنه "حسب الأوصاف الصادرة عن عامل المتجر، من المحتمل أن يكون العنكبوت من النوع شديد السمية".

ز.أ.ب/ ع.ش (د ب أ)