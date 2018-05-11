 عنكبوت يٌغلق محلا تجاريا في مدينة بوخوم الألمانية | عالم المنوعات | DW | 11.05.2018
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منوعات

عنكبوت يٌغلق محلا تجاريا في مدينة بوخوم الألمانية

أغلقت السلطات الألمانية متجرا في مدينة بوخوم للبحث عن عنكبوت يُعتقد أنه سام هرب من صندوق موز. ومن المقرر أن يتولى أحد المتخصصين تبخير المتجر بأكمله بمواد مخصصة للقضاء على هذا النوع من العناكب.

Kammspinne Bananenspinne (picture alliance/dpa/R. Koenig)

صورة من الأرشيف

ببدلات واقية انطلق عدد من رجال الإطفاء في ألمانيا صباح اليوم الجمعة (11 أيار/مايو 2018) في مهمة للبحث عن عنكبوت عملاق داخل أحد المتاجر في مدينة بوخوم غربي ألمانيا.

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ما كان يعتقد أنه العنكبوت الأكبر سنا في العالم قد مات بعدما عاش أكثر من أربعين عاما. ربما يعتقد البعض أن الأمر عادي، لكن حين نطلع على سيرة حياة هذا العنكبوت وسبب وفاته سنعرف سر الاهتمام به. (01.05.2018)

علماء يحللون أعدادا لا تحصى من المواد الكيماوية الموجودة في سم العناكب، ويعتقدون أنهم وضعوا أيديهم على مركبات قادرة على منع الجسم من نقل إشارات الألم إلى المخ. (04.03.2015)

وبحسب قوات الإطفاء، عثر أحد العاملين في متجر "ألدي" على عنكبوت سام على ما يبدو بحجم كف اليد خلال تفريغ صناديق موز. وعندما رأى العامل العنكبوت ترك الصناديق وتوارى العنكبوت خلفها.

وبحسب البيانات، قام عشرة من رجال الإطفاء بالبحث عن العنكبوت في كافة أرفف الفاكهة والصناديق، لكن دون جدوى. ومن المقرر أن يتولى أحد المتخصصين تبخير المتجر بأكمله بمواد مخصصة للقضاء على هذا النوع من العناكب. وسيظل المتجر مغلقا لحين إتمام المهمة.

فيما نقل موقع "دير فيستن" الألماني عن مدير قوات الإطفاء في المدينة قوله إنه "حسب الأوصاف الصادرة عن عامل المتجر، من المحتمل أن يكون العنكبوت من النوع شديد السمية".

ز.أ.ب/ ع.ش (د ب أ)

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    وهو أخطر أنواع أسماك القرش ويعيش في جميع المياه المجاورة للسواحل ذات المياه الدافئة وفي البحر الأبيض المتوسط. أطلقت عليه هذه التسمية للون بطنه الأبيض. سمك القرش يهاجم فقط عند إحساسه بالجوع وبإمكانه التعرف على الفريسة من على بُعد مئات الأمتار. وقضمة واحدة من أسنانه الحادة تكفي لإنهاء حياة الضحية.

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    أفعى الكوبرا هي إحدى أخطر الثعابين على الإنسان، مصدر قوتها هو كمية سمها الكبيرة، إذ تستطيع بلدغة واحدة ضخ سم كاف لقتل 20 إنسان في ثلاث ساعات. أخطر أنواع الكوبرا هي التي تعيش في الهند. وللكوبرا طريقتان في استخدام سمها القاتل: إما عن طريق اللدغ بأنيابها السامة الموجودة في مقدمة الفك العلوي، أو عن طريق رش السم في عين الضحية.

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    ضفدع السهم السام

    يعيش ضفدع السهم السام في أمريكيا الجنوبية. وأطلقت عليه هذه التسمية لكون جلده يحتوي على مادة قلوية سامة استخدمها سكان أمريكا الأصلين (الهنود الحمر) في تسميم سهام الصيد. جلد هذا الضفدع مسموم بالكامل وبمجرد مسه من قبل الإنسان يتوقف نبض القلب في أقل من دقيقة، وكل ضفدع من هذا النوع ينتج سما كل يوم يكفي للقضاء على عشرة أشخاص مجتمعين.

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    النحل القاتل

    وهو عبارة عن نحل ناتج من تهجين النحل الأوروبي مع النحل الأفريقي. ولا يمكن تمييزه في الشكل عن نحل العسل الاعتيادي، إلا عن طريق الكشف عليه في المختبر. النحل القاتل ليس أشد خطرا من النحل الأوروبي، لكن خطورته تكمن في طريقة هجومه على الضحية، إذ يهاجم النحل الطريدة لمسافات بعيدة وبأعداد كبيرة جدا، لذلك يلسع الفريسة بكميات كبيرة من السموم.

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    العقرب الأصفر

    يعيش العقرب الأصفر في المناطق الرملية وخاصة في الشرق الأوسط ويعد أحد أخطر أنواع العقارب، ويسمى أيضا بالعقرب الأشقر. يتركب سم هذه العقارب من أنزيمات ومركبات، بعضها يسبب آلاما مبرحة للملسوع، حيث تخدر الجسم وتوقف تنفسه وتعطل ضربات قلبه، مما قد يؤدي إلى وفاته في حالة عدم تلقي العلاج بصورة سريعة.

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    التمساح الاسترالي

    هو أخطر أنواع التماسيح المفترسة وأفتكها بالعالم، ولا تنجو الضحية منه إلا بأعجوبة. ويستطيع التمساح الأسترالي أن يقطع حيواناً كبيراً بالإمساك به بفمه ومن ثم الدوران حول نفسه بسرعة وبشكل طولي في الماء ومن ثم تقطيع الفريسة إلى قطع صغيرة يبتلعها بشكل سريع.

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    أفعى التايبان المحلي

    يعيش هذا النوع من الأفاعي في قارة أستراليا. وتحتل أفعى التايبان المركز الأول بين باقي الأفاعي من حيث فعالية سمها وقوته، إذ يمكن لسمها قتل 100 شخص أو قتل 250000 فأر دفعة واحدة.

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    قناديل البحر الاسترالية

    يكثر هذا النوع من قناديل البحر بالقرب من سواحل أستراليا ويعتبر أقوى قاتل كيميائي في مملكة الحيوان. وطريقة لدغ قنديل البحر تختلف عن الثعابين والعقارب، ففي نهاية أذرعها الطويلة توجد آلاف الخلايا اللاسعة والقادرة على اختراق جلد الإنسان والوصول إلى الجهاز العصبي مباشرة. وهذه العملية تتم خلال أجزاء قليلة من الثانية، وهي أسرع عملية هجوم يقوم بها مخلوق على وجه الأرض، ويمكنها قتل شخص بالغ خلال ثلاث دقائق

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    العنكبوت البرازيلي الجوال

    هو عنكبوت سام وعدواني يعتبره البعض أخطر عنكبوت في العالم. يلقب بالبرازيلي لأنه اكتشف هناك لأول مرة، لكنه يعيش أيضا في مناطق أخرى من أمريكيا الجنوبية والوسطى. دخل هذا العنكبوت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في سنة 2007 لمسئوليته عن معظم الوفيات البشرية .وتكمن خطورته فى مفاجأته للضحية، لأنه يتخفي خلال النهار في المناطق المكتظة بالسكان وفي داخل المنازل والملابس والأحذية والسيارات.

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    بعوضة الأنوفية

    بعوضة الأنوفيلة الصغيرة هي من أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان، وتتغذى إناثها على دم الإنسان، وتعتبر من أكثر الحشرات الماصة للدماء انتشاراً. تنقل بعوضة الأنوفيلة عدة أمراض قاتلة للإنسان وخاصة مرض الملاريا، ويُقدر عدد ضحاياها من البشر سنويا بالملايين.

    الكاتب: زمن البدري


 

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أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان

للإنسان الكثير من الأعداء في الطبيعة، بعضهم ضخم الحجم وذو بنية جسدية قوية لا يستطيع الإنسان مجابهته، وآخرون حجمهم صغير لكن قدرة فتكه بالإنسان كبيرة. الجولة المصورة التالية تستعرض بعض هذه الكائنات. (20.12.2013)  

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