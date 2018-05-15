 على وقع الحملة الانتخابية.. تراجع قياسي لليرة التركية | سياسة واقتصاد | DW | 23.05.2018
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سياسة واقتصاد

على وقع الحملة الانتخابية.. تراجع قياسي لليرة التركية

واصلت الليرة التركية تراجعها أمام اليورو والدولار لتصل لمستويات قياسية في ظل عدم تحرك المصرف المركزي وتوتر الأسواق. أحد الخبراء ربط ذلك بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول السياسة النقدية في حملته الانتخابية.

Türkische Lira - Inflation (picture-alliance/NurPhoto/A. Gocher)

خسرت الليرة التركية أكثر من 3,5 في المئة من قيمتها مقابل الدولار اليوم الأربعاء (23 أيار/ مايو 2018) في تراجع قياسي جديد في ظل عدم تحرك المصرف المركزي التركي وتوتر الأسواق. وتم تداول الليرة التركية بـ 4,84 مقابل الدولار صباح اليوم بعدما ناهزت سقف خمس ليرات للدولار الواحد.

وخسرت بذلك 3,6 في المئة من قيمتها اليوم وأكثر من 19 في المئة منذ شهر، فيما وصل التراجع إلى  أكثر من 35 في المئة على مدى عام. وهو أسوأ أداء لعملة في بلد ناشئ ويذكر بأزمة العملة الأرجنتينية.

مختارات

يتراجع نمو الاقتصاد التركي منذ محاولة الانقلاب وتتراجع قيمة سعر صرف الليرة مقابل الدولار. أردوغان يطالب الأتراك بإخراج الدولارات من تحت الوسادة واستبدالها بالليرة، فيما يتحدث خبراء الاقتصاد عن تبخر الفورة الاقتصادية. (08.12.2016)

قال مكتب رئيس الوزراء التركي إن أنقرة وموسكو ستأخذان أول "خطوة ملموسة" تجاه التعامل التجاري بالليرة التركية والروبل الروسي خلال زيارة رئيس الوزراء إلى موسكو التي تبدأ اليوم الاثنين. كما ستشمل الخطوة الصين وإيران. (05.12.2016)

ويشار إلى أن الليرة التركية تعاني ومنذ أسابيع عدة على وقع تحذيرات الخبراء الاقتصاديين ومع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في 24 حزيران/يونيو، وخصوصاً أن المكاسب الاقتصادية في العقد الأخير شكلت أحد أسباب ازدياد شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

في غضون ذلك قال البنك المركزي التركي اليوم إنه سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة في سعيه إلى تحقيق هدف استقرار الأسعار. وفي بيان في ختام اجتماع طارئ، قال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية قررت تنفيذ تشديد نقدي قوي لدعم استقرار الأسعار. وأضاف أن موقفا متشددا في السياسة النقدية سيجري الحفاظ عليه بشكل حاسم حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا ملحوظا.

ويدعو خبراء اقتصاديون البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات في مقدمها رفع نسب فوائده. لكن أردوغان رفض ذلك بشدة ولمح الأسبوع الفائت إلى أنه يعتزم التأثير في شكل أكبر على السياسة النقدية لبلاده في حال إعادة انتخابه. ومنذ ذلك الوقت والليرة التركية تنهار مقابل الدولار واليورو في شكل شبه يومي.

وقال وليم جاكسون الخبير في الأسواق الناشئة لدى "كابيتال ايكونوميكس" في لندن "الأرجح أنهم سيتحركون" معتبرا أن على المصرف المركزي أن يزيد فوائده بمعدل يراوح بين 200 و300 نقطة دعما لليرة. فيما رأى خبير تركي أن "العملة في تدهور مستمر" بسبب تصريحات أردوغان حول السياسة النقدية.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Junge Frau posiert vor Istanbul-Silhouette (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    اسطنبول لا يمكن حصرها في أية خانة

    اسطنبول هي المدينة الوحيدة في العالم التي تقع في قارتين: أوروبا وآسيا. وفي مدينة البوسفور يلتقي التقليد بالحداثة والدين بأسلوب الحياة العلماني. والكثيرون يقولون بأن هذا ما يطبع سحر المدينة.

  • Stadtansicht Istanbul und Bosporus (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    مدينة عالمية ضاربة في التاريخ

    اسطنبول يعود تاريخها إلى أكثر من 2600 سنة، وهذا يطبع إلى يومنا هذا مظاهر المدينة. حكام متعاقبون تنافسوا من أجل بسط السيطرة: فرس ويونانيون ورومان وعثمانيون. "القسطنطينية" كانت مركز الامبراطورية البيزنطية وبعدها العثمانية. انطلاقا من 1930 فقط غيرت المدينة اسمها إلى اسطنبول.

  • Familie macht Selfie auf einer der Bosporus-Fähren (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    بين ضفاف العالم

    البوسفور هو الروح الزرقاء لإسطنبول. هذا المضيق في البحر يفصل الشطرين الأوروبي والآسيوي للمدينة. في كل يوم تنقل عبارات عشرات الآلاف من الناس من ضفة إلى أخرى. 20 دقيقة تقريبا تطول الرحلة بين كراكوي في أوروبا وكاديكوي في آسيا.

  • Angler auf der Galata-Brücke im europäischen Teil lstanbuls (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    جسور تضمن التواصل

    ويمكن مشاهدة السفن بشكل جيد من جسر غالاتا. هنا يصطف الصيادون على أمل الحصول على صيد جيد. وفي تلك الرحاب نلتقي بالتجار والسياح وماسحي الأحذية. هذا الجسر الأول نشأ في 1845 حين كانت اسطنبول تحمل اسم القسطنطينية.

  • Porträt eines Anglers auf der Galata-Brücke in Istanbul (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    "أوروبا هي إحساس"

    اسمي وقفي، يقول أحد الصيادين، ويشير إلينا بيده. "أشعر بأنني أوروبي. نحن نتمنى حرية أكثر، ولذلك وجب على تركيا والاتحاد الأوروبي التقارب فيما بينهما"، يضيف وقفي الذي هو متقاعد، والصيد هوايته ـ لكن يمثل دخلا إضافيا. فمقابل كيلوغرامين من السمك يحصل في السوق على نحو ثمانية يورو.

  • Der zentrale Taksim-Platz in Istanbul, Moschee-Bau im Hintergrund (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    صوامع في قلب المدينة

    في ساحة تقسيم في قلب المدينة ترتفع أصوات آلات البناء. في سرعة خارقة يتم هنا تشييد مسجد جديد ـ بقبة تعلو 30 مترا وصومعتين. ومن المتوقع الانتهاء من كل شيء حتى موعد الانتخابات في 2019. والمنتقدون يقولون: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يفرض على الساحة هوية أخرى: إسلامية محافظة وعثمانية حديثة عوض علمانية وأوروبية.

  • Straßenszene aus dem konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أوروبية وتقية

    الطابع المحافظ يسود بالأحرى في حي الفاتح بإسطنبول ـ وهذا رغم أن الفاتح يقع في الجزء الأوروبي للمدينة. والكثير من الناس الذين يعيشون هنا جاؤوا من الأناضول بحثا عن العمل وحياة أفضل. والبعض يسمي الفاتح أيضا " حي الأتقياء" ـ والكثيرون هنا أنصار أوفياء للرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية.

  • Marktszene im konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    التبضع في ظل المسجد

    في كل يوم أربعاء يُقام السوق بجنبات مسجد الفاتح. هنا يحصل التزاحم والتفاوض لبيع وشراء أدوات منزلية وألبسة وأغطية وخضر وفواكه. والأسعار منخفضة أكثر من أي مكان آخر. حتى سعر الإيجار. وفي الأثناء تعيش الكثير من العائلات السورية في الفاتح. أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ استقبلتهم تركيا منذ الحرب السورية في 2011 ـ عدد لم يتحمله أي بلد آخر.

  • Syrisches Restaurant im Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    سوريا الصغيرة وسط اسطنبول

    الفاتح بات في الأثناء مشهورا بمطاعمه السورية التي تقدم الوجبات السريعة التي بها قسط أوفر من الثوم. "مسافر" هي التسمية التي تُطلق رسميا على اللاجئين في تركيا. وتصنيف اللاجئ على غرار ما هو سائد في الاتحاد الأوروبي ليس موجودا هنا، لكن الحكومة وعدت عشرات الآلاف من السوريين بالحصول على الجنسية التركية. والمنتقدون يرون في ذلك محاولة لكسب مزيد من أصوات الناخبين.

  • Kneipenszene im Istanbuler Karaköy-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    الحياة الليلية في اسطنبول

    من يرغب في التجول والمتعة، يجب عليه التوجه إلى أحياء أخرى في اسطنبول: إلى كاديكوي على الجانب الآسيوي مثلا أو إلى هنا في كاراكوي أحد أقدم الأحياء. في المقاهي والمتاجر وقاعات العروض يلتقي السكان المحليون بالسياح. لا أحد هنا تعجبه السياسة الإسلامية المحافظة للحكومة.

  • Porträt einer jungen Frau im hippen Istanbuler Galata-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أمل استقبال مزيد من السياح

    اسطنبول تغيرت كثيرا، تقول عائشة غول شراجوغلو التي تعمل في متجر لمنتجات التصميم في حي غالاتا المحبب لدى السياح. "قبل سنوات كان يأتي عدد كبير من الأوروبيين لقضاء العطلة هنا"، والآن يأتي سياح من مناطق أخرى ومعظمهم عرب، لكن غياب الأوروبيين"سيء لتجارتنا، وآمل أن يتغير هذا قريبا".


مختارات

ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

رغم الأزمة في العلاقة بينهما، فإن أوروبا وتركيا يجمعهما الكثير. اسطنبول مثلا. فالمدينة التي تأوي 15 مليون نسمة ليست فقط من الناحية الجغرافية جزءا من أوروبا. جولة عبر مدينة التناقضات. (30.03.2018)  

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تدهور الليرة التركية متواصل  

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