 علم السعودية على أغطية زجاجات بيرة ألمانية! | أخبار | DW | 11.05.2018
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أخبار

علم السعودية على أغطية زجاجات بيرة ألمانية!

في حادثة أثارت الكثير من الجدل انتشرت في الأسواق الألمانية زجاجات بيرة مطبوع على أغطيتها علم السعودية. شركة البيرة الألمانية حاولت إرضاء جميع الدول المشاركة بكأس العالم، إلا أنها لم تفطن إلى حساسية الموضوع الدينية.

Screenshot welt.de (welt.de)

نشرت صحيفة فيلت الألمانية صوراً لزجاجات مشروبات كحولية ظهرت في الأسواق الألمانية وقد وضع عليها علم السعودية، وهو ما أثار جدلاً داخل ألمانيا. ووفقاً للصحيفة الألمانية فإن شركة Eichbaum قامت بوضع أعلام 32 دولة مشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا يونيو/ حزيران المقبل على أغطية زجاجات البيرة التي تصنعها.

مختارات

كان إنجازاً غير مسبوق بتأهل أربعة منتخبات عربية إلى مونديال روسيا.. وزاد من قوة الإنجاز أن أياً من المنتخبات لم يتأهل لكأس العالم على الأقل خلال النسختين الماضيتين، فكانت الفرحة كبيرة في أغاني الاحتفال. (13.11.2017)

أوقعت القرعة السعودية ومصر في مجموعة واحدة بمونديال روسيا لتعيد ذكريات مواجهات قديمة. بينما وضع المغرب صعب في مواجهة بطل أوروبا وبطل مونديال 2010، أما تونس فمدربها متفائل، فيما يرى مدرب ألمانيا أن لا موجب للقلق. (01.12.2017)

الشركة الألمانية ومقرها بادن فورتيم بيرغ قامت بهذا العمل على ما يبدوا من أجل ترويج أفضل لمشروب البيرة خاصتها ويبدوا أنها لم تنتبه إلى الجدل الذي قد يصاحب هذا الموضوع وحساسية وضع علم السعودية على منتوج كحولي، بحسب الصحيفة الألمانية. وتُبيّن الصور المتداولة علمَ السعودية ذا الخلفية الخضراء مع سيف باللون الأبيض، فوقه عبارة الشهادة أو التوحيد في الإسلام.

هذا الأمر أثار عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي داخل ألمانيا وخارجها حيث وصف العديد من المسلمين الأمر بأنه "وقاحة" وهو ما دفع الشركة الألمانية إلى إصدار رسالة اعتذار قالت بها: "المسلمون الأعزاء لا يوجد أي نية أو قصد من قبلنا للتعرض للدين أو السياسة، ونحن نعتذر إن شعرتم بالإهانة بدون قصد منا". وأضافت الشركة أنها لم تكن تعلم أن الكلام المكتوب على العلم هو أمر ديني ويخص المعتقد الإسلامي" منشور الشركة الذي ظهر على الفيسبوك اختفى بعد ساعات من نشره بدون معرفة إن كان سبب الاختفاء أن الأمر قد تم حله أم لا. إلا أن الانتقادات ما زالت موجودة بحسب الصحيفة الألمانية.

وغرد العديد المسلمين المستائين على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين هذا الخطأ غير مهني وغير مسؤول. وانتشرت تعليقات مفادها أن الشركة الألمانية قامت بوضع علم السعودية على زجاجات البيرة بشكل متعمد.

وفي وقت لاحق قامت الشركة الألمانية بنشر بيان ثان على موقعها على الفيسبوك وضحت فيه أن رسالة الاعتذار الأولى تمت إزالتها وذلك لخروج التعليقات المرافقة عن حرية الحوار والدخول في باب التجريح بحسب قولها.

وأعادت الشركة الألمانية تكرار اعتذارها للمسلمين، مؤكدة أنها قامت بوضع علم الدول المشاركة جميعها وأنها وضعت علم السعودية من باب المساواة. وأكدت الشركة أنها توقفت عن نشر هذه الزجاجات داخل السوق  الألمانية وإن اعترفت أن بعضا منها وجد طريقه لأسواق خارجية. وقالت الشركة مخاطبة المسلمين: "نفهم غضبك ونعدك بدراسة كل الخيارات المتاحة أمامنا لإصلاح هذا الأمر".

وضمن 32 منتخباً، تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم في روسيا للمرة الخامسة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ 2006 بعد فوزه على ضيفه الياباني 1- صفر. وسيلعب في المجموعة الأولى التي تضم مصر وروسيا وأوروغواي.

ع.أ.ج/ ع غ (DW)

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    البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد

    تشتهر البيرة الألمانية بمبدأ "راينهايتسغيبوت"، وتعني "نقاوة" البيرة، والذي ينص على صنع البيرة من مواد الماء والجنجل والملت (حبوب الشعير) والخميرة فقط، وعدم دمج مواد أخرى معها. ومبدأ "نقاوة البيرة" ساريا في ألمانيا منذ 500 عام وتلتزم به لغاية اليوم أغلب مصانع البيرة في ألمانيا، على الرغم من أنه غير ملزم لها حسب القانون الأوروبي الصادر سنة 1987.

  • Bierflaschen Biersorten Vielfalt Regal

    البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد

    بدأت بعض مصانع البيرة في الآونة الأخيرة بإنتاج نوعيات جديدة من البيرة التي تسمى "كرافت بيير"، والتي لا تعتمد على مبدأ "نقاوة البيرة" المتوارث منذ 500 عاما. وجاء الكثير من هذه الأنواع الجديدة من خارج ألمانيا.

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    البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد

    تنتج ألمانيا ثلث أنواع البيرة في العالم التي يُقدر عددها 15 ألف نوع. وهنالك 1500 مصنع بيرة في ألمانيا، لكن الألمان ليسوا أبطال العالم في شرب البيرة، إذ يشرب كل ألماني بالمعدل 110 لترات من البيرة سنويا، بينما يشرب سكان جمهورية التشيك 140 إلى 150 لترا منها في السنة.

  • Deutschland Köln

    البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد

    البيرة المحلية في ألمانيا تختلف من منطقة لأخرى. ففي كولونيا تباع بيرة "كولش" أما ميونيخ فتشتهر بالبيرة البيضاء أو بيرة القمح، فيما تشتهر هامبورغ ببيرة "بيلس" المليئة بنكهة الجلجل.

  • Stillleben Bier Fass

    البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد

    كؤوس البيرة الألمانية تختلف أيضا حسب نوع البيرة. فبيرة "كولش" الكولونية تُشرب في كؤوس صغيرة رفيعة ذات سعة 0.2 لترا، بينما تُشرب بيرة القمح بكؤوس عريضة وكبيرة تسع إلى 0.5 لترا. أما بيرة "بيلس" فتُصب في كؤوس صغيرة شبيهة بكؤوس النبيذ لكنها عريضة في الأسفل.

  • Bildergalerie Weizenbier

    البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد

    تحتوي البيرة الألمانية غالبا على نسبة 5 بالمائة تقريبا من الكحول. وفي ولاية بافاريا هنالك بعض الأنواع التي تتعدى نسبة 5 بالمائة بقليل، وخاصة بعض أنواع بيرة القمح.

  • Symbolbild Bier Alster Alsterwasser Radler Bayern Bierglas

    البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد

    رغم أن أغلب الألمان يفضل شرب البيرة "النقية" الخالية من المشروبات الأخرى، إلا أن بعض الناس يفضل شرب البيرة ممزوجة مع بعض المشروبات، مثل البيرة مع الليمون، بيرة "رادلر". وكذلك البيرة مع الكولا وهنالك عدة أنواع منها.

  • Bildergalerie Biergläser

    البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد

    البيرة الملونة تنتشر في عدة دول أوروبية، مثل بولونيا. لكنها غير شائعة في ألمانيا، ما عدى مدينة برلين. ويفضل سكان العاصمة شرب البيرة الملونة بطعم التوت أو بطعم نبات "الجويسئة". وتُشرب البيرة الملونة بكؤوس صغيرة شبيهة بكؤوس النبيذ.

  • Alkohol in der Öffentlichkeit

    البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد

    طبعا شرب البيرة والمشروبات الكحولية عموما في الأماكن العامة مسموح به، لكن بعض المدن مثل كولونيا أو هامبورغ لاتسمح بشرب الكحوليات في وسائل المواصلات العامة.

  • Plastikflaschen Pfand

    البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد

    تُفرض على الكثير من قناني وعلبات البيرة تأمينات تصل إلى 8 سنتات على القناني الزجاجية و 25 سنتا على القناني البلاستيكية، وذلك من أجل الحفاظ على نظافة البيئة في البلد، ويعاد المبلغ عند إعادة القنينية الفارغة إلى المحلات.

    الكاتب: كاتي موسر/ زمن البدري


 

مختارات

البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد

يروي الكثير من الألمان عطشهم بشرابهم المفضل البيرة (الجعة)، وهنالك نحو 5 آلاف نوع من البيرة ونحو 1500 مصنع لها في ألمانيا. فما هي أسرار البيرة الألمانية ؟ وما هو مبدأ نقاوة البيرة" الشائع منذ 500 عام في صناعتها؟ (10.08.2016)  

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