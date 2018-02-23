علم السعودية على أغطية زجاجات بيرة ألمانية!

نشرت صحيفة فيلت الألمانية صوراً لزجاجات مشروبات كحولية ظهرت في الأسواق الألمانية وقد وضع عليها علم السعودية، وهو ما أثار جدلاً داخل ألمانيا. ووفقاً للصحيفة الألمانية فإن شركة Eichbaum قامت بوضع أعلام 32 دولة مشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا يونيو/ حزيران المقبل على أغطية زجاجات البيرة التي تصنعها.

الشركة الألمانية ومقرها بادن فورتيم بيرغ قامت بهذا العمل على ما يبدوا من أجل ترويج أفضل لمشروب البيرة خاصتها ويبدوا أنها لم تنتبه إلى الجدل الذي قد يصاحب هذا الموضوع وحساسية وضع علم السعودية على منتوج كحولي، بحسب الصحيفة الألمانية. وتُبيّن الصور المتداولة علمَ السعودية ذا الخلفية الخضراء مع سيف باللون الأبيض، فوقه عبارة الشهادة أو التوحيد في الإسلام.

هذا الأمر أثار عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي داخل ألمانيا وخارجها حيث وصف العديد من المسلمين الأمر بأنه "وقاحة" وهو ما دفع الشركة الألمانية إلى إصدار رسالة اعتذار قالت بها: "المسلمون الأعزاء لا يوجد أي نية أو قصد من قبلنا للتعرض للدين أو السياسة، ونحن نعتذر إن شعرتم بالإهانة بدون قصد منا". وأضافت الشركة أنها لم تكن تعلم أن الكلام المكتوب على العلم هو أمر ديني ويخص المعتقد الإسلامي" منشور الشركة الذي ظهر على الفيسبوك اختفى بعد ساعات من نشره بدون معرفة إن كان سبب الاختفاء أن الأمر قد تم حله أم لا. إلا أن الانتقادات ما زالت موجودة بحسب الصحيفة الألمانية.

وغرد العديد المسلمين المستائين على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين هذا الخطأ غير مهني وغير مسؤول. وانتشرت تعليقات مفادها أن الشركة الألمانية قامت بوضع علم السعودية على زجاجات البيرة بشكل متعمد.

وفي وقت لاحق قامت الشركة الألمانية بنشر بيان ثان على موقعها على الفيسبوك وضحت فيه أن رسالة الاعتذار الأولى تمت إزالتها وذلك لخروج التعليقات المرافقة عن حرية الحوار والدخول في باب التجريح بحسب قولها.

وأعادت الشركة الألمانية تكرار اعتذارها للمسلمين، مؤكدة أنها قامت بوضع علم الدول المشاركة جميعها وأنها وضعت علم السعودية من باب المساواة. وأكدت الشركة أنها توقفت عن نشر هذه الزجاجات داخل السوق الألمانية وإن اعترفت أن بعضا منها وجد طريقه لأسواق خارجية. وقالت الشركة مخاطبة المسلمين: "نفهم غضبك ونعدك بدراسة كل الخيارات المتاحة أمامنا لإصلاح هذا الأمر".

وضمن 32 منتخباً، تأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس العالم في روسيا للمرة الخامسة في تاريخه، وللمرة الأولى منذ 2006 بعد فوزه على ضيفه الياباني 1- صفر. وسيلعب في المجموعة الأولى التي تضم مصر وروسيا وأوروغواي.

ع.أ.ج/ ع غ (DW)