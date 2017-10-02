"عقلية التاجر" قد تكون وراء انتقال أنييستا للدوري الصيني

منذ عام 2002 وأندرس أنييستا يلعب بالفريق الأول لبرشلونة. وبعد فوز برشلونة على فالنسيا 2-1 السبت الماضي في الجولة 32، ووصوله إلى 82 نقطة متفوقا عن أقرب منافسيه أتليتيكو مدريد (71 نقطة) واقترابه من حسم لقب الليغا الإسبانية، أعلن أنييستا، نجم خط وسط برشلونة والمنتخب الإسباني، أنه حسم مصيره وقال "لقد اتخذت قراري وأنا في غاية الامتنان لتعاطف الجماهير (معي) لكن ذلك لن يغير قراري". وصرح أنييستا (33 عاماً) لصحيفة "سبورت" الكاتالونية "أنا أعرف ما الذي سوف أفعله، لكني لن أقوله إلا عندما يجب علي القول، البداية للنادي ثم المدرب ثم الآخرين كلهم".

وتتطابق التقارير الإعلامية حول اقتراب رحيله إلى الدوري الصيني ويقال إن نادي "تيانجين كوانجيان" يريد إغرائه براتب يصل إلى 35 مليون يورو سنوياً، حسب موقع "سبورت 1" الألماني.

وتنقل صحيفة "بيلد" عن "ماركا" الإسبانية أن انتقاله للدوري الصيني قد يكون له علاقة بمزرعة العنب، التي يمتلكها في قريته "فونتيالبيلا" بمنطقة مزارع العنب بـ"مانشويلا" بكاتالونيا، حيث يمتلك مزرعة كبيرة مساحتها 120 هكتاراً.

وتضيف "ماركا" أن أندرس أنييستا يصنع ماركة خاصة به من النبيذ اسمها "بوديجا أنييستا"، يتم تسويقها أيضا في الصين. وتقول الصحيفة الإسبانية إنه في حالة انتقاله إلى أسيا فإن ذلك يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في الدعاية لما ينتجه من العنب.

ص.ش