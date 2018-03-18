 عشية لقاء ترامب وبن سلمان .. السعودية تتشدد مع إيران | أخبار | DW | 19.03.2018
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أخبار

عشية لقاء ترامب وبن سلمان .. السعودية تتشدد مع إيران

فيما يبدو كجدول أعمال لزيارة ولي العهد السعودي لواشنطن ولقائه الرئيس ترامب، وصفت الرياض الاتفاق النووي مع إيران بـ "المعيب". زيارة رجل السعودية القوي ستتناول ملفات أخرى ذات طبيعة اقتصادية وكذلك الأزمة الخليجية.
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مسائية DW: "إصلاحات" بن سلمان عشية لقائه ترامب

وصفت السعودية اليوم الإثنين (19 آذار/ مارس 2018) الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية في عام 2015 بأنه "اتفاق معيب"، وذلك قبيل اجتماع بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء. ويأتي الاجتماع في وقت تعزز فيه الرياض وواشنطن علاقاتهما بعدما توترت في عهد الإدارة الأمريكية السابقة لأمور منها قضايا إيران.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في واشنطن "وجهة نظرنا بشأن الاتفاق النووي أنه اتفاق معيب". وانتقد الجبير إيران بسبب ما تصفه السعودية منذ فترة طويلة بسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة. وقال "دعونا منذ سنوات إلى تبني سياسات أشد تجاه إيران". وأضاف "نبحث عن سبل يمكننا من خلالها التصدي لأنشطة إيران المشينة في المنطقة" وانتقد دعم طهران لجماعة الحوثي المسلحة في اليمن ودعمها للرئيس السوري بشار الأسد.

Auslandreise US-Präsident Trump in Saudi-Arabien (Reuters/J. Ernst)

مع زيارة ترامب للسعودية شهدت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية، صورة من الأرشيف

وحول الأزمة الخليجية، التي ستحتل حيزا من زيارة ولي العهد السعودي، قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس ترامب يعتقد أن الوحدة بين دول الخليج مهمة وإنه لا يزال يريد تنظيم قمة لقادة الخليج المنقسمين بسبب خلاف مع قطر. وقال في إفادة للصحفيين، قبيل اجتماع ترامب مع بن سلمان إن "الرئيس يريد أن تحل قطر وأعضاء مجلس التعاون الخليجي خلافهم بأنفسهم".

مختارات

تعتزم السعودية بناء أول مفاعلين نوويين، وصرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن بلاده ستطور بسرعة قنبلة نووية إن فعلت إيران ذلك. وقبل لقائه بترامب شَبَّه الأمير الشاب مرشد الثورة الإيرانية بالزعيم النازي أدولف هتلر. (15.03.2018)

القاهرة ثم لندن فواشنطن. يتعلّق الأمر بأوّل جولة خارجية بهذا الحجم يقوم بها الأمير محمد بن سلمان منذ صعوده إلى منصب ولي العهد. فماهي أهدافه من وراء هذه التحرّكات؟ وما هي أبرز التحديات التي قد تواجهه؟ (07.03.2018)

وأضاف المسؤول أيضا أن ترامب وكبار مساعديه سيسعون إلى المزيد من الصفقات التجارية للشركات الأمريكية، وتابع "خلال وجود ولي العهد في واشنطن، سنعمل على اتفاقات تجارية بقيمة 35 مليار دولار للشركات الأمريكية تدعم 120 ألف وظيفة في الولايات المتحدة".

وغادر محمد بن سلمان (32 عاما) إلى الولايات المتحدة اليوم في زيارة قد تستغرق ثلاثة أسابيع ومن المتوقع أن تشمل اجتماعات مع رجال أعمال ورحلات إلى نيويورك وبوسطن ولوس أنجليس وهيوستن وسان فرانسيسكو. وهذه أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ توليه ولاية العهد.

وقال الجبير إن ولي العهد سيجتمع مع مسؤولين في شركات بقطاع النفط والغاز في هيوستن. وتابع يقول إن الرياض سوف تتطلع إلى توقيع مذكرات تفاهم، دون أن يذكر تفاصيل. وأشاد بالعلاقات الأمريكية السعودية ووصفها بأنها عند "أعلى مستوياتها على الإطلاق".

أ.ح/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)

  • Donald Trump in Saudi Arabien (Reuters/B. Algaloud)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    حطت طائرة الرئيس الأميركي "اير فورس وان" في مطار الملك خالد اليوم السبت (20 أيار/مايو 2017) ونزل ترامب سلم الطائرة برفقة زوجته ميلانيا. وكان في استقباله عند باب الطائرة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سار معه والى جانبهما ميلانيا وعدد من المسؤولين السعوديين على السجادة الحمراء.

  • Saudi Arabien Riad Plakate Besuch US Präsident Trump (picture-alliance/AA/E. Abdelrehim )

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    خصص السعوديون استقبالا حارا للرئيس الأميركي. ووصفت وسائل الإعلام السعودية الزيارة بـ"التاريخية". وأغرقت سلطات الرياض شوارع العاصمة بصفوف طويلة من الأعلام السعودية والأميركية، وباللوحات الضخمة التي جمعت صورتي العاهل السعودي الملك سلمان وترامب والى جانبهما شعار الزيارة "العزم يجمعنا".

  • Donald Trump, Melania Trump, König Salman (picture alliance/AP Photo/E.Vucci)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    وعقد الرئيس ترامب محادثات مع العاهل السعودي والمسؤولين السعوديين، وكان برفقة ترامب زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا وزوج ابنته جاريد كوشنر إلى جانب أعضاء آخرين في الوفد بينهم المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ومساعدة مستشار الأمن القومي الأميركية المصرية الأصل دينا حبيب باول.

  • Auslandreise US-Präsident Trump in Saudi-Arabien - Melania Trump (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    وكانت ملابس سيدة البيت الأبيض في رحلتها الخارجية الأولى محط الأنظار. وكانت ميلانيا قد صعدت طائرة "اير فورس وان" وهي ترتدي قميصا أبيضا ضيقا وتنورة برتقالية وحذاء بكعب عال، وفي الطائرة غيرت ملابسها وارتدت ملابس توحي بأنها "عباءة خليجية" متكونة من سروال اسود فضفاض مع قميص أسود يغطي ذراعيها وحزام ذهبي.

  • Auslandreise US-Präsident Trump in Saudi-Arabien - Ivanka Trump und Jared Kushner (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    أما إيفانكا ترامب فدخلت الطائرة الرئاسية في بداية الرحلة وهي ترتدي ثوبا يعلو ركبتيها، وغادرتها بثوب طويل يغطي كامل ذراعيها أيضا، باللونين الأسود والأبيض.

  • Saudi-Arabien US-Präsident Trump erhält von König Salman die Abdulasis Al-Saud-Medaille (picture alliance/AP/E. Vucci)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    قلد العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز الرئيس ترامب قلادة الملك عبد العزيز، التي تعد أرفع وسام في المملكة العربية السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تقليد ترامب القلادة يعد تعبيرا عما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وثيقة.

  • Saudi Arabien US-Präsident Trump und König Salman bin Abdulaziz al-Saud unterzeichnen Verträge (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    وحظيت الزيارة بتوقيع مجموعة اتفاقيات بين الرياض وواشنطن. ووقع الملك سلمان والرئيس ترامب في بداية اللقاء اتفاقية أطلق عليها اسم "الرؤية الإستراتيجية المشتركة بين البلدين". وشهد الزعيمان التوقيع على عدة اتفاقيات بين البلدين قدر أجماليها بحوالي 280 مليار دولار ستوفر مئات آلاف الوظائف في البلدين.

  • USA FBI Direktor James Comey (picture-alliance/AP Photo/J. Scott Applewhite)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    يبتعد ترامب لبعض الوقت عن ارتدادات الزلزال السياسي الذي أحدثه في واشنطن بإقالته مدير "أف بي آي" والهزات التي ما زالت تتوالى فصولا. وبالكاد أقلعت الطائرة، حتى كشف عن تطورات جديدة في التحقيق حول صلات فريق ترامب بروسيا، إذ أعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أن المدير السابق لـ"أف بي آي" جيمس كومي وافق على الإدلاء بشهادته خلال جلسة علنية أمام المجلس في حزيران/يونيو.

  • USA Treffen zwischen Trump und Lavrov (picture alliance/dpa/A. Shcherbak)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    فيما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن مكتب التحقيقات الفدرالي وسّع تحقيقه حول الروابط المحتملة بين فريق حملة دونالد ترامب وروسيا ليشمل مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض يعمل مستشارا "مقربا" من الرئيس الأميركي لم تذكر اسمه.

  • Saudi Arabien US-Präsident Trump und König Salman bin Abdulaziz al-Saud unterzeichnen Verträge (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

    وإذا كان الحذر الشديد هو السمة التي حكمت العلاقة بين حكام دول الخليج العربية والرئيس الأميركي السابق باراك اوباما، فان الملياردير الجمهوري استقبل في السعودية بحفاوة تعكس الاختلاف في النهج بينه وبين سلفه إزاء ملفات المنطقة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

ترامب في السعودية.. زيارة "تاريخية" أم هروب إلى الأمام؟

جاءت زيارة ترامب للسعودية في توقيت داخلي سيء بعد ارتدادات الزلزال السياسي الذي أحدثه بإقالته مدير الـ "FBI". في المقابل يكشف الاستقبال الحافل له والعقود الموقعة معه بالمليارات اختلاف النهج الأمريكي إزاء ملفات المنطقة. (20.05.2017)  

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مسائية DW: "إصلاحات" بن سلمان عشية لقائه ترامب  

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