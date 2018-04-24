عزف منفرد من صلاح يقود ليفربول للفوز 5-2 على روما

سجل نجم ليفربول المتألق محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما أمام فريقه السابق خلال فوز كبير 5-2 على ضيفه روما مساء الثلاثاء (24 نيسان/ أبريل 2018)، ليضع قدماً في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهز صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، الشباك مرتين قبل الاستراحة، ثم صنع هدفين متتاليين لساديو ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.

ووسع فيرمينو الفارق إلى 5-صفر من ضربة رأس، ومع اطمئنان المدرب يورغن كلوب للنتيجة، أخرج صلاح في آخر ربع ساعة. وكان صلاح يرفض الاحتفال في المرتين التين سجل فيهما، ولكنه كان يهنئ مانيه وفيرمينو عندما يسجلان.

وغابت خطورة الفريق الإنجليزي مع خروج صلاح، ليستغل روما الموقف وينتفض متأخراً، مسجلاً هدفين عبر إيدن جيكو ودييجو بيروتي من ركلة جزاء. وكاد أن يقلص الفارق في الدقائق الأخيرة ليحتفظ ببصيص أمل في لقاء الإياب بالعاصمة الإيطالية.

ورفع صلاح رصيده هذا الموسم إلى 43 هدفاً في 47 مباراة في مختلف المسابقات، بينها تسعة أهداف في دوري الأبطال، ليتبوأ المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة القارية الأولى وراء البرتغالي كريستيانو رونالدو (15 هدفاً)، الذي يحل مع ريال مدريد الإسباني - حامل اللقب في آخر سنتين - غداً الأربعاء ضيفاً على بايرن ميونخ الألماني في مواجهة نارية. وستقام مباراة نهائي دوري الأبطال في 26 أيار/ مايو المقبل في كييف.

ص.ش/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)