 عراقي عائد من اللجوء بألمانيا: أرهقتني الغربة وعدت لأستقر في بلدي | سياسة واقتصاد | DW | 29.03.2018
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سياسة واقتصاد

عراقي عائد من اللجوء بألمانيا: أرهقتني الغربة وعدت لأستقر في بلدي

تقدم الحكومة الألمانية منحاً ماليةً لتشجيع اللاجئين المرفوضين على "العودة طواعية" إلى بلدانهم. ومن بين هؤلاء عمر العراقي، من محافظة بابل. لقد تعب من الغربة والمصير المجهول، فعاد إلى زوجته وأولاده وحكي قصته لـDW عربية.

مشاهدة الفيديو 02:12

كيف ينظر لاجئون ومهاجرون عرب لبرنامج العودة الطوعية؟

 البسمة تغطي وجه زوجة عمر وأطفاله من جديد؛ فقد عاد إليهم رب الأسرة سالماً، بعد غربة طويلة. كانت ظروف المعيشة صعبةً على عائلة عمر بالعراق أثناء غيابه، لكونه العائل الوحيد لهم. وكانت الزوجة تسير أمورها وأمور أولادها من الراتب، الذي يبعثه عمر لهم من خارج العراق، ومما يوفره أخو عمر الصغير، الذي ترك المدرسة من أجل إعالة زوجة وأطفال الأخ الأكبر في غيابه.

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رحلة هجرة خطيرة تغلفها الأحلام
مشاهدة الفيديو 01:09

رفض طلبات لجوء العراقيين في ألمانيا

تخرج عمر في كلية التربية الرياضية عام 2009، وإلى حد هذه اللحظة لم يجد عملاً يمنحه الاستقرار، ويقول لـDW عربية إن "البطالة هي السبب الرئيس بهجرتي إلى ألمانيا سافرت بداية إلى تركيا وبعدها ألمانيا لأطلب اللجوء وأجد العمل المناسب وأستطيع بعدها لم شمل العائلة".

في عام 2013، سافر عمر إلى تركيا وعاش فيها قرابة سنتين، ويقول عن ذلك: "المعيشة في تركيا كانت غاليةً وصعبةً جداً وكنت اشتغل هناك عامل سيراميك، وعندما فتح الباب أمامي توجهت إلى ألمانيا عن طريق الهجرة غير الشرعية".

توجه عمر إلى ألمانيا عن طريق البحر، وكانت رحلته صعبة ومحفوفة بالمخاطر وتعرض مع بقية المهاجرين إلى خطر الغرق كما قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام وسط العراء، يحكي عمر، ويضيف "عندما دخلت ألمانيا سنة 2014، رسمت أحلاماً كبيرةً لأستطيع إعالة أسرتي وبوقتها استقبلنا الألمان استقبالاً مفرحاً وبحضور وزير الداخلية الألماني آنذاك".

ويكمل عمر، صاحب الـ32، عاماً حديثه لـDW عربية: "بداية جلسنا بمخيمات ومن ثم سكنا ببيت وكانوا يعطونا بحدود 323 يورو؛ كنت أقتصد منها لأرسلها إلى عائلتي في العراق؛ ولذلك كنت لا أستطع أن أصرف منها كثيراً أو أتجول في ألمانيا فكنت أجلس في البيت كثيراً". 

"تعبت في ألمانيا"

مختارات

في خطوة جديدة لتحفيز اللاجئين على العودة طوعية إلى بلادهم، تسعى الحكومة الألمانية إلى تخصيص مشروع جديد بقيمة 500 مليون يورو لدعم العودة الطوعية، لكن برنامج المساعدات لن يكون على شكل شيكات مالية فحسب. (28.03.2018)

زادت نسبة فشل ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا بشكل ملحوظ في عام 2017 مقارنة مع العام الذي سبقه. وبحسب تقرير لوزارة الداخلية الألمانية، فإن هناك سوء تعاون بين السلطات الألمانية والسفارات الأجنبية وخصوصا التركية. (26.03.2018)

ظل عمر في ألمانيا قرابة سنتين لا يعرف هل هنالك قبول أم رفض لطلب لجوئه وقال: "تعبت كثيراً في ألمانيا لسنتين وأنا لا أعرف مصيري وأجلس في البيت كثيراً لأدخر المصروف لعائلتي وكانت حالتي النفسية متأزمة لبعدي عنهم فطلبت العودة من البلدية الألمانية برغبتي وطواعية مني وقدمت على برنامج منح العودة الطواعية". 

ويحكي عمر أن "الحكومة الألمانية تكفلت بجميع مصاريف رحلتي من ألمانيا إلى الأردن وبعدها عدت إلى العراق وإلى أحضان عائلتي واستلمت من المنحة بحدود 700 يورو".

وتطلق الحكومة الألمانية من حين لآخر برامج تتضمن منحاً مختلفة القيمة تصل حتى 3 آلاف يورو لتشجيع اللاجئين المرفوضة طلباتهم على العودة إلى بلدانهم طواعية، بدلا من أن ترحلهم رغماً عنهم.

عاد عمر إلى العراق نهاية سنة 2016، ويتذكر لحظات عودته إلى أهله ويقول والابتسامة على وجهه: "فرحت كثيراً بعودتي لأني بين أحضان زوجتي وأطفالي مرة أخرى". ويوضح عمر أنه اتخذ قرار العودة "لأني لم أكن أعرف مصير طلب اللجوء الذي قدمته، كما أن الغربة صعبة وتعبت كثيرا".  ويؤكد لـDW عربية "لن أكرر الهجرة مرةً أخرى إلا مع عائلتي".

Irak Rückkehr von Omar Ali (Omar Ali)

عمر من جديد في العراق بين الأهل والأصدقاء وعادة له الابتسامة العريضة، التي افتقدها خلال رحلة الهجرة، التي لم تنجح

دعوة للحكومتين العراقية والألمانية

Irak Rückkehr von Omar Ali (Omar Ali)

عمر قطع هجرته وعاد ليعمل سائق أجرة في العراق

عمر يعيش في محافظة بابل بوسط العراق. والآن يعمل كسائق أجرة ومنها يعيل عائلته ويتحدث "استفدت من المنحة بتسديد ديوني ولكن لم أستطع من خلالها إيجاد عمل فالمعيشة صعبة وغالية هنا في العراق". ويكمل الحديث "الأمان في العراق أفضل من السابق ومستقر هنا بين عائلتي وسيارة الأجرة لكن المعيشة صعبة لا يوجد تعيين للشباب فالبطالة عارمة هنا".

ويعتقد عمر أن "أي لاجئ عراقي عاد من ألمانيا طواعية لن يستطيع أن يستقر في العراق مباشرة لأنه سيبدأ من الصفر هنا بعد عودته" ويؤكد أن "راتب منحة العودة الطواعية لا يكفي لإيجاد العمل المستقر في العراق".

عندما اقترب عمر من انهاء حديثه مع DW عربية أخذ نفساً عميقاً ثم قال: "أطلب من الحكومة العراقية إيجاد عمل للشباب العراقي،  فالبطالة تنهك المجتمع ونحن ضحايا للمعيشة والظروف الصعبة في العراق". وفي نهاية المقابلة رفع عمر بصره قليلاً متأملاً ثم قال: "أتمنى من الحكومة الألمانية أيضاً تسهيل طلبات اللاجئين العراقيين أكثر وتبسيطها وأشجع الشاب الأعزب بالهجرة لكن المتزوج عليه أن يأخذ عائلته معه".

فرح عدنان- العراق

  • Exhibition in the Neanderthal Museum Two Million Years of Migration (Neanderthal Museum Mettmann)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وجهٌ مقسم إلى ثلاثة أجزاء مختلفة تُظهر ثلاثة ألوان بشرة مختلفة. بهذا المنشور تمكن متحف نياندرتال من جذب انتباه الزوار إلى المعرض الحالي الذي يتمحور حول الهجرة، حيث سيسلط الضوء على معلومات هامة جداً. هل تعلم بأن تطور البشرة البيضاء يعود إلى حوالي 4500 عام فقط؟

  • A work by Brazilian artist Angélica Dass depicting human skin colors. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    افتتح المعرض مع المشروع الجاري "إنساني" للفنانة البرازيلية أنغليكا داس، التي تصور أشخاصا من بشرات متنوعة. اختارت لكل صورة خلفية بلون يناسب بشرة الشخص المتطوع في الصورة. وبذلك أنشأت داس "فسيفساء عالمي". ويظهر المشروع بوضوح أن هناك ألوان بشرة مختلفة، إذ لا يقتصر لون البشرة على الأبيض أو الأسود.

  • Modern means used by the show - videos,audios and screens illustrating migratory routes. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    يستخدم المعرض تكنولوجيا الوسائط المتعددة الحديثة. وإلى جانب الحقائب التي عفا عليها الزمن، يوجد محطات صوتية وأشرطة فيديو تزود الزائر بمعلومات عن أنماط الهجرة التي قام بها أسلافه. كما تعرض شاشات اللمس طرق الهجرة على خريطة العالم.

  • A wedge and a metal vessel show that different population groups interacted with each other. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    وعندما هاجر المزارعون من الشرق الأوسط إلى وسط أوروبا منذ ما يقارب 7500 سنة، واجهوا السكان المحليين- الصيادين وجامعي الأغلال. واختلطت كلتا المجموعتين ثقافيا ووراثياً، مما أدى إلى انتشار زراعة الأراضي وتربية الماشية، وبناء المنازل، وأعمال المعادن في أوروبا في وقت لاحق.

  • Information cubes inform visitors about the reasons for migration. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    من ومتى ذهبوا إلى أين؟ هذه المكعبات المعرفية المتحركة، تقدم إجابات عن العديد من الأسئلة التي تتعلق بهجرة أجدادنا. إذ كانت التغييرات المناخية ونقص الغذاء ترغم الناس على البحث عن بلاد جديدة يعيشون فيها.

  • In video interviews, people answer questions on their migration background. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    هنا تجد بعض المهاجرين واللاجئين في مقابلات فيديو مسجلة يتحدثون عن تجاربهم الخاصة. لماذا جاؤوا إلى ألمانيا؟ لماذا غادروا بلادهم؟ كيف كان استقبالهم؟ وما هي تجارب الأطفال والأجداد الذين قدموا إلى هنا قبل عدة أجيال؟

  • A little toy horse in a wooden box. The migration show is also aimed at children. (Neanderthal Museum)

    مليونا عام من الهجرة في معرض

    بذل المنظمون مجهوداً كبيراً للوصول إلى الأطفال عبر عرض قضية الهجرة بطريقة محببة عند الأطفال. وأشار فيغنر، مدير المتحف لـ DW " يلعب الأطفال في رياض الأطفال والمدارس دوراً هاماً في عملية الاندماج على الصعيد اليومي في مجتمعنا". إعداد: آنيا لاميش/ ريم ضوا.


مختارات

مليونا عام من الهجرة في معرض

يبدو أن الهجرة واللجوء مسألة تاريخية، إذ يظهرمعرض يقام في متحف نياندرتال في بلدة متمان غرب ألمانيا، أن الإنسان على مدى الزمن كان دائم التنقل والهجرة. ويقدم المعرض معلومات هامة بطريقة ممتعة تجذب الانتباه. (15.08.2017)  

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كيف ينظر لاجئون ومهاجرون عرب لبرنامج العودة الطوعية؟  

رفض طلبات لجوء العراقيين في ألمانيا  

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