عائلة كوشنر تقترب من التوصل إلى اتفاق مع شركة مرتبطة بقطر

أفادت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر أمس (الخميس 17 مايو/ أيار 2018) أن شركة مملوكة لصهر الرئيس دونالد ترامب، غاريد كوشنر، على وشك الحصول على دعم مالي من شركة مرتبطة بقطر لإنقاذ مبناها في نيويورك. وبلغت المحادثات مرحلة متقدمة بين "شركات كوشنر" و"بروكفيلد للعقارات" في ما يتعلق بالمبنى 666 على الجادة الخامسة المؤلف من 41 طابقا، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مديرين تنفيذيين في مجال العقارات.

ويعتبر جهاز قطر للاستثمارات أحد كبار المستثمرين في شركة "بروكفيلد للعقارات" العامة ومقرها كندا. واشترت عائلة كوشنر البرج قبل 11 عاما بصفقة قياسية بلغت 1,8 مليارات دولار، لكن مردوده المالي لا يغطي حاليا الا نصف قيمة الرهن العقاري السنوي، كما أن 30 في المائة من مساحته غير مشغولة، بحسب الصحيفة.

وقبل عام كان كوشنر ورئيس مجلس ادارة "انبانغ" الصينية للتأمين على وشك التوصل الى اتفاق كانت مجموعته ستستثمر بموجبه في المبنى 666 على الجادة الخامسة، لكن المحادثات فشلت، بحسب نيويورك تايمز.

مشاهدة الفيديو 02:22 بث مباشر الآن 02:22 دقيقة شارك قرر كاتب نشر كتاب يضم شهادات مثيرة لمستشار ترامب السابق إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2qLfq كتاب جديد يكشف فضائح ترامب

وتخلى كوشنر عن الاضطلاع بأي دور في شركات العائلة بعد انتخاب ترامب، وهو يؤدي دور المستشار للبيت الأبيض لكنه احتفظ بغالبية حصصه في الشركات.

ورجحت الصحيفة أن تطرح الصفقة مزيدا من الهواجس حول دوره المزدوج في البيت الابيض وشركات العائلة.

وفي شباط / فبراير الماضي خسر غاريد كوشنر التصريح الذي يمنحه حق الاطلاع على المعلومات المصنفة سرية للغاية في البيت الابيض. وتقول صحيفة واشنطن بوست إن الصين وإسرائيل والمكسيك والإمارات سعت للاستفادة من نقاط ضعف كوشنر في السياسة والاعمال.

وتعاون "جهاز قطر للاستثمار" مع "بروكفيلد للعقارات" في عدة صفقات عقارية سابقة وهما يملكان مجمع كناري وورف للأعمال في لندن، بحسب نيويورك تايمز.

وستتولى بروكفيلد تأجير مبنى الجادة الخامسة وتشغيله، وتخطط لانفاق ملايين الدولارات لتجديد المبنى الذي بُني قبل 61 عاما بحسب الصحيفة.

ح.ز/ م.س (أ.ف.ب)